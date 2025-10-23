El Arzobispo de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos fue acusado de conducta sexual inapropiada y abuso de poder

Iglesia de San Andrés. Reshma Kirpalani/The Washington Post

La Iglesia Anglicana en América del Norte, forjada a partir de la revuelta conservadora que acaparó los titulares contra el primer obispo abiertamente gay de la Iglesia Episcopal, ahora enfrenta acusaciones del clero y los feligreses contra dos de sus principales líderes: uno está acusado de mala conducta sexual, mientras que el otro presuntamente abusó de su poder al permitir que hombres con historias problemáticas ingresaran a la iglesia.

El funcionario de mayor rango de la denominación, el arzobispo Stephen Wood, de 62 años, ha sido acusado por una ex directora del ministerio infantil de ponerle la mano en la nuca e intentar besarla en su oficina en abril de 2024. El incidente supuestamente ocurrió dos meses antes de que fuera elegido al mando, según una nueva presentación de la iglesia, que The Washington Post obtuvo antes de su presentación del lunes.

La mujer, quien concedió una entrevista a The Post, también acusó a Wood de haberle entregado miles de dólares en pagos inesperados de las arcas de la iglesia antes del supuesto anticipo. Wood, casado y padre de cuatro hijos, sigue siendo rector de la Iglesia de San Andrés en la zona de Charleston, Carolina del Sur, y obispo a cargo de una diócesis de más de 40 iglesias en todo el sur.

Si la denuncia da lugar a un juicio eclesiástico, Wood podría ser destituido y obligado a dimitir. Es el primer arzobispo de la Iglesia Anglicana en Norteamérica en enfrentar una denuncia, según declaró una portavoz de la denominación.

Wood se negó a responder preguntas específicas sobre las acusaciones en la presentación.

“No creo que estas acusaciones tengan fundamento alguno”, declaró Wood en un comunicado. “Confío plenamente en el proceso establecido en nuestros cánones para aportar claridad y veracidad a estos asuntos y, respetuosamente, me niego a hacer más comentarios por el momento”.

El miércoles por la mañana, el guardián principal de la Iglesia de San Andrés informó a los feligreses sobre la denuncia contra Wood y les alertó del reportaje de The Post. “Este es un proceso doloroso y muy personal para todos los involucrados”, escribió Mike Hughes, guardián principal de la iglesia, en un correo electrónico.

La denuncia, un informe que relata las acusaciones formales de delitos canónicos, se desarrolla en medio de un prolongado juicio eclesiástico contra otro líder, Stewart Ruch III, obispo anglicano que supervisa una diócesis de 18 iglesias en el Medio Oeste. Feligreses y clérigos han acusado a Ruch, de 58 años, de permitir que hombres con antecedentes de violencia o conducta sexual inapropiada participen en el culto o ocupen cargos de personal o liderazgo en su diócesis.

El testimonio en el juicio de Ruch, que se llevó a cabo de forma privada por Zoom, concluyó a mediados de octubre. Se espera que el veredicto del panel de siete jueces del tribunal (un grupo de obispos, sacerdotes y feligreses) se emita a finales de este año. Ruch declinó hacer comentarios a través de una portavoz de la diócesis, quien citó una directiva judicial que le prohíbe conceder entrevistas a los medios durante el juicio.

“Desafortunadamente, los problemas en las altas esferas de la ACNA son más profundos, amplios y arraigados de lo que muchos de sus feligreses perciben”, declaró Andrew Gross, sacerdote anglicano que fue director de comunicaciones de la Iglesia Anglicana desde 2013 hasta principios de este año. “La ACNA nunca antes había tenido que lidiar con acusaciones graves de mala conducta por parte del arzobispo. Esta es una crisis sin precedentes, y la forma en que se gestionen estas preocupaciones determinará la trayectoria futura de la denominación y su credibilidad”.

