China amplía su centro de pruebas nucleares en el desierto mientras se reaviva la tensión nuclear

El anuncio del presidente Donald Trump, este mes, de que Estados Unidos reanudaría las pruebas de armas nucleares “en igualdad de condiciones” con otras naciones —aludiendo a afirmaciones no verificadas de que Moscú y Beijing realizan pruebas secretas y sugiriendo que EEUU reactivará programas abandonados a comienzos de los años noventa— ha generado confusión entre las potencias nucleares del mundo y ha revivido ecos de la carrera armamentista de la Guerra Fría.

Mientras Moscú reaccionó rápidamente proponiendo reiniciar su propio programa de pruebas nucleares, Beijing ha guardado, en gran medida, silencio. Sin embargo, en los remotos desiertos del oeste de China, el Ejército Popular de Liberación lleva tiempo preparándose para este tipo de amenaza.

En el extremo occidental de Xinjiang, imágenes satelitales y análisis de expertos muestran que China está expandiendo con rapidez un histórico sitio de pruebas nucleares, donde realizó su primera detonación atómica en 1964. El ejército del país ha excavado discretamente nuevos túneles, vaciado cámaras explosivas y construido instalaciones de apoyo que, según investigadores, apuntan a preparativos para futuras pruebas nucleares.

Aunque el programa nuclear chino sigue rezagado frente al de Rusia y Estados Unidos, los analistas sostienen que precisamente esa brecha podría estar impulsando la aparente ampliación de sus instalaciones de prueba.

“Dado que China ha realizado el menor número de pruebas nucleares, cuenta con muchos menos datos empíricos. (…) Podría estar necesitando llevar a cabo más experimentos, ya sea a nivel subcrítico o mediante pruebas supercríticas de muy bajo rendimiento, para aprender más sobre armas nucleares”, señaló Tong Zhao, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace.

La motivación detrás de la expansión del arsenal nuclear chino —actualmente el tercero más grande del mundo— forma parte de una estrategia más amplia del presidente Xi Jinping para modernizar las fuerzas armadas del país de cara a 2030 y convertirlas en una fuerza de nivel mundial hacia mediados de siglo.

“China está cada vez más interesada en adquirir la capacidad de gestionar la escalada nuclear a nivel regional. (…) Tiene incentivos para desarrollar ojivas de menor rendimiento, y esa necesidad podría ser parte de lo que está haciendo en el ámbito de las pruebas”, afirmó Zhao.

En comentarios publicados en Truth Social a finales de octubre, pocos minutos antes de su primer encuentro presencial con Xi durante su segundo mandato, Trump advirtió que China igualaría a Estados Unidos en número de ojivas en un plazo de cinco años, una afirmación que los analistas consideran improbable.

El arsenal chino, actualmente de unas 600 ojivas y proyectado a llegar a alrededor de 1.000 para 2030, sigue muy por debajo de las aproximadamente 3.700 que conforman el arsenal estadounidense, según análisis independientes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Las pruebas de armas nucleares fueron prohibidas por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) de 1996, que veta las explosiones nucleares. Aunque el tratado contribuyó a generar un amplio consenso internacional en materia de no proliferación, nunca fue ratificado por China ni por Estados Unidos, y Rusia retiró su ratificación en 2023.

El tratado permite ciertos experimentos, como simulaciones por ordenador y pruebas subcríticas —en las que se emplean materiales fisibles como plutonio o uranio, pero sin desencadenar una reacción nuclear explosiva—.

En 2020, el Departamento de Estado de EEUU expresó su preocupación de que China estuviera violando el tratado al realizar pruebas de “bajo rendimiento”: pequeñas detonaciones nucleares subterráneas, difíciles de detectar y contrarias al CTBT.

En una breve respuesta a los comentarios de Trump sobre la reanudación de pruebas, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino negó que estuviera realizando experimentos fuera de los parámetros del tratado. La portavoz Mao Ning aseguró que China “respeta su moratoria de pruebas nucleares” y mantiene una política de “no primer uso” de armas nucleares.

El programa nuclear chino es altamente secreto, y su evolución se conoce poco: solo un puñado de expertos occidentales ha visitado sus remotas instalaciones. Pero en Lop Nur —el vasto complejo militar de Xinjiang donde China realizó su primera prueba nuclear y que suele compararse con el Sitio de Pruebas de Nevada en EEUU—, analistas que monitorean el lugar reportan transformaciones significativas, que sugieren que el ejército está construyendo infraestructura capaz de sostener pruebas nucleares más grandes o más frecuentes.

