Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

Solo dos personas sobrevivieron al siniestro, según informaron las autoridades. La carretera de Herat es una de las más peligrosas del país gobernado por los talibanes

Por Rick Noack y Haq Nawaz Khan

Un accidente de tráfico en Herat mata al menos a 79 personas

Al menos 79 personas murieron cuando un autobús que transportaba afganos deportados de Irán se estrelló en una de las carreteras más peligrosas del país el martes por la noche, informó el Ministerio del Interior afgano.

Las autoridades describieron el accidente como uno de los incidentes de tráfico más letales del país en años, y se produce mientras cientos de miles de afganos deportados están cruzando la frontera entre Irán y Afganistán.

Diecinueve niños se encontraban entre los fallecidos y solo hubo dos sobrevivientes, ambos heridos, según declaró a The Washington Post el muftí Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior. Otras autoridades cifran la cifra de muertos en 81.

Hamdullah Fitrat, portavoz talibán, dijo a The Post que el autobús chocó con un camión Mazda y una motocicleta, describiendo el choque como un accidente.

En videos compartidos por las autoridades, se ve a los bomberos intentando extinguir un vehículo completamente envuelto en llamas. Según un comunicado emitido por las autoridades de la provincia de Herat, muchas de las víctimas parecían ser mujeres y niños, pero sufrieron quemaduras tan graves que no se pudo identificar su género. El comunicado añadió que el autobús también podría haber chocado contra un camión que transportaba barriles de combustible.

Muchas víctimas sufrieron quemaduras tan
Muchas víctimas sufrieron quemaduras tan graves que no se pudo identificar su género, según un comunicado. (Mohsen Karimi/AFP/Getty Images)

Ahmadullah Muttaqi, portavoz del gobierno local en el oeste de Afganistán, dijo en una publicación en X que las autoridades están comprometidas con una “investigación exhaustiva” sobre el accidente del martes.

El accidente ocurrió cerca de Herat, la ciudad más grande del oeste de Afganistán y capital de la provincia del mismo nombre.

La ciudad ha sido el principal punto de entrada para más de un millón de afganos que han sido deportados a la fuerza o presionados por las autoridades iraníes para que abandonen el país este año, según Naciones Unidas. Las deportaciones se aceleraron tras los ataques aéreos israelíes de junio contra Irán, cuando el gobierno iraní acusó a algunos refugiados de ser espías de Israel, lo que avivó una ola de xenofobia y sospecha.

Más de media docena de afganos que han sido deportados o se esconden allí han dicho a The Post en entrevistas que creen que estas acusaciones son inventadas para obligar a los afganos a salir de Irán y son parte de un patrón más amplio de acoso dirigido por el Estado.

Obligados a regresar a Afganistán, muchos refugiados se enfrentan a un futuro incierto. Un informe de la ONU publicado el mes pasado advirtió que algunos retornados sufren “graves violaciones de derechos humanos”, como tortura y malos tratos, arrestos y detenciones arbitrarias, y amenazas a la seguridad personal. El gobierno talibán, que ha continuado su campaña de represión política y social desde que tomó el poder en agosto de 2021, ha negado las acusaciones.

Los restos de un autobús
Los restos de un autobús son remolcados en el lugar del accidente en la provincia afgana de Herat el miércoles. (Mohsen Karimi/AFP/Getty Images)

Al llegar a Afganistán, muchos refugiados viajan en autobús desde Herat, vía Kandahar, hasta la capital afgana, Kabul. El viaje puede durar casi 24 horas, pasando por numerosos puestos de control gubernamentales y recorriendo la mitad de Afganistán por la llamada “circunvalación”.

Las autoridades afganas han observado un número creciente de accidentes de tráfico en esa carretera, ya que la ausencia de atentados suicidas y las preocupaciones por la seguridad han provocado una proliferación de viajes nacionales desde la toma del poder por el régimen talibán hace cuatro años.

Emergency, una organización que opera varios hospitales en Afganistán, afirmó el año pasado que el número de accidentes de tráfico se ha disparado desde 2021. La organización atribuyó el problema a las carreteras que “necesitan mejoras y reestructuración” y a un sector del transporte “debilitado por décadas de guerra”.

El gobierno dirigido por los talibanes dice que está invirtiendo fuertemente en la construcción y reparación de carreteras y que está tomando medidas enérgicas contra las empresas de transporte fraudulentas.