Kate Harris, portavoz de la denominación, declaró que la iglesia no podía hacer comentarios sobre las acusaciones contra Wood, pero señaló que la presunta mala conducta es anterior a su mandato como arzobispo. Añadió que una vez que la denuncia se valide como denuncia, una Junta de Investigación determinará si amerita un juicio eclesiástico.

Claire Buxton, exdirectora del ministerio infantil en la Iglesia de San Andrés, alega que el arzobispo Stephen Wood intentó besarla en abril de 2024. Reshma Kirpalani/The Washington Post

Claire Buxton, de 42 años, ex directora del ministerio infantil de St. Andrew’s, quien acusó a Wood de intentar besarla, dijo que el supuesto avance se produjo después de que numerosos empleados de la iglesia comentaran sobre los “elogios y cariño excesivos” de Wood por ella.

“Me quedé en shock”, dijo Buxton, madre divorciada de tres hijos. Sus problemas con Wood, añadió, son sintomáticos de los problemas más amplios de la denominación. “Me resulta simplemente extraño lo mucho que nosotros —la Iglesia Anglicana en Norteamérica y sus líderes— nos hemos alejado de la moral y los principios básicos”.

Fundada en 2009, la denominación cuenta con iglesias que abarcan 49 estados, además de varias regiones de Canadá y México. Cuenta con 128,000 miembros en más de 1,000 congregaciones. En las afueras de Washington D. C., la Iglesia Anglicana Falls Church en Virginia, con aproximadamente 1,400 fieles dominicales, es una de las más grandes e incluye entre sus miembros al exjefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, un juez federal designado por el presidente Donald Trump y un exdirector ejecutivo de un enorme comité de acción política (PAC) republicano.

La denominación, que se identifica como una “provincia” de una red global de iglesias anglicanas ortodoxas, se ancla en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en el Libro de Oración Común, al tiempo que apoya causas adoptadas por los conservadores políticos.

La Iglesia Anglicana en Norteamérica tilda de pecado las relaciones entre personas del mismo sexo y se niega a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo o a ordenar a personas que tienen comportamientos homosexuales, según los cánones de la iglesia. Las mujeres pueden ejercer como diáconos y sacerdotes en algunas diócesis, pero tienen prohibido ser obispos o arzobispos. La denominación también se opone al aborto.

Una cascada de controversias

Además de enfrentar la acusación de haberle hecho una insinuación indeseada a su empleada, Wood también enfrenta quejas de sacerdotes que lo acusan de plagiar sermones e intimidar y menospreciar al personal de la iglesia en los años previos a su nombramiento como arzobispo. La denuncia lo acusa de violar sus votos de ordenación, cometer inmoralidad sexual y causar escándalo y ofensa en su cargo.

En los últimos años, la denominación se ha enfrentado a otras controversias que involucran a altos líderes.

En junio de 2020, un obispo anglicano fue destituido del ministerio tras declararse culpable de cargos eclesiásticos de “inmoralidad sexual” y “conducta que da justa causa de escándalo” por su uso de pornografía. Otro obispo fue destituido en mayo de 2024 tras enviar más de 11.000 mensajes de texto a una mujer casada, entre otras acusaciones. Ese mismo año, los rectores actuales y anteriores de la Iglesia Anglicana de Falls Church recibieron “admoniciones piadosas” por gestionar mal las acusaciones de abuso sexual contra un exministro de jóvenes.

Este año, en junio, el reverendo Austin Becton, rector de una iglesia anglicana en Nashville, fue amonestado y se declaró suspendido por publicar en Facebook que la iglesia debería arrepentirse de excluir a los cristianos LGBTQ+. Su obispo le escribió una carta en la que afirmaba que su publicación en redes sociales “parece, para los lectores razonables, una afirmación de prácticas sexuales fuera de las normas de las Escrituras y la tradición”. Becton finalmente renunció.

