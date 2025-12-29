Mundo

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó que el primer ministro abordará durante el encuentro la etapa del pacto que prevé que “Hamas quede desarmado y Gaza desmilitarizada”, además de un nuevo esquema de gobernanza para el territorio palestino

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza (REUTERS)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne este lunes con el presidente estadounidense Donald Trump en Florida, en un contexto de presión de Washington para avanzar hacia la segunda fase del frágil plan de tregua en Gaza.

El encuentro tendrá lugar en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, y está previsto para las 13:00 (hora local), indicó la Casa Blanca. La reunión se produce mientras funcionarios estadounidenses expresan preocupación por posibles dilaciones tanto de Israel como del grupo terrorista Hamas respecto de la siguiente etapa del alto el fuego.

Trump sostuvo que la reunión fue solicitada por Netanyahu y busca acelerar definiciones clave antes de enero, entre ellas la conformación de un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, de acuerdo con reportes citados por la prensa estadounidense.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señaló que Netanyahu abordará durante el encuentro la segunda fase del acuerdo, que incluye garantizar que “Hamas quede desarmado y Gaza desmilitarizada”. Esa etapa contempla además un nuevo esquema de gobernanza para el territorio palestino.

No obstante, fuentes citadas por la AFP indicaron que Netanyahu intentará orientar parte de la conversación hacia Irán, en lo que será su quinta reunión del año con Trump en Estados Unidos, con el objetivo de presionar por una postura más dura de Washington frente al programa nuclear iraní.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señaló que Netanyahu abordará durante el encuentro la segunda fase del acuerdo, que incluye garantizar que “Hamas quede desarmado y Gaza desmilitarizada” (REUTERS)

Netanyahu también planea advertir sobre “el peligro que Irán representa no solo para la región de Oriente Medio, sino también para Estados Unidos”, afirmó Bedrosian antes de partir hacia Florida junto al jefe de gobierno israelí.

La visita se inscribe en una intensa actividad diplomática en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para tratar el conflicto con Rusia. El alto el fuego en Gaza alcanzado en octubre figura entre los principales logros del primer año de Trump tras su regreso al poder, aunque su administración y los mediadores regionales buscan preservar el impulso.

En ese marco, el enviado global de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner mantuvieron a comienzos de mes reuniones en Miami con altos funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía, países que participan como mediadores en el proceso.

“El momento de la reunión con Netanyahu es muy significativo”, afirmó Gershon Baskin, copresidente de la comisión de construcción de paz Alliance for Two States, quien participó en negociaciones indirectas con Hamas. “La fase dos tiene que empezar”, declaró a la AFP, y agregó que cree “que los estadounidenses se dan cuenta de que ya es tarde porque Hamas ha tenido demasiado tiempo para restablecer su presencia”.

El enviado global de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner mantuvieron a comienzos de mes reuniones en Miami con altos funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía, países que participan como mediadores en el proceso (REUTERS)

La primera fase del acuerdo de tregua incluyó la liberación por parte de Hamás de los rehenes restantes, vivos y muertos, capturados durante la masacre del 7 de octubre de 2023 contra Israel. El grupo terrorista devolvió a todos los cautivos salvo el cuerpo de un rehén, mientras ambas partes denunciaron violaciones recurrentes del alto el fuego.

En la segunda etapa, Israel debe retirarse de sus posiciones en Gaza y Hamas debe deponer las armas, un punto de fuerte fricción. El plan también prevé la instalación de una autoridad interina palestina y el despliegue de la fuerza internacional de estabilización (ISF).

(Con información de AFP)

Elecciones en Kosovo: el primer

Líderes europeos aseguraron que "se

Taiwán condenó las maniobras militares

China intensifica su acoso a

El régimen de Corea del
