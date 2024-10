Los daños causados ​​por el huracán aumentan la presión sobre las zonas rurales de Georgia

Un árbol cayó sobre la granja de Ken Smith. (The Washington Post)

La furia de Helene trajo vientos de más de 75 mph a esta zona agrícola rural, derribando robles, huertos de nogales y extensiones de pinos cuyas raíces se habían aflojado por un diluvio del día anterior. Los árboles cayeron sobre las carreteras, granjas, casas y líneas de servicios públicos de Bartow, cortando la electricidad y restringiendo el servicio celular.

Las carreteras principales están casi despejadas, pero hay miles de árboles caídos y postes de electricidad rotos por todas partes, algunos apoyados contra casas e iglesias. Las explotaciones agrícolas que apenas podían soportar otra pérdida han resultado dañadas.

Bartow, que lleva el nombre del primer georgiano de alto rango que murió en la Guerra Civil, ya sufría antes que Helene. Ya no tiene un centro en funcionamiento, sino una franja de negocios cerrados. Tiene una gasolinera, una oficina de correos, una desmotadora de algodón, algunos almacenes y una destilería. Las vías del ferrocarril Norfolk Southern pasan por allí desde Atlanta hasta Savannah, pero los trenes no paran aquí. El servicio ferroviario de pasajeros terminó hace más de medio siglo. La estación es ahora un museo dedicado al pasado de la ciudad.

Los daños que causó Helene en Bartow son solo un reflejo del mayor impacto que la tormenta ha tenido en la agricultura rural de Georgia. Según el último Censo de Agricultura del USDA, en 2022 la agricultura empleaba a 323.300 personas en Georgia, lo que la convierte en la industria más grande del estado. Los pollos de engorde y el algodón son los dos productos básicos más importantes.

Camp Hand, un agrónomo especializado en extensión del algodón en la Universidad de Georgia, describió el golpe a los productores, particularmente aquí en el este de Georgia, como horrible. “Necesitan ayuda”, dijo Hand. “No la necesitan en forma de préstamo ni en forma de [ayuda federal] que llegará en dos años. Necesitan dinero en efectivo hoy mismo”.

Hand comenzó a visitar a los cultivadores de algodón desde su casa en Tifton tan pronto como se despejaron las carreteras a principios de esta semana. Además de los cultivos de algodón arrasados, cientos de gallineros, que albergaban a cientos de pollos cada uno, fueron arrasados. Esto significa que cientos de miles de pollos ya no se pueden vender y será necesario sacrificarlos, dijo. Los huertos de nueces pecanas fueron destruidos, un problema a largo plazo porque las nuevas plantaciones tardan al menos siete años en producir frutos y entre 10 y 15 años más para ser completamente productivas.

Los trabajadores de la línea eléctrica trabajan para restablecer la electricidad después de que Helene derribara cables eléctricos y árboles en Bartow. (The Washington Post)

Anna Scheyett, profesora de trabajo social en la Universidad de Georgia, dijo que el huracán Helene tendrá un impacto duradero. Cuando el huracán Michael azotó el suroeste de Georgia en 2018, dijo, pasaron años hasta que llegó la ayuda federal. “¿Cómo aguantas hasta que llega el dinero?”, preguntó.

El huracán Michael provocó pérdidas agrícolas por valor de USD 2.000 millones en Georgia. Los agentes agrícolas del condado todavía están intentando determinar el alcance de los daños causados por Helene, incluidos los daños a los cultivos, los edificios agrícolas y las viviendas.

“Las pérdidas de cultivos serán significativas”, dijo Timothy Coolong, profesor y especialista en extensión de la Universidad de Georgia. “El daño a la infraestructura eléctrica y las comunicaciones celulares es sustancial y esto tendrá un impacto también en la agricultura… Condujimos durante dos horas en el sudeste de Georgia hoy sin señal celular. No hemos podido comunicarnos con muchos agentes debido a cortes de energía y problemas con el servicio celular”.

