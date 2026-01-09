Desde adentro: la frenética carrera mundial por encontrar una ruta de escape para Nicolás Maduro

Negociaciones multilaterales con actores internacionales como Rusia, Turquía y Catar fracasaron en evitar la captura de Maduro en una operación militar. REUTERS/Eduardo Munoz

En Nochebuena, el cardenal Pietro Parolin, segundo al mando del Papa y veterano mediador diplomático, convocó urgentemente a Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para presionarlo y obtener detalles sobre los planes de Estados Unidos en Venezuela, según documentos gubernamentales obtenidos por The Washington Post.

Preguntó si Estados Unidos solo atacaría a los narcotraficantes o si la administración Trump realmente buscaba un cambio de régimen. Nicolás Maduro tenía que irse, admitió Parolin, según los documentos, pero instó a Estados Unidos a ofrecerle una salida.

Durante días, el influyente cardenal italiano había buscado acceso al secretario de Estado, Marco Rubio, según muestran los documentos, desesperado por evitar el derramamiento de sangre y la desestabilización en Venezuela. En su conversación con Burch, aliado de Trump, Parolin afirmó que Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro y pidió paciencia a los estadounidenses para presionar al dictador hacia esa oferta.

“Lo que se le propuso a [Maduro] fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa. “Parte de esa petición era que [el presidente Vladimir] Putin garantizara la seguridad”.

Pero no fue así. Una semana después, Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses en una redada que causó la muerte de unas 75 personas y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

La reunión en la Ciudad del Vaticano, de la que no se había informado previamente, fue uno de los muchos intentos fallidos —por parte de estadounidenses e intermediarios, rusos, cataríes, turcos, la Iglesia católica y otros— de evitar una creciente crisis diplomática y encontrar refugio para Maduro antes de la redada estadounidense del sábado para capturarlo.

“Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación, que tuvo lugar durante el período navideño”, declaró la oficina de prensa del Vaticano a The Post. El portavoz de Burch remitió las preguntas al Departamento de Estado, que declinó hacer comentarios. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió a una solicitud de comentarios.

Este artículo se basa en entrevistas con casi 20 personas, muchas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre conversaciones delicadas e información de inteligencia. Incluye nuevos detalles sobre los amplios esfuerzos globales para llevar a Maduro al exilio y evitar la intervención militar estadounidense, así como sobre la decisión del gobierno de Trump de colaborar con el vicepresidente en funciones de Venezuela, en lugar del líder de la oposición, al que Washington había apoyado durante mucho tiempo.

Las semanas y meses previos a ese día incluyeron oportunidades perdidas para Maduro, exconductor de autobús y uno de los últimos caudillos de Latinoamérica, quien parecía desconocer lo peligrosa que se había vuelto su posición. Su rechazo a múltiples posibles salidas, incluso cuando buques de guerra estadounidenses comenzaron a atacar presuntos barcos narcotraficantes frente a las costas venezolanas y las autoridades estadounidenses intensificaron su retórica contra su gobierno, finalmente sellaría su destino.

Los intentos de asegurarle una salida a Maduro continuaron hasta el último momento. Recibiría una última advertencia pocos días antes de la operación estadounidense para capturarlo, según una persona familiarizada con la oferta. Pero el autócrata se negó a ceder.

Rusia ofreció asilo a Maduro a cambio de garantías ante un posible cambio de régimen y la administración Trump consideró la propuesta. (Photo by Federico Parra / AFP)

“No iba a aceptar el trato”, dijo otra persona familiarizada. “Simplemente iba a quedarse sentado viendo cómo la gente creaba una crisis”.

Mientras tanto, Estados Unidos se centraba en un plan para su sucesor, apoyándose en la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez. Fue un cambio radical para el presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato había sancionado a Rodríguez y a su poderoso hermano, Jorge, considerados en Washington en ese momento como miembros intercambiables de la camarilla gobernante de Maduro.

Pero una visión más pragmática comenzó a afianzarse a medida que los principales miembros del gobierno cuestionaban la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para ganarse el apoyo de las fuerzas armadas y otras bases de poder controladas durante mucho tiempo por los seguidores del fallecido Hugo Chávez, padre fundador del estado socialista del país.

