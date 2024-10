Por qué los temores de propagación de la gripe aviar de persona a persona en Missouri son exagerados

El paciente de Missouri fue diagnosticado con H5N1 sin haber tenido contacto directo con animales portadores del virus, lo que encendió alarmas sobre un posible caso de transmisión no convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de un paciente de un hospital de Missouri que dio positivo para gripe aviar hace cinco semanas ha confundido a los detectives de enfermedades y frustrado a los expertos en salud pública.

El paciente no informó haber estado expuesto a animales portadores del virus, lo que lo convierte en el primer caso conocido en Estados Unidos de una persona que contrajo la cepa de influenza aviar conocida como H5N1 sin trabajar en una granja. El virus se descubrió en vacas lecheras en Estados Unidos esta primavera, lo que generó inquietud por una posible propagación entre humanos y otra pandemia.

Un miembro de la familia del paciente también se enfermó el mismo día con síntomas gastrointestinales. Y seis trabajadores de la salud informaron síntomas respiratorios leves, como tos y dolor de garganta, después de haber estado expuestos al paciente. Pero los funcionarios de salud pública subrayan que hasta el momento no hay evidencia de un foco de gripe aviar ni de que el virus se esté propagando fácilmente entre los humanos.

El epidemiólogo del estado de Missouri dijo en una entrevista que se están realizando pruebas adicionales para confirmar si el paciente, que se ha recuperado, tenía gripe aviar. El paciente no desarrolló los síntomas habituales asociados con la gripe aviar ni estuvo expuesto a fuentes conocidas del virus. Las enfermedades experimentadas por los contactos del paciente, dijo, podrían haber sido causadas por patógenos comunes como el coronavirus.

Esta semana, las muestras de sangre que podrían contener la clave del misterio llegaron a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta. Los investigadores buscarán anticuerpos en la sangre para determinar si el paciente y las personas expuestas tenían infecciones por H5N1. Los resultados no se esperan hasta mediados de octubre, dijeron los funcionarios de salud federales, porque los científicos necesitan tiempo para cultivar una muestra del virus.

Demetre C. Daskalakis, un alto funcionario de los CDC involucrado en la respuesta, caracterizó la probabilidad de transmisión de gripe aviar en la investigación de Missouri como “extremadamente baja” y dijo que se están realizando pruebas por precaución. “Esto no es un grupo de casos”, dijo Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias.

Algunos expertos en salud pública dicen que debería haber más transparencia y urgencia en la investigación de las enfermedades y que la saga revela lagunas en las defensas de salud pública del país. Los funcionarios de salud que están a la vanguardia de la investigación argumentan que el caso de Missouri muestra un sistema que está funcionando.

“Todos deben ser pacientes”, dijo el epidemiólogo del estado de Missouri George Turabelidze, quien lidera la investigación. Ofreció nuevos detalles sobre el caso en la primera entrevista extensa del departamento de salud. “A veces, la gente se apresura a juzgar sin tener suficiente información o paciencia. Y deberíamos saberlo todo lo antes posible”.

El paciente

El caso del paciente infectado no presentaba ninguna característica de la gripe, y mucho menos de la gripe aviar. El paciente de Missouri fue hospitalizado el 22 de agosto con síntomas gastrointestinales más que problemas respiratorios. El paciente normalmente tose a menudo debido a una afección pulmonar subyacente, dijo Turabelidze, pero la tos no había empeorado. Si bien el H5N1 puede causar problemas gastrointestinales, el paciente no tenía fiebre ni conjuntivitis, que suelen ser los signos reveladores de la gripe aviar.

Sin embargo, las pruebas respiratorias, habituales en los pacientes hospitalizados, mostraron una infección por gripe. La muestra se envió a un laboratorio estatal para la vigilancia rutinaria de los casos de gripe, donde la secuenciación realizada el 30 de agosto reveló que la infección había sido causada por el virus H5N1. Un laboratorio de los CDC confirmó los resultados el 5 de septiembre. Fue el decimocuarto caso de gripe aviar humana confirmado en Estados Unidos este año.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han iniciado pruebas serológicas para investigar si el paciente de Missouri y sus contactos desarrollaron anticuerpos contra el virus H5N1.