Diez millas al norte, en Louisville, la sede del condado de Jefferson, el condado está distribuyendo suministros y alimentos para bebés y albergando una estación de carga. Se está distribuyendo agua y hielo en otras ciudades cercanas, pero hasta ahora no en Bartow, dicen los residentes. Los equipos de la empresa de servicios públicos han llegado desde lugares tan lejanos como Indiana para trabajar con la cooperativa energética local para restablecer el suministro eléctrico. En cuanto a obtener asistencia de FEMA, se está indicando a los residentes que soliciten la ayuda a través del sitio web.

“Se trata de pérdidas generacionales”, dijo Scheyett. “Pero el espíritu de estas generaciones siempre ha seguido adelante”. De hecho, tres agricultores de la zona ilustraron la perseverancia que la zona necesitará para sobrevivir.

“Como si una bomba hubiera caído en la casa”

En ciertos aspectos, Ken Smith tuvo más suerte que sus vecinos. Árboles de pecanas de ochenta años cayeron sobre su propiedad y su negocio, esparciendo miles de pecanas por el suelo, pero su casa de una sola planta no sufrió daños. “Dios salvó la casa”, dijo Smith, de 67 años, que una semana después seguía sin electricidad.

Excepto cuando se fue a estudiar agricultura en la universidad, Smith ha vivido toda su vida en esta ciudad del centro de Georgia, hogar de 176 personas y cinco iglesias. Smith dirige el mismo corral de ganado, Smith Bros. Stockyard, que dirigían su padre y sus tíos. Es un intermediario entre los criadores de cerdos y los productores de carne, incluida la planta Jimmy Dean en New Bern, Tennessee. Smith también es alcalde pro témpore y presidente de la junta directiva de la Iglesia Metodista Global de Bartow.

Smith ha encontrado soluciones alternativas a los daños que sufrió su negocio, que incluyeron la falta de electricidad y daños importantes en el muelle de carga de ganado causados por la caída de un nogal. Pero esa no es la medida completa del impacto de Helene.

Rob Evans, un agricultor, evalúa los daños en su plantación de algodón causados ​​por Helene en Bartow, Georgia. (The Washington Post)

El jueves por la noche, una de las hijas de Smith, Jackie Miester, y su familia de seis miembros llegaron a Bartow, siguiendo las predicciones de los meteorólogos y evacuando Moultrie, 164 millas al sureste. “Íbamos a pasar un fin de semana en familia”, dijo Smith.

Pero la tormenta dio un giro inesperado cuando, alrededor de las 3:30 a. m., azotó Bartow. “Se escuchó un estruendo como si una bomba hubiera impactado en la casa”, dijo Smith. Una hora después, la propiedad estaba inundada con árboles caídos y la entrada bloqueada, y el yerno de Smith, Josh, recibió una llamada telefónica. Su hermano había muerto en la tormenta en Moultrie cuando su camioneta se estrelló contra un árbol.

La familia Smith quedó atrapada en su propiedad de Bartow. Durante horas, cortaron árboles caídos para abrir un camino de salida. La esposa de Smith, Ann, corrió hacia la autopista de dos carriles para hacer señas a los socorristas. Ayudaron a despejar el camino de entrada y señalaron la única forma de llegar a Moultrie: tomar el único carril libre cuatro millas al este hasta Wadley, luego al oeste y al sur por una autopista de cuatro carriles.

Unos días después, Ann pudo conducir hasta Moultrie para asistir al funeral. En cuanto a su negocio, “mis pérdidas no son tan grandes como las de otros”, dijo Ken Smith. Georgia Power le dijo que la electricidad debería volver el sábado a las 8 p. m. “Y eso es provisional”, dijo.

‘La tormenta llegó con fuerza’

“Es malo. Es muy malo”, dijo Sam Evans, de 60 años, sobrino de Smith. A dos millas al sur de los límites de la ciudad de Bartow, Evans, un agricultor de segunda generación, opera una granja de ganado vacuno de 80 hectáreas (200 acres), así como 242 hectáreas (600 acres) de terrenos de madera. La tierra fue golpeada directamente por el huracán Helene. Evans estima que perdió el 30% de sus terrenos de madera y dijo que al menos 100 árboles cayeron en su granja de ganado. El granero de heno y los edificios auxiliares sufrieron graves daños; la mitad del techo del granero de heno ha desaparecido. “Es un desastre”, dijo Evans. “La tormenta llegó con venganza”.