“Me preocupan cada vez más los patrones más generales dentro de la Iglesia Anglicana en Norteamérica”, escribió Becton a los feligreses, explicando su renuncia. Señaló los problemas relacionados con Ruch, obispo del Alto Medio Oeste, y añadió: “No se trata simplemente de errores de juicio ni de fallos aislados de liderazgo. Son síntomas de una estructura diseñada, a menudo inconscientemente, para protegerse a toda costa”.

Mientras tanto, el juicio eclesiástico contra Ruch ha profundizado la crisis de la iglesia. Un fiscal renunció tras acusar en una carta pública a un juez de primera instancia de utilizar material “que no constaba debidamente en el expediente” para cuestionar la investigación de Ruch en audiencia pública. En su propia defensa pública, el juez presidente afirmó que sus investigaciones fueron apropiadas. El siguiente fiscal también renunció tras plantearse un posible conflicto de intereses entre él y Ruch.

Buxton sostiene tarjetas de los niños de la iglesia de San Andrés. Reshma Kirpalani/The Washington Post

Cuando las controversias surgieron en agosto en el podcast “Anglican Unscripted”, cuyos episodios semanales atraen a miles de oyentes, la conversación se adentró en la incertidumbre que envuelve a la denominación.

“¿Podemos decir ahora que la ACNA tiene integridad en sus más altos niveles?”, preguntó el copresentador del programa, el reverendo George Conger, quien preside una iglesia episcopal en Florida.

El copresentador Kevin Kallsen, un feligrés anglicano de Maryland, hablando como si estuviera hablando directamente con funcionarios de la iglesia, respondió: “Ustedes han evolucionado de algo glorioso a algo horrible”.

El título del episodio: “¿El ACNA es tiempo pasado?”

‘Mi Señor’ Wood

La Iglesia Anglicana en Norteamérica nació tras un momento de indignación moral. En agosto de 2003, la mayoría de los obispos de la Iglesia Episcopal votaron a favor de confirmar al reverendo V. Gene Robinson, de New Hampshire, como su primer obispo abiertamente gay.

La decisión, que ocupó las portadas de los principales periódicos, obligó a muchos conservadores de la Iglesia Episcopal a separarse. Finalmente, esos tradicionalistas formaron la nueva denominación anglicana.

Wood, entonces rector de San Andrés, guió a sus feligreses durante la escisión y, para 2010, su iglesia votó a favor de unirse a la Iglesia Anglicana en Norteamérica. Pronto, comenzó a ascender en la jerarquía de la denominación. Dos años después, asumió un segundo cargo como primer obispo de la Diócesis de las Carolinas. Durante su consagración, Wood llevó una cruz al cuello y un gran báculo. Fue presentado como “Mi Señor”.

“He aprendido más de mis hijos y de mi esposa sobre la naturaleza del Evangelio que de cualquier otra persona, excepto Cristo y su Espíritu”, dijo a los feligreses en la ceremonia.

En su nuevo cargo, Wood se unió al Colegio de Obispos de la Iglesia Anglicana, el organismo que nombra al arzobispo y disciplina a los obispos que violan los cánones eclesiásticos. Las normas de la iglesia exigen que un obispo debe «sostener y defender la fe y el orden de la Iglesia voluntariamente y como Dios quiere que lo haga: sin codiciar el dinero, sino con ansias de servir; sin enseñorearse de quienes le han sido confiados, sino siendo un ejemplo íntegro de Cristo para todo el rebaño».

Para Wood, quien creció en Ohio, el camino hacia Dios no estaba precisamente predestinado, dijo el año pasado durante una asamblea de la iglesia. Inicialmente, quería estudiar derecho, luego convertirse en fiscal y establecerse en Washington.

“Quería meter a los malos en la cárcel”, dijo Wood, “y luego quería ir al Congreso y escribir buenas leyes para que los malos no lastimaran a la gente”.