El pensamiento de Trump se vio parcialmente influenciado por una reciente evaluación clasificada de la CIA, que concluyó que los leales a Maduro tendrían más éxito en la gestión de un gobierno post-Maduro que Machado y su equipo, según un alto funcionario de la Casa Blanca y una persona familiarizada con el asunto. El contenido de la evaluación, publicado inicialmente por el Wall Street Journal, reveló que Machado tendría dificultades para superar a los servicios de seguridad pro-régimen y fue transmitido a Trump por el director de la CIA, John Ratcliffe, según el alto funcionario de la Casa Blanca.

Poco después, añadió el funcionario, Trump eligió a Rodríguez como sucesora de Maduro por recomendación de sus principales funcionarios de inteligencia y seguridad.

Durante años, Rodríguez se presentó públicamente como una chavista apasionada, pero en encuentros personales, especialmente con representantes de la industria petrolera estadounidense, se mostraba como una persona totalmente diferente. “No era antiamericana; incluso había vivido en Santa Mónica” durante sus años universitarios, comentó una persona que mantuvo repetidas conversaciones con ella. “Era lo más alejado de una ideóloga”.

No hay indicios de que Rodríguez estuviera al tanto del complot estadounidense para destituir a Maduro. Y la administración Trump no le informó que se había convertido en la favorita para ocupar su puesto, afirmó el alto funcionario de la Casa Blanca. Habría sido “extremadamente peligroso para nosotros comunicar algo antes de la operación”, añadió.

Maduro, por su parte, parecía malinterpretar constantemente las señales de Washington. Creía que una llamada que tuvo con Trump en noviembre había salido “bien”, según una persona familiarizada con su pensamiento, cuando en realidad le estaban diciendo que su tiempo se había acabado: “El presidente dijo que podía tomar el camino fácil o el difícil”, afirmó el alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump incluso invitó a su homólogo venezolano a Washington, según la persona familiarizada, ofreciéndole un salvoconducto para que pudieran discutir los asuntos en persona. Maduro lo rechazó. Calculó que los demócratas ganarían las elecciones intermedias, que Trump estaría atado de manos y que podría aferrarse al poder.

“Estaba ahí bailando”, dijo la persona. “Ya no”.

- - -

Rusia y el Vaticano

La Casa Blanca priorizó sustituir a Maduro por Delcy Rodríguez, descartando a la líder opositora María Corina Machado por falta de apoyo militar. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El Vaticano ha sido durante mucho tiempo un obstáculo en las negociaciones internacionales con el aislado gobierno venezolano. Hace una década, la Santa Sede intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo entre Maduro y la oposición dividida. Más recientemente, el Vaticano buscó el diálogo con el gobierno venezolano a través de sus clérigos de alto rango en el país, y el Papa León XIV advirtió a los estadounidenses contra el uso de la fuerza.

“Creo que la violencia nunca trae la victoria”, declaró León en noviembre tras mencionar informes sobre buques de guerra estadounidenses que se dirigían hacia Venezuela. “La clave es buscar el diálogo”.

Parolin, quien anteriormente se desempeñó como nuncio papal (o embajador del Vaticano) en Caracas, tenía un profundo interés en Venezuela. También había actuado como intermediario con la administración Trump en relación con Ucrania y Rusia, según una persona familiarizada con las negociaciones.

Venezuela representa una importante base para Moscú en Latinoamérica. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela realizó importantes compras de armas rusas, incluyendo tanques, cazas Sukhoi y misiles tierra-aire. Rusia también ofreció préstamos significativos a Caracas, brindó asistencia financiera para ayudar al país a sobrellevar las sanciones estadounidenses y sigue siendo un actor clave en la industria petrolera venezolana.

En su reunión del 24 de diciembre con Burch, según los documentos obtenidos por The Post, Parolin afirmó que Rusia estaba preparada para recibir a Maduro. También compartió lo que los documentos describen como un “rumor”: que Venezuela se había convertido en una pieza clave en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y que “Moscú renunciaría a Venezuela si estaba satisfecha con Ucrania”.