Rob Evans, a la derecha, evalúa los daños en la casa familiar después de que Helene derribara árboles. (The Washington Post)

En cuanto al ganado, Evans no cree que haya perdido ninguno. “No he encontrado ni he olido ninguna vaca muerta”, afirmó. “Tampoco he visto ningún busardo”.

De día, Evans es veterinario y ofrece lo que él llama “servicios veterinarios básicos”. Incluso antes de Helene, dijo, la mayoría de los residentes de Bartow y las comunidades cercanas no podían permitirse llamar a su consultorio a menos que su mascota se enfrentara a una situación de vida o muerte.

Como su clínica en la cercana Sandersville se quedó sin electricidad y Evans no tuvo señal de celular durante los primeros días después de la tormenta, tuvo que cerrar el consultorio temporalmente. Esto probablemente significó que los granjeros perdieron algunos animales que resultaron heridos por la tormenta, dijo. El miércoles, Evans volvió a su trabajo diario y pasó las tardes reparando los daños de la granja. Dijo que los clientes que ya luchaban por pagar el cuidado de sus mascotas lo tendrán aún más difícil ahora, ya que tendrán que desembolsar dinero para la eliminación de árboles y no para emergencias de mascotas. “Tendrán que pagarle a alguien para que saque los árboles de sus entradas”, dijo.

Desde que llegó la tormenta, tuvo que poner en marcha su generador, ya que su madre está en un centro de cuidados paliativos y necesita atención las 24 horas. Quitó los árboles de la entrada para que sus ayudantes pudieran atenderla. El techo de su granero, que está dañado a la mitad, necesita ser reemplazado. “Ahora tenemos tragaluces”, dijo.

“Puedo trabajar 16 horas al día”, dijo. “Sólo hay un número determinado de personas que hacen este tipo de trabajo. Me siento afortunado porque tengo la capacidad física para hacerlo y tengo los recursos para hacerlo”.

‘Estoy en un nivel alto de estrés’

El granero de heno propiedad de Sam Evans, veterinario y ganadero, fue dañado por Helene. (The Washington Post)

Rob Evans, amigo pero sin relación con Ken Smith o Sam Evans, posee 607 hectáreas (1.500 acres) de tierras de cultivo y madera natural, así como La desmotadora de algodón de la ciudad. Perdió la mayor parte de su cosecha de algodón. Tal vez se pueda recuperar un 30%, dijo. La cosecha estaba casi lista para deshojar y cosechar. Las plantas deberían estar a la altura del cuello, pero en cambio están aplastadas contra el suelo.

De sus propios campos y de los otros seis productores a los que presta servicio en el condado de Jefferson y el vecino condado de Burke, hay poco algodón para desmotar. Entre su cosecha de algodón dañada y la producción limitada que prevé en la desmotadora, Evans calcula que perderá USD 2 millones. Cuando se restablezca la electricidad en Bartow, dijo, “desmocharemos quizás 2.000 fardos” este año, en lugar de los 6.000 a 9.000 habituales.

En cuanto a su cosecha de maní, Evans no sabrá hasta dentro de unas semanas si se puede salvar. Le preocupa que los patógenos hayan llegado con la tormenta y dijo que podría perder USD 2 millones más si su cosecha de maní sufriera daños que no pudieran salvarse.

Además de los daños a los cultivos y las pérdidas comerciales, Evans se enfrenta a otra dificultad. Su esposa, Julie, de 53 años, se estaba recuperando de una doble mastectomía en su casa cuando Helene fue alcanzada por el huracán y no podrá ser trasladada a un hospital en Augusta para que le extraigan los tubos de drenaje hasta el lunes. Las carreteras estaban bloqueadas y el consultorio de su médico no tenía electricidad. “Ya estoy en un nivel alto de estrés, tratando de superar esto”, dijo.