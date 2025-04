¿La máxima euforia para estos adictos a la adrenalina? Rompecabezas a toda velocidad

El arte del rompecabezas rápido combina precisión, práctica y adrenalina entre aficionados y expertos. (Yvonne Feucht/The Washington Post)

¿Quieres emocionarte? Saca un rompecabezas. A Mari Black le funciona.

Black, quien se describe como una adicta a las emociones fuertes, dice que encuentra la adrenalina que anhela al completar rompecabezas lo más rápido posible. Para ella y otros aficionados a los rompecabezas a toda velocidad, completar un rompecabezas de 500 piezas en 45 minutos no supone ningún problema.

“Adrenalina desorbitada. Estás tan cargado. Te hormiguean los dedos. Te sientes mareado”, dice. “No tomo drogas. No las necesito”.

Black, que reside en Boston, se encuentra entre los mejores expertos en rompecabezas de velocidad de Estados Unidos; muchos de ellos llegarán a Washington este fin de semana para competir en el USA Jigsaw Nationals, la competición de rompecabezas de velocidad más grande del país.

Black estará entre los aproximadamente 1000 expertos en rompecabezas que competirán en la tercera edición de la competencia nacional, que se celebra por primera vez en la capital del país. Los espectadores son bienvenidos a la competencia, que se celebrará en el Centro de Convenciones Walter E. Washington en colaboración con Awesome Con y es organizada por la Asociación de Rompecabezas de EEUU.

Participantes compiten en el USA Jigsaw Nationals en Washington, el mayor evento de rompecabezas de velocidad en EEUU. (Yvonne Feucht/The Washington Post)

Los participantes pueden competir en solitario, en parejas o en equipos de cuatro. Al correr el tiempo, los concursantes desempaquetan un rompecabezas e inmediatamente se ponen a girar las piezas para que queden con la imagen hacia arriba, clasificándolas según factores como el color, la textura o el borde.

Después, los participantes completan las secciones del rompecabezas que les resulten más fáciles hasta terminarlas. Becca Taylor, experta en rompecabezas de California, afirma que en los rompecabezas rápidos, como en la vida, la clave está en el impulso.

La intensidad de esta actividad, típicamente relajada, puede ser meditativa a su manera, afirma Sarah Schuler, una destacada experta en rompecabezas de St. Paul, Minnesota. “Te quedas como en blanco cuando estás metido en el rompecabezas”, dice Schuler. “Estás completamente concentrado”.

Pero, por favor, no piensen que el esfuerzo es solo mental. «Si no te esfuerzas, no estás resolviendo los rompecabezas con la suficiente intensidad», dice Schuler.

La preparación, por supuesto, es fundamental. Incluso entre los mejores competidores, Black es conocida por tener un régimen de entrenamiento particularmente intenso.

Con su esposo como entrenador, Black practica con rompecabezas de 100, 300, 500 y 1000 piezas durante los meses previos a una gran competencia. Los rompecabezas de collage solían ser su némesis, dice, así que practicó casi dos docenas hasta que se convirtieron en uno de sus puntos fuertes. Black se graba regularmente armando rompecabezas y luego ve los videos para identificar errores o malos hábitos.

Violinista profesional que viaja con frecuencia para dar conciertos, Black suele llevar rompecabezas de 100 piezas al aeropuerto para practicar más. Incluso se centra en perfeccionar su técnica de volteo: un nuevo método le ha ayudado a reducir su tiempo promedio en 30 segundos. “La verdadera carrera es contrarreloj”, afirma.

Todo esto prepara a los competidores para el evento principal, donde unos segundos pueden marcar la diferencia en la clasificación. “Es un sprint a toda velocidad”, dice Black. “Fluye, fluye, fluye, fluye, fluye. Puedes respirar cuando termines”.

En Washington, los aficionados a los rompecabezas de velocidad se reunieron en una escuela de la ciudad dos semanas antes de los nacionales para una competencia simulada.

La industria global de rompecabezas supera los 2.500 millones de dólares tras el auge impulsado por la pandemia. (George Feucht/The Washington Post)

“Tenemos una misión: vencer a cualquiera que no sea del DMV”, dijo Chelsea Jacobs, la organizadora, al inicio del evento, provocando la ovación de los competidores. Jacobs organiza eventos de rompecabezas de velocidad por toda la ciudad a través de su empresa DC Puzzle Competition.

Aunque la competencia puede ser feroz, el sentido de comunidad es lo que más aprecian muchos aficionados a los rompecabezas. “Ha surgido un cariño genuino entre nosotros”, afirma Kyle Kossin, residente de Utah.

Las competiciones de rompecabezas rápidos se popularizaron hace apenas unos años. Otras competiciones destacadas se celebran en el Carnaval de Invierno de St. Paul, Minnesota, y en el Campeonato Mundial de Rompecabezas, en España. Las competiciones virtuales también se han popularizado.

La locura de los rompecabezas ha disminuido un poco en comparación con los niveles de la pandemia, pero la industria, con un valor estimado de 2.500 millones de dólares a nivel mundial, todavía está funcionando mejor que antes de la pandemia, según Thomas Kaeppeler, presidente de Ravensburger North America, una división de la empresa de juguetes alemana que patrocina el evento de este fin de semana.

El aumento de la velocidad de los rompecabezas ha ayudado. «Es bueno para el negocio», afirma Kaeppeler.

Y, como podrá comprobar cualquiera que asista al evento de tres días, también es un buen momento.

“Es muy intenso, pero también incluye rompecabezas, así que será divertido”, dice Schuler. “La energía que se respira en una competición es electrizante”.