Se espera que Donald Trump ordene el cambio del nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”

La administración estadounidense había estado insinuando el cambio durante semanas, y el mandatario declaró a la prensa durante una reunión en la Oficina Oval el mes pasado que la modificación se produciría muy pronto

Por Tara CoppyNatalie Allison

Se espera que Donald Trump
Se espera que el presidente Donald Trump cambie el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra a través de una orden ejecutiva el viernes, una medida que según la administración refleja con mayor precisión la misión de los hombres y mujeres que sirven en uniforme hoy.

Restaurar el nombre ‘Departamento de Guerra’ agudizará el enfoque de este Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para proteger sus intereses”, según un documento que describe la próxima orden ejecutiva.

La administración había estado insinuando el cambio durante semanas, y Trump declaró a la prensa durante una reunión en la Oficina Oval el mes pasado que el cambio de nombre se produciría muy pronto.

El jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un discurso de graduación dirigido a los nuevos oficiales militares en Fort Benning, Georgia, dijo que su puesto “podría tener un nombre ligeramente diferente mañana; ya veremos”.

Pero no estaba claro si el presidente podía cambiar unilateralmente el nombre del departamento, que fue creado por el Congreso en 1789, ya que cada cambio de nombre se produjo mediante legislación. Tampoco está claro si la medida pretende ser un cambio de nombre a gran escala o si la administración pretende dejar gran parte de la señalización histórica del Departamento de Defensa intacta y sin cambios, incluso si Hegseth decide llamar a la agencia Departamento de Guerra.

Según el documento que describe el cambio, la administración podría estar intentando eludir la medida del Congreso al afirmar que la medida utilizaría el Departamento de Guerra como título secundario del Departamento de Defensa.

El jueves, el secretario de
Sin embargo, autorizaría a Hegseth y al departamento a utilizar títulos secundarios como “Secretario de Guerra”, “Departamento de Guerra” y “Subsecretario de Guerra” en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, contextos ceremoniales y documentos no estatutarios dentro del poder ejecutivo, según el documento.

Los líderes republicanos y demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Congreso estableció la agencia, dirigida por un secretario de guerra. El proyecto de ley fue promulgado por el presidente George Washington. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra pasó a llamarse temporalmente Establecimiento Militar Nacional. Una enmienda de 1949 rebautizó la agencia con su nombre actual: Departamento de Defensa.

El último gran cambio de nombre de un comando militar también ocurrió bajo el gobierno de Trump, cuando el entonces secretario de Defensa, Jim Mattis, anunció en 2018 que el Comando del Pacífico de Estados Unidos pasaría a llamarse Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, para reflejar mejor la importancia del papel de la India en la estrategia de defensa de Estados Unidos en el Este.

Sin embargo, los cambios de nombre oficiales tienen un alto coste. El sello azul del “Departamento de Defensa” se encuentra en cientos de instalaciones y edificios gubernamentales de todo el mundo. La señalización, la papelería y las publicaciones oficiales de los servicios también podrían necesitar una revisión.

El cambio autorizaría a Hegseth
Bajo la administración Biden, un proyecto para renombrar instalaciones militares en honor a los confederados de la Guerra Civil costó más de 60 millones de dólares, según la comisión encargada del cambio de nombre. Cuando Trump regresó a la presidencia, Hegseth deshizo gran parte de ese trabajo, restaurando los nombres antiguos identificando a los militares con apellidos similares a los de los confederados homenajeados.

Los escépticos se abalanzaron rápidamente sobre el anuncio planeado. “La supremacía militar estadounidense se ha erosionado a medida que China se apresura a desplegar fuerzas de combate con la esperanza de derrotar al ejército estadounidense en el Pacífico. Cambiar el nombre del Departamento de Defensa no ayudará en ese sentido”, declaró Brad Bowman, director sénior del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias. “Quizás la considerable cantidad de dinero invertida en la fabricación de nuevos letreros, carteles de oficina y membretes se emplearía mejor para garantizar que nuestros combatientes cuenten con el entrenamiento y las armas necesarias para cumplir las misiones que se les encomiendan y regresar a casa con sus familias”.

Hegseth, ex oficial de la Guardia Nacional y personalidad de Fox News, ha estado discutiendo el tema internamente desde marzo, dijo una persona familiarizada con el asunto, aparentemente inspirado después de una reunión en la Casa Blanca en la que Trump bromeó: “Te pareces más a un secretario de guerra”.

© 2025, The Washington Post.

