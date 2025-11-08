El rudo ministro de Defensa de Alemania busca que su país esté “preparado para la guerra”

Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, durante un ejercicio militar de la OTAN en Lituania (REUTERS/Ints Kalnins)

BERLÍN – Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, es un socialdemócrata en un gobierno liderado por conservadores y el hombre ahora responsable de renovar y expandir las fuerzas armadas en un país que ha sido alérgico a la militarización durante 80 años, desde que instigó dos guerras mundiales.

Su partido está en caída libre, obteniendo su porcentaje de votos más bajo desde 1887 en las elecciones federales a principios de este año. La administración en la que sirve ha visto caer su índice de aprobación al 25 por ciento. A los 65 años, es directo y un poco rudo de modales, llegando a declarar en un momento que es hora de que Alemania se convierta en un “país adulto”.

Fue ampliamente criticado por el ala izquierda de su propio partido por decir que Alemania necesitaba volverse “kriegstüchtig”, es decir, estar preparada para la guerra.

Y sin embargo, encuesta tras encuesta, tras casi tres años en el cargo, Pistorius es, por mucho, el político más popular de Alemania.

El atractivo duradero del hosco jefe de defensa alemán es quizás la ilustración más potente de las contradicciones que han puesto a Alemania y a la Unión Europea en una encrucijada. Una nación y un continente que se han definido desde la Segunda Guerra Mundial como un proyecto de paz ahora enfrentan el imperativo urgente de armarse y defenderse ante una amenaza rusa creciente. Es un desafío que están luchando por afrontar.

La agresión de Rusia y las exigencias del presidente Donald Trump de que Europa asuma la responsabilidad de su propia seguridad han provocado un cambio notable en la percepción pública de las necesidades del continente. Pero la precaria posición de Alemania —donde el ejército sigue siendo pequeño, débil y poco preparado— genera dudas sobre la capacidad de Pistorius para reunir la voluntad política y el amplio apoyo nacional necesarios para imponer un cambio fundamental.

“Los alemanes quieren ser como Suiza: exitosos económicamente, pero tan neutrales políticamente como sea posible”, dijo Sigmar Gabriel, el exlíder de larga data del Partido Socialdemócrata (SPD) de centroizquierda de Pistorius, quien fue vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores en la década de 2010. “No estamos listos para considerar seriamente la guerra de nuevo”. El impulso de Pistorius por la remilitarización, dijo, “nos obligará a los alemanes a ser claros sobre dónde estamos realmente en Europa y en el mundo”.

Un feroz debate sobre la reinstauración del servicio militar obligatorio pone de relieve el desafío de Pistorius. El país aún tiene 80.000 soldados en servicio activo menos de los 260.000 que aspira a tener en la próxima década, sin mencionar a decenas de miles de reservistas. Para lograrlo, Pistorius ha intentado caminar por una delgada línea entre la oposición de su partido al reclutamiento y la realidad de que las fuerzas armadas alemanas, la Bundeswehr, difícilmente alcanzarán los niveles de fuerza suficientes solo con el alistamiento voluntario.

Cuando Pistorius presentó una propuesta basada en el reclutamiento voluntario, fue bloqueada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de centro-derecha del canciller Friedrich Merz, que lidera la coalición de gobierno. El mes pasado, la coalición presentó un plan revisado que incluía disposiciones para un sorteo de reclutamiento, solo para que Pistorius se opusiera.

Pistorius declinó ser entrevistado para este artículo. Un portavoz dijo que el ministro estaba “muy ocupado debido a la actual situación de política de seguridad”.

Los amigos y colegas de Pistorius atribuyen su popularidad a su franqueza: la disposición a decir verdades incómodas sobre el estado inadecuado del ejército alemán y la enorme inyección de dinero y personal que se requiere para estar listos para defender al país y al continente.

“No es de esas personas que sueltan constantemente jerga tecnocrática, sino alguien a quien la gente entiende”, dijo Gabriel, amigo de Pistorius desde que comenzaron juntos en la política estatal a principios de la década de 1990. Gabriel añadió: “Y da la impresión de que realmente cree en lo que dice”.

Aun así, el hablar claro solo llevará a Pistorius hasta cierto punto. Ahora sirve en su segunda administración: fue el único miembro del gabinete que se mantuvo del ampliamente impopular gobierno liderado por el SPD de Olaf Scholz. Eventualmente, Pistorius será juzgado por los resultados de sus intentos de fortalecer la Bundeswehr. Hasta ahora, esos esfuerzos están lejos de alcanzar los objetivos del gobierno.

