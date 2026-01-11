EEUU evalúa opciones militares en Irán tras la muerte de cientos de manifestantes a manos de las fuerzas del régimen

Protesta en Londres: manifestantes queman fotos del ayatolá Alí Khamenei en respaldo a las movilizaciones en Irán (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Han comenzado a llegar desde Irán informes de una dramática escalada en el uso de fuerza letal por parte de funcionarios de seguridad iraníes a pesar de un severo apagón de comunicaciones mientras las autoridades luchan por contener las protestas masivas.

El Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI), con sede en Nueva York, dijo que recibió relatos de testigos e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han sido asesinados en Irán desde que el gobierno cortó el acceso del país a Internet el jueves por la noche.

La administración Trump está considerando opciones militares en respuesta a algunas de las manifestaciones más generalizadas en la historia de la República Islámica, dijeron el sábado funcionarios estadounidenses, hablando bajo condición de anonimato.

Está previsto que funcionarios de las principales agencias de seguridad nacional informen al presidente Donald Trump a principios de esta semana sobre las opciones para responder a las crecientes protestas en Irán, indicó este domingo un alto funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

Se espera que la reunión prevista incluya a los principales asesores diplomáticos, militares y de defensa del presidente y que se discutan diversas opciones, incluyendo respuestas militares y no militares. El funcionario añadió que las deliberaciones previstas, reportadas inicialmente por The Wall Street Journal, se encuentran en una etapa inicial.

El presidente Donald Trump recibirá esta semana un reporte detallado de sus principales asesores sobre posibles acciones frente a la violencia en el país persa (AP /Alex Brandon)

Dijeron que el presidente no había decidido ninguna opción preferida.

The Wall Street Journal informó que las opciones que se están analizando podrían incluir el despliegue de armas cibernéticas contra instalaciones militares y civiles iraníes, la imposición de sanciones económicas adicionales al gobierno iraní y el lanzamiento de ataques militares.

Trump publicó en Truth Social el sábado: “Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!“.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo el domingo que si es atacado, Irán podría atacar a Estados Unidos, Israel y rutas marítimas.

El CHRI afirmó que los testigos informaron que “los hospitales estaban desbordados, los suministros de sangre escaseaban, los cadáveres se amontonaban y el número de víctimas aumentaba cada hora”.

Añadió que muchos manifestantes recibieron disparos en los ojos. En el pasado, las fuerzas de seguridad iraníes dispararon a los manifestantes en los ojos con perdigones y balas de goma. El grupo también indicó que los testigos informaron del uso de francotiradores, rifles militares y drones de vigilancia.

“CHRI advierte que se está produciendo una masacre”, declaró la organización. “El mundo debe actuar de inmediato para evitar más pérdidas de vidas”.

Continúan las multitudinarias protestas contra el régimen de Irán

La organización, activa desde 2008, advirtió que verificar el número exacto de muertos en las manifestaciones es “actualmente imposible” debido al apagón. The Washington Post no tiene reportero en Irán y no pudo verificar la información del CHRI, pero la organización ha sido conservadora en el pasado al estimar el número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante otras protestas en Irán.

La ONG trabaja con una red de activistas dentro de Irán para documentar abusos contra los derechos humanos, según su sitio web. Para el viernes, otros grupos de derechos humanos afirmaron que las fuerzas de seguridad ya habían matado a decenas de personas.

La BBC Persa también informó, citando fuentes bien informadas de hospitales de Teherán y Rasht, ciudad del norte del país, que 110 cadáveres habían sido trasladados a ambos centros. Médicos iraníes informaron al mismo medio que se habían llevado a pacientes a hospitales con heridas de bala en la cabeza, el cuello y los ojos.

El jefe de la policía iraní, Ahmad-Reza Radan, fue citado el domingo por la emisora ​​estatal de Irán diciendo que las fuerzas de seguridad habían “intensificado” su enfrentamiento con los “alborotadores” y que los “elementos principales” detrás de los disturbios habían sido detenidos y serían castigados tras un proceso legal.

Radan también reconoció las muertes, pero insinuó que fueron a manos de agitadores coordinados y no de las fuerzas de seguridad. Su prueba para respaldar esta afirmación fue que, según él, muchos de los fallecidos presentaban heridas de arma blanca o habían muerto por disparos a quemarropa.

Imagen difundida muestra al ayatolá Alí Khamenei junto al jefe de la policía iraní, Ahmad-Reza Radan, durante una reunión en Teherán (REUTERS)

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en declaraciones a un periodista el domingo, calificó las protestas como obra de los enemigos de Irán, quienes, según él, estaban entrenando a “terroristas”. Los acusó de diversas atrocidades sin aportar pruebas.

Videos compartidos por la BBC Persa y otros medios de comunicación fuera del país mostraron tres días consecutivos de protestas masivas en varias grandes ciudades iraníes a partir del jueves, incluyendo la capital, Teherán, y Mashhad, en el noreste. Estas grandes concentraciones son la última de una serie de protestas y huelgas que han durado dos semanas, mientras los iraníes exigen el fin del sistema teocrático del país.

Ha habido poca información disponible sobre los sucesos en Irán desde que comenzó el apagón de internet el jueves por la noche. Algunos iraníes han podido conectarse brevemente mediante dispositivos Starlink introducidos de contrabando en el país en los últimos años, y en los últimos días han circulado vídeos en cuentas de periodistas ciudadanos y redes sociales que parecen indicar un elevado número de muertos, incluyendo lo que parecen ser familiares intentando identificar los cuerpos de sus seres queridos en las morgues.

El Post no pudo verificar inmediatamente esos videos.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por comerciantes devastados por la abrupta caída de la moneda iraní en los últimos meses. Las manifestaciones se extendieron rápidamente por todo el país y se unieron a ellas estudiantes, trabajadores y otros sectores de la sociedad iraní.

Reportan cuentos de muertos en Irán tras la represión del régimen

El domingo, líderes y funcionarios reaccionaron ante la situación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en una reunión gubernamental que Israel está “siguiendo de cerca” los acontecimientos que se desarrollan en Irán. El pueblo de Israel “admira la inmensa valentía de los ciudadanos iraníes” e Israel “apoya su lucha por la libertad”, afirmó.