Desde 2020, el sitio ha experimentado un intenso desarrollo, incluida la excavación de dos nuevos y amplios pozos perforados en lo profundo del desierto, que analistas interpretan como preparativos para pozos verticales especializados, diseñados para detonaciones de mayor rendimiento.

“En conjunto, esto representa una expansión drástica de la infraestructura y de la capacidad general de pruebas en Lop Nur durante los últimos cinco años”, afirmó Renny Babiarz, vicepresidente de AllSource Analysis, dedicado al análisis geoespacial de estos sitios.

Babiarz determinó que la perforación comenzó en 2021 y ha mantenido un ritmo constante hasta 2025, junto con la ampliación de áreas de apoyo cercanas, mejoras en la infraestructura eléctrica y el movimiento regular de maquinaria pesada. Las obras se ubican al este de un pozo vertical histórico donde China realizó pruebas explosivas antes de la prohibición de 1996.

También se están llevando a cabo nuevas construcciones en una serie de túneles horizontales situados en el extremo norte del complejo, posiblemente destinados a pruebas nucleares de menor rendimiento. En enero se documentó la extracción masiva de tierra desde esos túneles.

“Los túneles horizontales se han utilizado históricamente para pruebas de armas nucleares de menor rendimiento —por encima de cero y hasta unos 10 kilotones—, mientras que las pruebas subterráneas en pozos verticales se reservan para armas de mayor potencia”, señaló Babiarz.

Gran parte del desarrollo reciente del complejo se concentra en una instalación de mando central en el corazón de Lop Nur, donde se han erigido nuevos edificios y se observa un aumento del tránsito.

En su informe de 2024 sobre el crecimiento militar chino, el Pentágono afirmó que la “posible preparación de Beijing para operar su sitio de pruebas nucleares de Lop Nur durante todo el año y su falta de transparencia sobre estas actividades han generado preocupación respecto a su cumplimiento del estándar estadounidense de rendimiento cero”.

El informe también indica que China está expandiendo rápidamente sus fuerzas misilísticas y su programa de materiales nucleares.

Este mes, tras los comentarios de Trump de que China y Rusia realizan pruebas secretas, el director de la CIA, John Ratcliffe, pareció confirmar esa valoración en una publicación en X.

Babiarz y otros analistas advierten que, aunque la ampliación del complejo de pruebas es evidente, ello no implica por sí solo que China tenga mayor intención de efectuar un primer ataque nuclear.

“A nivel operativo, siempre surge la pregunta de si esta expansión llevará a un mayor interés chino en iniciar un uso nuclear en futuros conflictos. Creo que la respuesta no es necesariamente afirmativa”, dijo Zhao. Añadió que factores como la creciente capacidad de China en la guerra convencional, especialmente en el Pacífico occidental, podrían reducir su dependencia del arma nuclear como prioridad de seguridad nacional.

Beijing ha reiterado —incluido en su libro blanco de defensa nacional de 2019— que respalda la prohibición completa y la “destrucción total” de las armas nucleares, y que se adhiere a una política de no primer uso. El documento subraya que China “no participa en ninguna carrera armamentista nuclear con otro país y mantiene sus capacidades al nivel mínimo necesario para la seguridad nacional”.

Aunque Beijing afirma estar comprometido con la desnuclearización, ha rechazado repetidamente la invitación a sumarse a negociaciones con funcionarios estadounidenses sobre el tema, y los canales diplomáticos se han mostrado frágiles.

En julio del año pasado, China suspendió unilateralmente las conversaciones de no proliferación con Estados Unidos debido a las continuas ventas de armas de Washington a Taiwán. Más recientemente, en septiembre, Beijing declaró que no participaría en diálogos de desnuclearización con Washington y Moscú, argumentando que su participación “no sería razonable ni realista”.

“Públicamente, su postura es: aún tenemos un arsenal pequeño; Estados Unidos y Rusia están en otra categoría; ellos deben reducirse a nuestro nivel y entonces estaremos dispuestos a hablar”, explicó Pranay Vaddi, investigador sénior del Centro de Política de Seguridad Nuclear del MIT y ex director de control de armas y no proliferación del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden.

“Creo que también emplean la opacidad histórica de su arsenal nuclear como una forma de reforzar la disuasión. Si saben que ser opacos y no hablar de sus armas nucleares genera preocupación o dudas en EEUU, consideran que eso beneficia a China”, añadió.