Los analistas afirman que Rusia ya había reducido su apoyo a Venezuela en los últimos años, al centrarse en la guerra en su vecino. Los préstamos para ayudar a Venezuela a comprar armas rusas se interrumpieron efectivamente en 2018. Cuando Maduro visitó Moscú en mayo, firmó un acuerdo de asociación estratégica con Putin, pero la mayoría de los observadores consideraron que la relación era más ideológica que sustancial.

La aparente oferta de Rusia de otorgar asilo al presidente venezolano se produjo en medio de esfuerzos más amplios de Moscú por restablecer las relaciones con Estados Unidos y lograr un acuerdo favorable con Ucrania.

Los documentos muestran que Parolin le dijo a Burch que creía que Maduro había estado dispuesto a dimitir tras las elecciones de julio de 2024, que se creía ampliamente que el líder venezolano había robado. Pero Diosdado Cabello, su ministro del Interior de línea dura, lo convenció entonces de que hacerlo le costaría la vida. Parolin afirmó que Maduro se habría mostrado reticente a irse sin el apoyo de su círculo íntimo, según los documentos, y probablemente le preocupaba abandonar a sus principales lugartenientes, en particular a Rodríguez y Cabello.

Sin embargo, la persona familiarizada con la oferta rusa afirmó que Moscú también estaba dispuesto a conceder asilo a los demás venezolanos de alto rango, y que parecía que Maduro simplemente se negaba a actuar, creyendo que Estados Unidos no actuaría.

“Creo que fue arrogancia”, dijo esta persona.

Otro factor también pudo haber influido. Algunos en Washington consideraban que Maduro nunca iría a Rusia por ser demasiado restrictivo, y que no tendría acceso al dinero del comercio de oro venezolano que se cree que tenía almacenado en el extranjero, según una persona familiarizada con las deliberaciones de la administración Trump.

Parolin sugirió que Estados Unidos podría fijar una fecha límite para la salida de Maduro del país, según los documentos, y ofrecer garantías a su familia. El cardenal expresó estar “muy, muy, muy desconcertado por la falta de claridad sobre el objetivo final de Estados Unidos en Venezuela”, según los documentos. Pidió paciencia, cautela y moderación.

Pero la Casa Blanca no esperaba más.

- - -

Una nueva opción para liderar Venezuela

Los documentos estadounidenses revelaron escepticismo sobre la capacidad de la oposición para controlar las Fuerzas Armadas tras la caída de Maduro. REUTERS/Maxwell Briceno

Rodríguez, hija de un izquierdista que murió bajo custodia de los servicios de inteligencia venezolanos, fue una veterana socialista que ascendió a las más altas esferas bajo el gobierno de Maduro y se convirtió en una figura indispensable en su círculo íntimo.

Como ministra de Petróleo, se desempeñó como emisaria de alto nivel en misiones internacionales de gran envergadura en Turquía y Qatar, y se convirtió en una socia confiable para los intereses petroleros y otros inversionistas extranjeros en Venezuela, incluso mientras ayudaba a Maduro a cooptar la democracia y consolidar su régimen autoritario.

Rodríguez comenzó a ganarse la confianza de algunos sectores del empresariado caraqueño en los últimos años al reformar la economía, mejorar el tipo de cambio y trabajar con un equipo de jóvenes, incluyendo economistas del gobierno de Rafael Correa cuando este era presidente de Ecuador.

Recibió críticas desde dentro del gobierno de Maduro por sus reformas, en particular de la primera dama Cilia Flores y de la línea dura del establishment chavista que se habían beneficiado de la arraigada estructura de poder del país.

Funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones estadounidenses, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaron positivamente de ella ante el gobierno estadounidense, incluso durante la administración Biden, según declaró un exdiplomático estadounidense. El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron representantes de la compañía a funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba cumpliendo sus deseos.

Al solicitarle comentarios, un portavoz de Chevron afirmó que la compañía no había recibido información previa sobre la operación militar estadounidense ni había mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno sobre la gobernanza de la Venezuela post-Maduro.

Los líderes empresariales venezolanos comenzaron a promover a Rodríguez como la persona capaz de liderar una transición política. “Ese consenso parece haber sido aceptado en Washington”, según una persona familiarizada con el gobierno de Maduro.

