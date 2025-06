La exconductora de MTV Ananda Lewis muere a los 52 años

Ananda Lewis, presentadora de MTV, falleció a los 52 años tras batallar contra un agresivo cáncer de mama en etapa 4. (REUTERS/Andrew Kelly)

Ananda Lewis, cuya destacada labor como presentadora de MTV la convirtió en una estrella de la televisión en la década de 1990, falleció tras años de vivir con cáncer de mama, informó su familia en una publicación en redes sociales este miércoles. Tenía 52 años.

Su hermana, Lakshmi, confirmó su fallecimiento en una publicación en Facebook: “Ella es libre y está en Sus brazos celestiales”, escribió. “Señor, descansa su alma.” Los representantes de Lewis no respondieron de inmediato a los comentarios.

Lewis alcanzó la fama como presentadora de televisión en el programa “Teen Summit” de BET, donde entrevistó a la entonces primera dama Hillary Clinton en un segmento que le valió un Premio Image de la NAACP. En 1999, el New York Times la describió como “la It Girl de la generación del hip-hop” debido a su creciente popularidad. Lewis trabajó como veejay en MTV durante varios años y finalmente inició “The Ananda Lewis Show” en 2001.

Lewis compartió públicamente su diagnóstico en octubre de 2020, cuando su cáncer estaba en la etapa 3

Enfrentó críticas públicas por su enfoque hacia la enfermedad y respondió con valentía y resiliencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lewis contó que sus médicos le recomendaron una doble mastectomía, pero que decidió optar por métodos de atención alternativos.

“Decidí conservar mi tumor e intentar eliminarlo de mi cuerpo de una manera diferente”, dijo Lewis, añadiendo: “Mirando hacia atrás, pienso: ‘¿Sabes qué? Quizá debería haberme sometido a la mastectomía.’”

Lewis mencionó en la entrevista con CNN que el cáncer de mama —la segunda causa principal de muerte por cáncer en mujeres, según la Sociedad Americana contra el Cáncer— cambió significativamente su vida. En una entrevista con The Washington Post en octubre de 2024, Lewis habló sobre las críticas que enfrentó por no seguir el consejo de sus médicos, describiendo la doble mastectomía como una cirugía “radical, dura y que cambia la vida”.

“Que, además, te ataquen por ello es como, no es de extrañar que la gente se quede en silencio, pero creo que es aún más importante compartir historias porque otras personas pueden beneficiarse de ellas”, dijo Lewis a The Post.

En enero, Lewis escribió un ensayo para Essence en el que aconsejaba a las mujeres que prestaran atención a sus cuerpos para prevenir el cáncer o detectarlo a tiempo. “No estamos destinados a quedarnos aquí para siempre”, escribió en el ensayo. “Venimos a esta vida, tenemos experiencias, y luego nos vamos. Ser honesta contigo misma sobre eso cambia cómo eliges vivir. No quiero pasar ni un minuto más del necesario sufriendo innecesariamente. Eso, para mí, no es la calidad de vida que me interesa. Cuando sea mi momento de irme, quiero poder mirar hacia atrás en mi vida y decir: ‘Lo hice exactamente como yo quería.’”

