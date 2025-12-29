Reunión Trump-Netanyahu: las señales contradictorias de Irán sobre sus misiles que preocupan a Israel

Una valla publicitaria antiisraelí con imágenes de misiles iraníes en una calle de Teherán, Irán. Funcionarios israelíes expresaron preocupación por que Teherán esté reconstituyendo su capacidad de misiles balísticos tras la guerra de junio (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

En medio de la creciente preocupación israelí por el programa de misiles balísticos de Irán, Teherán parecía en conflicto la semana pasada sobre el mensaje que quiere enviar sobre su capacidad armamentística.

Un medio de comunicación afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que supervisa el programa de misiles balísticos, informó de que se habían realizado pruebas de misiles en todo el país. Sin embargo, la cadena oficial estatal iraní negó rápidamente que se hubiera llevado a cabo ninguna prueba.

Este tira y afloja se produjo antes del viaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Florida para reunirse el lunes con el presidente Donald Trump, donde se prevé que el estado del programa de misiles de Irán ocupe un lugar destacado. Los ataques aéreos israelíes se centraron en la capacidad de misiles balísticos de Irán durante la guerra de junio, pero los funcionarios israelíes han expresado recientemente su preocupación por que Teherán esté reconstituyendo su capacidad y que esto suponga una amenaza creciente para Israel.

Fars News, afiliada a la Guardia Revolucionaria, informó el lunes pasado que se habían realizado pruebas de misiles a gran escala, y el medio citó “observaciones de campo e informes públicos” como prueba. Hamshahri, un periódico supervisado por el municipio de Teherán, controlado por los conservadores, compartió videos de lo que, según dijo, eran pruebas de misiles, en los que se veían estelas de condensación. Esos videos no pudieron ser verificados de forma independiente por The Washington Post.

Sin embargo, la cadena estatal iraní IRIB desmintió las informaciones, citando “fuentes bien informadas”, y afirmó que las imágenes compartidas solo mostraban estelas de aviones a gran altitud. El director de la IRIB es nombrado por el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, y la organización está supervisada por un consejo formado por representantes de la presidencia, el poder judicial y el parlamento.

Dentro de Irán, la negación de la cadena estatal de las pruebas con misiles se convirtió en objeto de burlas, incluso en sus propias ondas. Mostafa Khoshcheshm, analista iraní de asuntos internacionales, bromeó en un programa de la televisión estatal diciendo que los videos que mostraban estelas eran de “aviones de pasajeros de combustible sólido en vuelo vertical”, antes de que él y el presentador se echaran a reír.

Mujeres se toman una selfie en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

En Irán, es relativamente común que los mensajes oficiales sean descoordinados e incluso contradictorios, ya que la estructura de gobierno del país es una mezcla de elementos teocráticos y republicanos, compuesta por organismos con responsabilidades superpuestas.

Aunque la naturaleza de las pruebas recientes no está clara, el Gobierno iraní tiende a dar a conocer las pruebas de misiles exitosas “para enviar mensajes estratégicos o reforzar la disuasión”, pero resta importancia a las pruebas que fracasan, lo que podría ser el caso esta vez, dijo Hamidreza Azizi, investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad y experto en política de seguridad iraní.

Otra explicación, según Azizi, es que las pruebas notificadas eran de naturaleza técnica y no tenían por objeto enviar un mensaje. Señaló la especulación de que la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria está avanzando hacia un sistema más descentralizado, quizás en preparación para un nuevo conflicto con Israel. Esta interpretación podría explicar por qué se notificaron lanzamientos de misiles en diversas partes del país, afirmó.

“Si las pruebas formaban parte efectivamente de esos ajustes internos, habría habido pocos incentivos para darles publicidad”, afirmó Azizi.

Farzin Nadimi, investigador principal del Instituto Washington y experto en el ejército iraní, afirmó que los videos parecían indicar una prueba de campo de reparaciones, mejoras o actualizaciones de la fuerza de misiles del IRGC, “más que un ejercicio completo”.

Si el ejército llevó a cabo pruebas la semana pasada, podrían ser las segundas pruebas de misiles desde la guerra de junio. En septiembre, Associated Press informó de que Irán probablemente había llevado a cabo una prueba de misiles no declarada, citando imágenes de satélite y análisis de expertos.

En la guerra de junio, las fuerzas israelíes atacaron bases militares y defensas antimisiles iraníes y mataron a comandantes militares y científicos nucleares. Irán respondió con fuego de misiles, logrando en repetidas ocasiones penetrar las defensas aéreas israelíes.

Hacia el final del conflicto, Estados Unidos se unió a la contienda y lanzó bombas masivas sobre tres instalaciones nucleares clave. Desde el fin de los ataques, las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán “siguen estando gravemente dañadas o destruidas”, según un análisis publicado el mes pasado por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional. “Después de cinco meses, Irán parece haber logrado avances mínimos en la reconstrucción de sus capacidades destruidas”.

A pesar de los devastadores ataques contra Irán, los funcionarios israelíes siguen considerando el programa de misiles balísticos de Irán como una amenaza. En un informe de junio, en plena guerra, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos afirmó que la magnitud de la amenaza misilística restante sigue siendo incierta y “depende de varias variables que actualmente se desconocen”.

Un hombre posa junto a restos aparentes de un misil balístico tras el ataque con misiles de Irán contra Israel en el norte de Israel, el 24 de junio de 2025. Durante la guerra de junio, Irán logró penetrar en repetidas ocasiones las defensas aéreas israelíes (REUTERS/Avi Ohayon/File Photo)

En las últimas semanas ha circulado entre los analistas de Irán la especulación de que Israel podría atacar de nuevo a Irán en los próximos meses para revertir cualquier avance en la reconstrucción del programa, que según han afirmado las autoridades iraníes están llevando a cabo. La Associated Press también informó en septiembre, citando imágenes de satélite, que Irán estaba reconstruyendo instalaciones de producción de misiles.

“Después de la guerra, Irán se ha vuelto más fuerte que antes y sus líneas de producción de armas están activas, hasta tal punto que, incluso después de la guerra impuesta de 12 días, la línea de producción de nuestros poderosos misiles no se ha detenido ni un momento”, afirmó este mes el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abolfazl Shekarchi.

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dijo el 22 de diciembre que el programa de misiles de Irán es defensivo y, por lo tanto, no es negociable.

En los últimos meses, los responsables militares iraníes se han jactado públicamente del desempeño de Irán durante la guerra de junio y han afirmado que Irán conserva su capacidad misilística, aunque analistas externos han señalado que los misiles balísticos iraníes no lograron su objetivo de disuadir un ataque israelí y de infligir daños suficientes a Israel una vez que este se inició.

“Ninguna de las [bases de misiles subterráneas] ha sufrido daños”, afirmó Mohammad Ali Jafari, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, en una entrevista con Javad Mogouei, un documentalista iraní cercano a las fuerzas de seguridad del país, publicada en YouTube en octubre. “Todas ellas se encuentran bajo las montañas y ninguna ha sufrido daños. Es posible que algunas de sus entradas hayan sido alcanzadas”.

Cuando se le preguntó si Irán tenía suficientes misiles después de la guerra, Jafari respondió: “No tenemos límites en nuestra capacidad de misiles”.