La vicepresidenta también se había consolidado como una gestora eficaz en las conversaciones con Qatar, miembro de la OPEP y un intermediario clave con Venezuela en los últimos años.

Qatar sentía “mucha frustración” con Maduro, quien anulaba los acuerdos de sus negociadores, según un funcionario de Biden familiarizado con las conversaciones. La evaluación catarí era que si Rodríguez “dice que va a hacer algo, se hace”. Los cataríes “reconocieron que Delcy debía dirigir el país antes que nadie” si Maduro se marchaba, afirmó el exfuncionario.

Un portavoz del gobierno catarí no respondió a una solicitud de comentarios.

A principios del año pasado, el enviado presidencial de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, asumió un papel protagónico en las negociaciones con Venezuela, en ocasiones con la ayuda de Qatar y en otras directamente con el hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, psiquiatra, exministro de Información y actual presidente de la Asamblea Nacional. En esas conversaciones, Venezuela rechazó repetidamente las propuestas estadounidenses para que Maduro abandonara el poder, según una persona familiarizada con las conversaciones.

En un momento dado, los venezolanos sugirieron que Maduro podría dimitir y permanecer en el país mientras Rodríguez asumía el poder, afirmó la fuente, pero nunca se trató de una propuesta “concreta”. A finales del verano, se hizo evidente que Rubio —un halcón en Venezuela y rival de Grenell, quien siempre ha priorizado la presión sobre las negociaciones— se haría cargo del expediente venezolano. Grenell no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante una reunión en la Oficina Oval el 2 de octubre, según el alto funcionario de la Casa Blanca, Trump y sus principales asesores discutieron otras maneras de presionar a Maduro, más allá de los ataques con embarcaciones que han causado la muerte de más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Trump aplaudió los esfuerzos diplomáticos de Grenell para persuadir a Maduro a dimitir, pero afirmó que era hora de una acción militar, según el funcionario de la Casa Blanca. Durante los meses siguientes, Qatar recibió múltiples solicitudes venezolanas para dialogar con Estados Unidos, según una persona familiarizada con el proceso, pero la administración Trump indicó no estar interesada.

Emisarios no oficiales llenaron el vacío. Entre ellos se encontraba el multimillonario brasileño Joesley Batista, quien llegó a Caracas, la capital venezolana, a finales de noviembre con la misión de convencer a Maduro de que dejara el poder.

Entre los puntos discutidos ese día se encontraba un plan para la dimisión del presidente, según tres personas familiarizadas con la reunión. Maduro recibió una oferta para exiliarse en Turquía u otro país dispuesto, dijeron dos de las personas. La Embajada de Turquía en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Un posible acuerdo de asilo para Maduro en Turquía se había estado considerando desde al menos noviembre, según la persona familiarizada con las deliberaciones de la administración Trump, incluyendo “garantías” de que no sería extraditado a Estados Unidos.

Pero el exlíder, ahora encarcelado, y su esposa se opusieron indignados, dijeron las tres personas.

“Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto”, dijo Rubio durante una aparición con Trump en Mar-a-Lago el sábado. “Recibió ofertas muy, muy, muy generosas y, en cambio, optó por actuar como un salvaje, por jugar con las manos vacías”.

Batista, magnate de la carne con intereses comerciales tanto en Estados Unidos como en Venezuela, había actuado previamente como intermediario en las negociaciones sobre los aranceles que Trump había impuesto a los productos brasileños. Llegó a Caracas con una lista de cuatro puntos: la insistencia en el acceso estadounidense a metales raros y petróleo, la ruptura con Cuba (antiguo aliado de Venezuela) y la salida de Maduro del país, según una persona familiarizada con la reunión.

Tras el viaje, Batista comunicó sus conclusiones a la administración Trump, según el alto funcionario de la Casa Blanca. “No trabajaba a instancias de Estados Unidos”, añadió, pero la administración tomó en cuenta sus hallazgos.

Rodríguez sabía que, según la Constitución, asumiría el cargo de forma interina en caso de la salida de Maduro de la escena política, según una persona en contacto con el gobierno venezolano. Cuando se planteó el tema, se sintió “incómoda”, añadió la fuente.