El Instituto Forsa, una de las principales firmas de encuestas políticas, pregunta regularmente a los alemanes si sienten que están “en buenas manos” bajo diversos políticos. En la última encuesta, de octubre, Pistorius obtuvo una calificación promedio de 58, en una escala de 0 a 100. Ningún otro político nacional superó los 43 puntos. El canciller Merz apenas alcanzó 35.

“Ha permanecido consistentemente e indiscutiblemente en la cima de todos los rankings”, dijo Manfred Güllner, fundador y director de Forsa. Pistorius es el político alemán más popular desde Angela Merkel, dijo Güllner, quien no pudo recordar a un ministro de Defensa tan querido desde Helmut Schmidt hace más de 50 años.

Rolf Mützenich, quien lideró el SPD en el parlamento desde 2019 hasta principios de este año, atribuyó el estatus de Pistorius como el político alemán más popular en parte a la falta de competencia: el país no está precisamente lleno de figuras públicas dinámicas. Pero advirtió que Pistorius tiene “una relación muy volátil” con la población.

“Te lo digo con franqueza, no envidio a los políticos que gozan de gran popularidad”, dijo Mützenich. “Esto a menudo conduce a una caída”.

Si se reuniera a los líderes más influyentes del SPD de los últimos 20 años en una sala y se lanzara un dardo al azar, hay muchas probabilidades de oír un grito con acento de Baja Sajonia.

Pistorius creció en la pequeña ciudad de Osnabrück, en Baja Sajonia, donde su madre fue concejala y miembro del parlamento estatal por el SPD. Su primer trabajo en política fue en la administración del ministro-presidente de Baja Sajonia, Gerhard Schröder, quien fue canciller de 1998 a 2005. En ese momento, Gabriel era miembro del parlamento de Baja Sajonia. (La cuarta esposa de Schröder, Doris Schröder-Köpf, mantuvo posteriormente una relación de largo plazo con Pistorius; actualmente está en el parlamento estatal).

En un partido cada vez más dividido entre progresistas escépticos de la guerra y moderados orientados a la defensa, estaba claro dónde se situaban Pistorius y Gabriel. “Pertenecíamos a un grupo que hoy la gente llamaría el ala derecha de los socialdemócratas”, dijo Gabriel, antes de corregirse: “‘Centristas’ quizá sea mejor”.

Posteriormente, Pistorius fue elegido alcalde de Osnabrück y nombrado ministro estatal del Interior y Deportes por el ministro-presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil.

“Siempre fue alguien muy popular, pero que se mantenía firme en sus principios”, dijo Weil, destacando su “rara combinación de autoridad y cercanía”. “Boris Pistorius encarna de manera muy convincente un Estado fuerte”, afirmó. “Y, sin embargo, cualquiera puede imaginarse fácilmente tomándose una cerveza con él”.

Mientras Pistorius supervisaba las oficinas de seguridad y las ligas juveniles de fútbol de Baja Sajonia, Alemania experimentaba grandes cambios. Tres días después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, el canciller Scholz anunció un “Zeitenwende”, o punto de inflexión. Aseguró un fondo especial de 100.000 millones de euros (115.000 millones de dólares) para defensa, que desde entonces se ha incrementado considerablemente gracias a una exención del “freno de la deuda” de Alemania, que normalmente limita el endeudamiento del gobierno.

El dinero estaba disponible; el personal, no. El ejército tenía muy pocos efectivos y un liderazgo débil. En enero de 2023, la ministra de Defensa Christine Lambrecht dimitió tras apenas un año en el cargo, una gestión caracterizada por pequeños escándalos y esfuerzos para ayudar a Ucrania que se consideraron cómicamente inadecuados. Tras la invasión rusa, Lambrecht ofreció a Ucrania 5.000 cascos, un gesto que el alcalde de Kiev desestimó como una “broma”, preguntando: “¿Qué tipo de apoyo enviará Alemania después, almohadas?”

Así que Scholz recurrió a Pistorius, un burócrata estatal relativamente desconocido cuya experiencia militar se limitaba en gran medida a su servicio obligatorio en la década de 1980.

Gabriel dijo que se “sorprendió” cuando Scholz eligió a Pistorius, quien previamente había competido contra él por la presidencia del partido. “Scholz tenía fama de contratar solo a personas cuya lealtad tenía absolutamente asegurada”, dijo Gabriel, no a “buenas personas independientes”.

Pistorius se puso manos a la obra para reforzar las capacidades de defensa de Alemania. Era hora, dijo, de que Alemania se convirtiera en “la columna vertebral de la disuasión y la defensa colectiva en Europa”.