El reverendo Hamilton Smith, rector de la iglesia de Santo Tomás en Mount Pleasant, cuestionó la conducta de Wood. Reshma Kirpalani/The Washington Post

Un camión de 60.000 dólares

En septiembre de 2019, tras siete años al frente de la Diócesis de San Andrés y de las Carolinas, Wood enfrentó resistencia. En una carta a Wood, privada hasta ahora, el reverendo Hamilton Smith, rector de la iglesia de Santo Tomás en Mount Pleasant, Carolina del Sur, escribió: “No creo que tenga la autoridad moral necesaria para ejercer el cargo de obispo”.

Wood predicaba sermones que no había escrito e intentaba hacerlos pasar como obra suya, según Smith. Durante las reuniones de personal, Wood avergonzaba y maldecía públicamente a sus colegas, según la carta. Smith también cuestionó el uso de una camioneta de 60.000 dólares proporcionada por la diócesis para las visitas de Wood a las iglesias, señalando que Wood solo le mencionó el vehículo en el contexto de sus viajes de caza.

“¿Es una camioneta de $60,000 el vehículo más rentable para realizar esta tarea?”, preguntó Smith en la carta. “Hay clérigos en la Diócesis que no tienen seguro médico o planes de jubilación, o que tienen muy pocos. … Me has dicho en numerosas ocasiones que eres un pecador que tuvo un año terrible, una temporada horrible, en la que hiciste cosas de las que ahora te arrepientes. Aunque me regocijo en esta autocomprensión, la gracia y el perdón tienen límites”.

Al día siguiente, Wood ofreció una breve respuesta, según la correspondencia que Smith compartió con The Post.

“Como señala al final de su carta, tengo una perspectiva diferente sobre los puntos que enumera”, escribió Wood. “Por favor, sigan orando por mí/nosotros”.

Pero Smith no pudo superar sus frustraciones con Wood y pronto llevó a sus feligreses a abandonar la diócesis de Wood.

“Esta fue la decisión más difícil de mi ministerio”, dijo Smith a su iglesia en ese momento.

El nuevo arzobispo

En junio de 2024, dos meses después de que Buxton alegara que Wood intentó besarla, el Colegio de Obispos se reunió en cónclave y lo eligió como el tercer arzobispo de la Iglesia Anglicana en América del Norte.

El ascenso al puesto más alto de la iglesia dotó a Wood de una autoridad sustancial.

Preside muchos de los principales órganos de gobierno de la iglesia, que establecen el presupuesto anual y ratifican cambios constitucionales clave, entre otras funciones. Cuando un obispo se enfrenta a una denuncia, Wood puede nombrar a los miembros de una Junta de Investigación, que determina si las acusaciones justifican juicios eclesiásticos. Además, Wood también puede seleccionar a los fiscales para dichos juicios. En su propio caso, se recusará de dichos nombramientos, según declaró una portavoz de la denominación.

Wood también conservó su puesto como rector de San Andrés y conservó su posición como obispo de la Diócesis de las Carolinas, que incluye iglesias en Texas, Georgia y Tennessee. Dado que Wood sigue siendo obispo, conserva otra facultad: la de votar sobre las sanciones para cualquier obispo declarado culpable en un juicio eclesiástico.

El reverendo Robert Sturdy redactó una de las declaraciones juradas que acusan a Wood de mala conducta. Reshma Kirpalani/The Washington Post

En Carolina del Sur, el ascenso de Wood inquietó a un grupo de antiguos colegas, la mayoría de ellos ahora sacerdotes. Durante años, según dijeron en entrevistas, compartieron en privado historias de que Wood los menospreciaba a ellos o a otros cuando trabajaban en San Andrés. Pero fueron las nuevas acusaciones de Claire Buxton las que los impulsaron a actuar.

A principios de 2025, el grupo redactó cargos formales contra la Iglesia, basados ​​en seis declaraciones juradas que acusaban a Wood de comportamiento abusivo. En septiembre, el grupo consiguió discretamente el apoyo de al menos diez sacerdotes y feligreses anglicanos para que firmaran y juramentaran la denuncia, requisito previo para su presentación.