Según los CDC y los funcionarios de salud estatales, apenas había suficiente virus en la muestra para alcanzar el umbral de un resultado positivo en la prueba PCR de alta sensibilidad que se le administró al paciente. Los trabajadores del hospital no analizaron la diarrea del paciente, que podría haber identificado otra afección que causaba los síntomas gastrointestinales. Esto, combinado con la ausencia de síntomas o exposiciones clásicas de gripe aviar, generó dudas entre algunos funcionarios de salud. “Esto hace pensar: ¿estamos ante un caso real?”, dijo Turabelidze.

Se preguntó si la contaminación era la culpable. La muestra se almacenó y se transportó correctamente, dijo. ¿Quizás el paciente estuvo expuesto al virus de una manera que lo dejó cerca de su nariz, donde una prueba podría detectarlo incluso si no estaba realmente enfermo? Eso puede suceder, dijo Turabelidze, si el paciente tocó excrementos de un pájaro infectado o consumió productos lácteos no pasteurizados.

Sin embargo, el paciente no informó que bebiera leche cruda y pasa la mayor parte del tiempo en casa debido a su condición médica crónica y a su edad, dijo. El paciente no trabaja, no viaja ni utiliza el transporte público. Turabelidze no reveló la edad, el sexo ni la ubicación del paciente por razones de privacidad.

Esta retención de información ha frustrado a algunos expertos en salud pública, quienes señalaron que los funcionarios de salud proporcionaron muchos más detalles sobre casos anteriores de gripe aviar. Los expertos también quieren ver una cronología más detallada de cuándo las personas estuvieron expuestas, desarrollaron síntomas y se les realizaron pruebas.

Jennifer Nuzzo, epidemióloga y directora del Centro de Pandemias de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que dicha información es crucial para evaluar la eficacia con la que los funcionarios de salud están respondiendo a situaciones urgentes.

“Hasta ahora, este virus no ha sido muy bueno en infectar a los humanos ni en transmitirse entre personas. Por lo general, se trata de contactos muy cercanos, como trabajadores de la salud con una exposición extraordinaria o contactos domésticos”, dijo Nuzzo. “Si adquiriera la capacidad de ir más allá de eso, estaríamos ante una nueva pandemia”.

Después de tres entrevistas intensivas con el paciente, los funcionarios de salud aún no tienen idea de cómo se habría infectado la persona. Pero la investigación descubrió que otras personas se enfermaron.

Los contactos

Una persona que vivía en el mismo hogar del paciente también desarrolló síntomas gastrointestinales similares el mismo día, el 20 de agosto, pero tampoco experimentó fiebre, conjuntivitis ni síntomas similares a los de la gripe. Esta persona no fue hospitalizada ni se le realizó la prueba de influenza. La aparición simultánea de síntomas en dos personas sugiere una exposición común y no que una persona infecte a la otra.

A pocas horas de recibir el resultado positivo de la prueba del paciente para H5N1 el 30 de agosto, los funcionarios de salud alertaron al hospital (al que no identificaron) para que comenzara a rastrear a los trabajadores que podrían haber estado expuestos.

De los 18 trabajadores considerados en mayor riesgo de exposición, tres dijeron que experimentaron síntomas respiratorios leves después de estar en contacto con el paciente. Uno había dado negativo en la prueba de influenza cuando estaba enfermo; los otros dos no se hicieron la prueba.

Por orden de los CDC, los investigadores ampliaron la red y seleccionaron a 94 trabajadores del hospital con niveles de exposición más bajos. Otros tres informaron síntomas respiratorios leves, pero no se les realizaron pruebas. De los cinco contactos hospitalarios que informaron síntomas pero no se habían hecho la prueba, uno informó fiebre baja. Ninguno informó conjuntivitis.