Pistorius fue un defensor enérgico de Ucrania, demasiado enérgico según el ala izquierda de su partido. Sus índices de aprobación se dispararon a medida que los alemanes se unían en torno a un fortalecimiento militar ante la agresión rusa.

El otoño pasado, poco después de que Joe Biden abandonara su candidatura a la reelección presidencial en Estados Unidos, Scholz enfrentó presiones para hacerse a un lado en favor del mucho más popular Pistorius. El ministro de Defensa fue evasivo sobre una posible candidatura a canciller, diciendo a los periodistas: “En política, nunca se debe descartar nada”. Añadió: “Lo único que puedo descartar definitivamente es que me convierta en papa”.

Scholz permaneció en la contienda y el SPD se desplomó hasta el 16,4 por ciento de los votos, muy por detrás de la derechista Alternativa para Alemania (AfD).

Merz asumió como canciller y su coalición optó por mantener a Pistorius en el cargo mientras el gobierno aceleraba el fortalecimiento militar y se comprometía con objetivos de gasto más altos en la OTAN.

Sin embargo, a pesar de toda la polémica por el comentario de Pistorius sobre la “preparación para la guerra”, según todos los informes, el ejército alemán está lejos de estarlo: le faltan no solo soldados, sino también armas, equipos y experiencia para librar una guerra. La industria pesada alemana está comenzando a orientarse hacia la producción de defensa, pero no está claro si podrá adaptarse lo suficiente ni con la rapidez necesaria.

Sobre todo ello se cierne el tema del reclutamiento.

Con gran parte de su partido firmemente opuesto al servicio militar obligatorio, Pistorius presentó en agosto una legislación basada en el reclutamiento voluntario. Merz expresó escepticismo, diciendo: “Sospecho que no se mantendrá solo como voluntario”. Markus Söder, líder del estado de Baviera y jefe de la Unión Social Cristiana (CSU), el partido hermano bávaro de la CDU de Merz, dijo que “no hay forma de evitar la conscripción”. La CDU y la CSU pospusieron la introducción del proyecto de ley, lo que llevó a Pistorius a calificar a sus socios de coalición de “negligentes”.

El mes pasado, la coalición parlamentaria presentó un plan revisado: instituir un sorteo de reclutamiento si los esfuerzos voluntarios resultaban insuficientes. Pistorius, furioso, lo bloqueó.

Norbert Röttgen, vicepresidente de la CDU en el parlamento, se quejó al periódico Süddeutsche Zeitung: “En más de 30 años, nunca he visto a un ministro federal torpedear de manera tan flagrante un proceso legislativo importante dentro de su propio ámbito de responsabilidad y sumir a su propio grupo parlamentario en el caos”.

La nueva ley militar está prevista para entrar en vigor el 1 de enero, pero su forma final sigue sin estar clara, ya que el conflicto dentro de la coalición aún no se ha resuelto. Las encuestas muestran que alrededor de 6 de cada 10 alemanes apoyan la conscripción si el reclutamiento voluntario resulta insuficiente. Pero la mayoría de las personas entre 18 y 29 años —los más propensos a ser reclutados— están en contra.

Ralf Stegner, miembro del parlamento y exvicepresidente del SPD alineado con el ala izquierda del partido, dijo que las cifras de popularidad de Pistorius son engañosas, porque los “socialdemócratas conservadores” tienden a tener una alta calificación general al situarse en el centro político, pero no necesariamente cuentan con el apoyo de la mayoría de los votantes del SPD.

“Si preguntas a quienes votan al SPD qué opinan de su concepto de [preparación para la guerra], te apuesto que difícilmente llegarías a los dos dígitos”, dijo.

Como uno de los pocos políticos alemanes con una imagen positiva, Pistorius ha sido mencionado como posible candidato a canciller en el futuro, potencialmente en las elecciones programadas para 2029, o antes si la coalición de gobierno colapsa.

El gobierno alemán ha tendido a oscilar entre el centroizquierda y el centroderecha, lo que sugiere que el turno del SPD podría llegar después. Pero estos no son tiempos normales: la AfD está en auge, los partidos tradicionales hacen todo lo posible para mantener a la extrema derecha fuera del poder y el SPD lucha por encontrar su electorado en medio de divisiones que Pistorius ha contribuido a exponer.

Al preguntarle si Pistorius, su amigo desde hace 35 años, está interesado en convertirse en canciller, Gabriel respondió que no.

“Creo que sabe que tiene que tener éxito en este trabajo, y que la probabilidad de que el SPD proporcione al próximo canciller es bastante pequeña”, dijo Gabriel. “Así que no creo que se preocupe por esas cuestiones”.