Sin embargo, al final, no tendría voz ni voto en el asunto.

- - -

Un líder opositor marginado

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ganó influencia en el gobierno venezolano y fue reconocida como eficaz negociadora ante intereses petroleros extranjeros. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

A medida que cobraba impulso la idea de colaborar con Rodríguez, los funcionarios estadounidenses comenzaron a desanimar la perspectiva de un futuro gobierno liderado por Machado, el líder opositor más destacado de Venezuela y ganador del Premio Nobel de la Paz 2025.

En las últimas semanas, influyentes ejecutivos empresariales venezolanos e incluso otros miembros del movimiento opositor advirtieron a Estados Unidos que Machado no había logrado suficientes avances con las Fuerzas Armadas —los árbitros máximos en Venezuela— y que no sería capaz de ganarse su confianza, según documentos adicionales del gobierno estadounidense obtenidos por The Post.

En conversaciones con diplomáticos estadounidenses sobre sus planes en caso de que Maduro abandonara repentinamente el poder, según muestran dichos documentos, el equipo de Machado expresó su convicción de que la mayoría de los militares se alinearían, y había asegurado a sus contactos militares que evitaría una purga generalizada de tropas. Sus asesores informaron a los funcionarios estadounidenses que no necesitarían procesar a más de unas pocas docenas de figuras del régimen. Pero también dejaron claro que los altos funcionarios de Maduro no tendrían cabida en un nuevo gobierno.

En los documentos, funcionarios estadounidenses describieron conversaciones con otros contactos que expresaron escepticismo sobre los avances que el equipo de Machado afirmaba haber logrado con las fuerzas armadas. Un miembro de la oposición venezolana afirmó que no hubo conversaciones entre sus representantes y oficiales militares. En conjunto, los contactos plantearon la preocupación de que, en caso de una salida abrupta de Maduro, “un gobierno liderado por Machado se tambalearía ante inmensos desafíos”.

El equipo de Machado no respondió a las solicitudes de comentarios. Tras la toma de posesión de Maduro, la líder opositora ha buscado apaciguar a Trump, incluso ofreciéndole entregarle su Premio Nobel de la Paz, un galardón que él ha codiciado abiertamente. Su decisión de aceptar el premio, según han dicho personas cercanas a la Casa Blanca, contribuyó a la decisión de Trump de volverse contra ella.

Se espera que Machado llegue a Washington la próxima semana, según declaró el presidente a Fox News el jueves. “Espero saludarla”, dijo Trump, y agregó que sería “un gran honor” aceptar su premio. En los documentos, funcionarios estadounidenses incluyeron un análisis que ahora parece profético: “Si Maduro abandonara repentinamente la escena y otros chavistas de alto rango permanecieran en el poder, bien podrían decidir mantener su régimen represivo para conservar sus riquezas ilícitas y evitar la justicia que les espera”, escribieron.

Rodríguez se ha esforzado por consolidar el poder desde la salida de Maduro, oscilando entre un tono desafiante y conciliador hacia Washington. La autoridad está fracturada en Venezuela, y las primeras señales han sido contradictorias.

La detención de periodistas y civiles, así como los nuevos retenes establecidos por bandas paramilitares, han sido interpretados por analistas como una demostración de fuerza por parte de Cabello, quien controla los servicios de inteligencia y la policía del país.

El gobierno de Trump mantiene su confianza en su decisión de respaldar a Rodríguez, señalando la liberación el jueves de algunos presos políticos y un acuerdo para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos. “Hasta ahora hemos visto una cooperación inmensa y profunda con las autoridades interinas”, declaró el alto funcionario de la Casa Blanca, señalando que Rodríguez y Rubio hablan “con frecuencia”.

Fue una lección, según una persona cercana al gobierno de Maduro, “de que no es posible gobernar Venezuela sin el chavismo”.

El viernes, en el Vaticano, Leo expresó su preocupación por el hecho de que “una diplomacia que promueve el diálogo” estuviera siendo reemplazada por “una diplomacia basada en la fuerza”.

“La guerra ha vuelto a estar de moda”, advirtió, “y el entusiasmo por la guerra se está extendiendo”.