Pero al día siguiente de la presentación de la denuncia, la denominación planteó lo que sus autores consideran un obstáculo: solicitó que los 11 firmantes volvieran a firmar la denuncia bajo una declaración que certificaba la veracidad de las acusaciones “bajo pena de perjurio”. En un correo electrónico dirigido al firmante principal, un funcionario de la denominación indicó que se trataba de una “práctica habitual”, señalando que se habían vuelto a presentar denuncias anteriores por el mismo motivo.

El reverendo Rob Sturdy, sacerdote anglicano que redactó una de las declaraciones juradas de la denuncia, declaró en una entrevista que su grupo no cumplirá. Aseguró que siguieron los cánones de la denominación, que no incluyen la norma de “perjurio”.

“Este requisito no canónico parece un intento de intimidar a nuestros firmantes con posibles acciones legales”, declaró Sturdy, ahora capellán anglicano que atiende a estudiantes en The Citadel, en una entrevista. “Una iglesia que no puede hacer lo correcto por las víctimas de abuso sexual no debería existir”.

Su declaración jurada alega, entre otras cosas, que Wood frecuentemente se jactaba de una mujer de otra iglesia de quien decía que “podría tener... cuando quisiera”.

“Tenemos hombres fuera de control con poder absoluto y líderes que se niegan a exigirles cuentas”, dijo Sturdy.

Pagos sorpresa para ‘Claire Bear’

En su entrevista y declaración jurada, Buxton afirmó que Wood comenzó a comportarse de forma inapropiada con ella en octubre de 2021, poco después de que la ascendieran a directora del ministerio infantil en St. Andrew’s. En un parque local, durante una celebración del mandato de Wood, él la abrazó, relató, pero luego deslizó lentamente la mano por su espalda baja, dejándola allí.

“Llamé a mis padres después para decirles que me había parecido ‘sensual’ y que me preocupaba que él se sintiera atraído por mí”, escribió Buxton en su declaración jurada, “pero ambos dijeron que probablemente no era nada y que yo estaba equivocada, así que me dije a mí misma que no era nada”.

Un año después, en septiembre de 2022, durante una visita a su oficina, Wood chismeó sobre las infidelidades de otras personas en su iglesia y otros lugares, escribió Buxton. Dijo que despidió a una empleada porque, en sus palabras, “se acostaba con todos”.

Dos meses después, en la recepción de la iglesia, Wood le entregó un cheque doblado por 1,500 dólares a su nombre, según dijo. El cheque, revisado por The Post, provenía de una cuenta de la iglesia, con la etiqueta “Fondo de Misericordia del Rector de la Iglesia de St. Andrews”. En su declaración jurada, Wood afirmó que estaba firmado por él.

Buxton renunció a su cargo. Reshma Kirpalani/The Washington Post

Wood le dijo que provenía de alguien que pensaba que ella “estaba haciendo un trabajo increíble”, escribió en su declaración jurada. “Levanté la vista, sorprendida, y él me devolvió la sonrisa mientras se alejaba”. El pago le pareció inusual, dijo Buxton; las bonificaciones normalmente venían con notificaciones formales y se depositaban en cuentas bancarias. Pero necesitaba el dinero y aceptó el cheque.

Con el paso de los meses, él la llamaba “Claire Bear” delante de otras personas, escribió. Una compañera le dijo a Buxton que rezaría para que Wood la encontrara “repulsiva”. Buxton comunicó sus preocupaciones a al menos cuatro empleados mencionados en la declaración jurada.

En julio de 2023, dijo, un funcionario de la iglesia depositó 500 dólares en la cuenta bancaria de Buxton, diciéndole que Wood le había dicho que los necesitaba. Buxton compartió su extracto bancario en línea con The Post, confirmando la transacción.

