La Casa Blanca despidió al comité que supervisaba los planes de construcción de Trump en Washington

The demolition of the East Wing of the White House, the location of U.S. President Donald Trump's proposed ballroom is seen from an elevated position on the North side of the White House in Washington, D.C., U.S., October 23, 2025. REUTERS/ Andrew Leyden

El martes, la Casa Blanca destituyó a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes, una agencia federal independiente que tenía previsto revisar algunos de los proyectos de construcción del presidente Donald Trump, incluido su arco de triunfo proyectado y el salón de baile de la Casa Blanca.

“En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su cargo como miembro de la Comisión de Bellas Artes queda rescindido con efecto inmediato”, se lee en un correo electrónico revisado por The Washington Post que fue enviado a uno de los comisionados por un miembro del personal de la oficina de personal presidencial de la Casa Blanca.

La comisión, establecida por el Congreso hace más de un siglo y que tradicionalmente integra a arquitectos y urbanistas, tiene la función de asesorar al presidente, al Congreso y a las autoridades locales en materia de diseño para proyectos de construcción en la región capitalina. Su ámbito de actuación abarca edificios gubernamentales, monumentos y memoriales. Tradicionalmente, los funcionarios de la Casa Blanca han solicitado la aprobación de la agencia.

El presidente Joe Biden nombró a los seis comisionados en funciones para mandatos de cuatro años, varios de los cuales se habrían extendido hasta 2028. Su despido se produce mientras la Casa Blanca se prepara para varios proyectos de construcción de Trump, incluido su planificado salón de baile de la Casa Blanca de 300 millones de dólares, y busca instalar aliados en juntas de revisión clave.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que los miembros de la Comisión de Bellas Artes habían sido destituidos.

“Nos estamos preparando para nombrar una nueva lista de miembros para la comisión que estén más alineados con las políticas de ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal.

Una vista de satélite muestra el Ala Este de la Casa Blanca después de la demolición en Washington (REUTERS)

Bruce Becker, arquitecto que fue nombrado miembro de la comisión el año pasado y destituido el martes, elogió su labor en una entrevista concedida esa misma noche. La agencia “desempeña un papel fundamental en la configuración de la experiencia que el público tiene de la capital de nuestra nación y de los edificios históricos que alberga, los cuales sirven como símbolos de nuestra democracia”, declaró Becker.

En julio, la Casa Blanca también despidió a los funcionarios designados por Biden de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, otra agencia de planificación urbana encargada de revisar los proyectos de construcción externos en la Casa Blanca. Los aliados de Trump ahora constituyen la mayoría de la junta de 12 miembros, incluyendo a su presidente, el secretario de gabinete de Trump, Will Scharf.

La Casa Blanca ha anunciado que próximamente remitirá los planos del salón de baile de Trump a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la cual decidirá si aprueba el nuevo edificio.

Anteriormente, funcionarios de la Casa Blanca se negaron a comentar si también tenían previsto enviar los planos a la Comisión de Bellas Artes, y si la aprobación de dicha agencia era necesaria para que el proyecto del salón de baile pudiera seguir adelante. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato para comentar sobre la construcción en curso, afirmó que se estaba consultando a “todas las agencias y entidades necesarias para revisar el proyecto”.

La demolición del Ala Este de la Casa Blanca, la ubicación del salón de baile propuesto por el presidente de EEUU Donald Trump se ve desde una posición elevada en el lado norte de la residencia oficial del mandatario en Washington (REUTERS/Andrew Leyden)

La Comisión de Bellas Artes tradicionalmente ha revisado y votado los proyectos más importantes de la Casa Blanca, como la aprobación del pabellón de tenis supervisado por la primera dama Melania Trump en 2019. Sin embargo, el presidente Trump podría eludir la revisión de su salón de baile, alegando precedentes históricos y su deseo de acelerar su construcción, según expertos en arquitectura.

Durante una disputa en 1947 con el presidente Harry S. Truman, quien buscaba añadir un balcón a la Casa Blanca, el entonces presidente de la Comisión de Bellas Artes afirmó que el panel solo podía desempeñar un papel de asesoramiento al presidente. Truman finalmente siguió adelante con sus planes, sentando un precedente que Trump parece dispuesto a imitar.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca están considerando construir el arco en terrenos federales que no cumplen los requisitos para las mismas exenciones que la Casa Blanca. Por ello, algunos de los comisionados despedidos esperaban participar en la revisión de dicho diseño.

También dijeron que esperaban revisar el salón de baile planeado por Trump, expresando preocupación porque el presidente derribó abruptamente el Ala Este de la Casa Blanca la semana pasada sin someterse a una revisión por parte de su comisión.

“Si no fuera por los despidos de hoy, CFA estaría deseando realizar una revisión completa de los planes para la nueva estructura que reemplazará al Ala Este”, dijo Becker.

Una excavadora trabaja para retirar los escombros tras la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington (AFP)

En 2021, Biden destituyó a los miembros designados por Trump de la Comisión de Bellas Artes y la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. En aquel momento, funcionarios de su administración defendieron estas medidas como un esfuerzo por diversificar los paneles. Era la primera vez en la historia de las comisiones que un presidente obligaba a destituir a miembros en funciones, lo que generó críticas por parte de expertos en arte y arquitectura, quienes acusaban a Biden de politizar su labor.

La Comisión de Bellas Artes se encuentra sin director desde principios de este año, cuando la arquitecta Billie Tsien, quien presidía el panel desde 2021, renunció. Tsien, que participa en la construcción del Centro Presidencial Obama en Chicago, declaró a The Post que renunciaba a la CFA porque su mandato expiraba en mayo y suponía que Trump no la volvería a nombrar.