Autoridades de salud de Missouri han confirmado que no hay indicios de transmisión entre humanos tras la hospitalización de un paciente con gripe aviar.

Era demasiado tarde para realizar pruebas PCR para detectar la gripe, que deberían realizarse dentro de los 10 días posteriores a la aparición de los síntomas. Los funcionarios tuvieron que esperar al menos tres semanas después de que comenzaran los síntomas para extraer sangre y detectar anticuerpos.

A primera vista, parece preocupante que la gente se haya enfermado tras la exposición a alguien con gripe aviar. Pero los detectives de enfermedades no están particularmente alarmados. La tos y el dolor de garganta son comunes, y el rastreo de aguas residuales mostró que el coronavirus y otros patógenos respiratorios circulaban en ese momento. El año escolar en Missouri también comenzó a fines de agosto, lo que generalmente coincide con un repunte de las enfermedades respiratorias.

Turabelidze, epidemiólogo estatal, dijo que el riesgo de contraer la gripe aviar después de haber estado expuesto al virus es bajo. En los últimos dos años, el estado vigiló a más de 200 personas expuestas a aves de corral infectadas con H5N1. Sólo cuatro manifestaron síntomas y ninguna dio positivo en la prueba de gripe aviar, dijo.

“Hay agentes infecciosos que nunca se transmiten de persona a persona”, dijo Turabelidze, “y hay infecciones que se transmiten como un incendio forestal, como el sarampión o el covid”.

El episodio no parece haber despertado preocupación entre los trabajadores de la salud hasta el momento, pero eso puede deberse a la falta de información disponible, dijo Lenny Jones, director de la sección de Missouri del Service Employees International Union Healthcare, uno de los sindicatos de salud más grandes del Medio Oeste.

“Lo primero y más importante es que los CDC compartan de manera transparente lo que está sucediendo exactamente”, dijo Jones. “Cuanto antes podamos participar de esas conversaciones para saber cómo podemos ayudar a difundir el mensaje entre nuestros miembros, mejor”.

Mirando hacia el futuro

Por ahora, quienes monitorean el brote esperan el resultado de las pruebas de anticuerpos de los CDC. La detección serológica generalmente implica exponer la sangre a un virus para ver si los anticuerpos se unen al virus, una señal de que el cuerpo reconoce el virus de infecciones anteriores. Pero los cambios en la estructura del virus podrían impedir que los anticuerpos del paciente de Missouri se unan al virus utilizado en la prueba H5N1 típica de los CDC. Por lo tanto, los científicos tienen que cultivar un nuevo virus que coincida con el que infectó al paciente para evitar un resultado negativo falso.

Incluso si las pruebas serológicas revelan signos de un caso anterior de gripe aviar, los resultados no explicarán cuándo y cómo se infectaron el paciente y las personas expuestas, dijeron las autoridades. El hospital donde estuvo internado el paciente está en una zona agrícola, según el epidemiólogo estatal, lo que abre la posibilidad de que los trabajadores de la salud pudieran haber estado expuestos a otras enfermedades.

Es posible que la prueba de anticuerpos del paciente sea negativa, a pesar de haber dado positivo previamente para H5N1, debido a una baja carga viral. “Lo insatisfactorio es que nunca vamos a saber, a partir del historial del paciente, del virus o de la serología, cómo llegó ese virus a esa prueba”, dijo Daskalakis.

Los expertos se sienten reconfortados al saber que no hay evidencia de un brote más amplio o de una actividad de influenza inusual en Missouri.

“Si este virus H5N1 hubiera desarrollado de repente la capacidad de ser tan contagioso como el sarampión o la varicela, ya lo sabríamos”, dijo Steven Lawrence, profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. “Ya habría cientos de casos que serían evidentes”.