Ese septiembre, Wood la citó en su oficina y le dijo que estaba “dispuesto a enviarla” a un resort de lujo cercano, The Sanctuary, porque parecía “rara”. “Puedes ir a tratamientos de spa, te contrataré una niñera. Puedes conseguir una habitación elegante, lo que quieras”, recordó que le dijo. Buxton se negó.

“Con toda su creciente atención y afecto, estaba realmente aterrorizada de que si yo iba, él pudiera venir”, escribió en la declaración jurada.

Tres meses después, Wood le entregó un sobre en su oficina con dinero en efectivo, escribió. Le dijo: “No puedes hacer esto”, pero él le dijo que el dinero no era suyo. Ella no le creyó, pero lo aceptó. Entonces, él le dijo que contara el dinero allí mismo. Así lo hizo. Eran 1500 dólares.

Hasta ahora, dijo que había recibido un total de 3,500 dólares en pagos sorpresa durante 13 meses.

“Nos enseñan a confiar en alguien en su posición, así que a menudo me parecía incorrecto cuestionarlo o decirle que no, incluso cuando me sentía incómoda”, dijo Buxton. “Pero también sabía que me vendría bien para los regalos de Navidad de mis hijos. Al final, no valía la pena decir que no porque habría sido una confrontación”.

En la primavera de 2024, tras enterarse Wood de que Buxton iba a una misión de la iglesia en las Bahamas, se anunció que él y su esposa también se unirían. Buxton temía que, incluso con la presencia de su esposa, Wood pudiera intentar iniciar una relación física con ella, escribió. Así que decidió confrontarlo.

El 23 de abril de 2024, llegó a su oficina en el tercer piso, cuyas paredes verdes estaban decoradas con numerosas cabezas de animales disecadas. Se sentó en una silla de cuero, mientras él se acomodaba en una mecedora junto a ella.

“Estoy tan cansada. No puedo con esto”, recordó haberle dicho, según su declaración jurada.

Pero tenía miedo de ser demasiado directa.

“Sabes lo especial que eres para mí. Eres mi persona favorita en el mundo”, le dijo, según la declaración jurada de Buxton.

Él la animó a considerar el viaje como unas vacaciones y le dijo que “no quería” que su esposa fuera, escribió ella. Mencionó un chiringuito y una piscina, y contó que alguien dijo: “Puedes quedar embarazada solo por nadar en esa piscina”.

Cuando se levantó para irse, Wood intentó abrazarla íntimamente. Luego, según ella, él agravó la situación.

“Me puso la mano en la nuca e intentó levantarla hacia él mientras acercaba lentamente su rostro al mío para besarme”, escribió en su declaración jurada. “Bajé mi rostro hacia su hombro para que no pudiera. Me sujetó un segundo y luego me soltó, y dije: ‘Bueno, adiós’, y salí corriendo de su oficina”.

Ella inmediatamente le contó a un colega sobre el incidente, dijo.

Durante la misión en las Bahamas, afirmó, no hubo ningún contacto físico entre ellos. Sin embargo, en su declaración jurada afirmó que su comportamiento la incomodó. En un almuerzo con otras personas, contó, le puso un tenedor en la cara e insistió en que se lo comiera.

Dos meses después, en junio de 2024, Buxton dimitió. Pero la elección de Wood como arzobispo ese mismo mes la inspiró.

“Quedé devastado cuando se convirtió en arzobispo. Era responsabilidad de los obispos investigarlo y fracasaron terriblemente”, dijo Buxton. “Ahora, solo quiero que se sepa la verdad para que nadie salga lastimado y que la Iglesia rinda cuentas”.

A principios de este año, durante su discurso en la reunión anual de gobierno de la Iglesia Anglicana, Wood destacó el aumento de la asistencia y la nueva rentabilidad de la iglesia. Añadió que se adoptaron nuevas normas para proteger a los feligreses de los abusos.

“Me lo tomo en serio”, dijo Wood, vestido con blazer, camisa morada de obispo y cuello clerical blanco. “Por eso este año me van a hablar mucho de protección”.

(c) The Washington Post