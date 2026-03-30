Sociedad

Un jefe de seguridad vial de Río Negro chocó borracho sobre la Ruta 7 y fue aparado de su cargo

El hombre tenía 1.51 gramos de alcohol en sangre. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, regresaba de una fiesta familiar

Guardar
Primer plano de un coche blanco con daños significativos en la parte frontal y el parachoques desprendido en una carretera oscura con personal presente
Así quedó el vehículo tras el choque en la Ruta 7 (Diario de Río Negro)

Un jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti fue apartado de sus funciones tras protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial 7, a la altura de calle 3, en la localidad de Centenario, provincia de Río Negro. Luego, confirmaron que estaba acoholizado.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el funcionario circulaba fuera de servicio y perdió el control de su vehículo, un Suzuki Fun blanco, impactando contra un guardarraíl.

El accidente se registró alrededor de las 6:40 y generó alarma en la zona, motivando la intervención de distintos cuerpos policiales. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría 5 identificaron al conductor como Sergio Casagrande, integrante de la división de Seguridad Vial de Cipolletti. El resultado del control de alcoholemia realizado en el sitio confirmó que Casagrande tenía 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, el vehículo presentaba daños visibles, especialmente en la parte trasera, y quedó en el lugar a la espera de ser retirado por una grúa. Según el informe oficial, tras el choque el automóvil giró sobre la cinta asfáltica y se detectaron restos del mismo sobre la calzada, lo que refuerza la hipótesis de un impacto de consideración.

Manos de conductor sujetando el volante y una botella de alcohol cubierta dentro de un coche, con salpicadero y calle nocturna de Sacramento con tráfico
El hombre regresaba de una fiesta familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor fue trasladado por una ambulancia al hospital de Centenario para su evaluación médica. Sin embargo, horas más tarde, personal policial constató que Casagrande se había retirado del establecimiento por sus propios medios, sin contar con el alta médica correspondiente.

El funcionario se encontraba franco de servicio y que previamente habría asistido a un evento familiar. Tras confirmarse el resultado positivo en el test de alcoholemia, se activaron los protocolos habituales: fue apartado preventivamente de sus funciones y se iniciaron actuaciones administrativas internas, además de las contravencionales. La investigación busca esclarecer las causas del siniestro y determinar si el vehículo estuvo involucrado en otro episodio previo.

Escándalo de alcoholemia en la Provincia de Buenos Aires

La semana pasada, un ministro de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, echó a un ex concejal involucrado en un escándalo de alcoholemia. Se trata de Jonatan Arce, de Bahía Balnca, quien renunció a su cargo por evadir un control policial a fines del año pasado.

Sin embargo, fue desginado en 19 demarzo como funcionario del Gobierno bonaerense, pero su nombramiento duró poco. Una vez que comenzó a circular la noticia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, solicitó su renuncia.

La resolución 453/2026 reflejaba que la incorporación corría a partir del 11 de marzo, pero con vigencia con carácter retroactivo desde el 26 de diciembre de 2025. Es decir, empezó a trabajar en la cartera de Seguridad apenas un mes después del incidente vial que tuvo en Bahía Blanca.

Fuentes de esa oficina ministerial argumentaron a Infobae que el problema estuvo en que el ex funcionario de 38 años “no contó de su falta ética grave” en Bahía Blanca, si bien fue una noticia de conocimiento público. Es decir, se ocultó aquel incidente durante el proceso burocrático de incorporación al gabinete.

La documentación que presentó Arce estaba en regla y carecía de antecedentes penales a nivel nacional y en la Provincia. Su CV tampoco reflejaba inconveniente alguno, según pudo corroborar este medio. “En la carpeta que él presenta (por Arce), solo menciona que fue concejal entre 2023 y 2025. No menciona nada de esto ni de cómo fue su renuncia, que nos excede, y él lo oculta. Pero desde un punto de vista legal, no tenía nada”, señalaron desde la oficina ministerial.

A pesar del traspié político, lo cierto es que el revuelo con Arce era conocido públicamente. Arce renunció el año pasado a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras el revuelo que generó haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un control vial el 21 de noviembre de 2025. El ex edil no pudo hacer frente a la presión social tras conocerse el escándalo.

Temas Relacionados

AlcoholemiaChoqueJefe de Seguridad VialSeguridad VialChipollettiRío Negroúltimas noticiasCentenario

Últimas Noticias

Cerrarán varias autopistas de la Ciudad a partir de hoy: el mapa de los cortes y a qué hora comenzarán

Desde este lunes 30 de marzo, autopistas como Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane estarán cerradas por obras de ampliación y modernización. Afectará accesos hacia los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza

Cerrarán varias autopistas de la Ciudad a partir de hoy: el mapa de los cortes y a qué hora comenzarán

Nicolás Pachelo pidió la condicional: no se considera detenido por el crimen de María Marta García Belsunce

Está preso en la Unidad 9 de La Plata, de máxima seguridad, condenado a perpetua por el homicidio de la socióloga y por una serie de robos. Los argumentos de la defensa y la respuesta de la acusación

Nicolás Pachelo pidió la condicional: no se considera detenido por el crimen de María Marta García Belsunce

Continúa el juicio a Felipe Pettinato: es el turno del alegato de la fiscalía

El imitador de Michael Jackson se encuentra en la recta final del proceso en su contra por la muerte de su neurólogo, ocurrida en 2022. La querella del caso ya requirió 15 años de cárcel

Continúa el juicio a Felipe Pettinato: es el turno del alegato de la fiscalía

Mar Tarres se confiesa en Solo por hoy: “Tenía un montón de emociones bloqueadas que no me dejaban soltar la comida”

La influencer fue entrevistada por Luciana Rubinska. Además, reveló detalles de la relación con su padre. “Mi papá fue una persona que pesó casi trescientos cincuenta kilos y fue mi héroe”, admitió durante la charla

Mar Tarres se confiesa en Solo por hoy: “Tenía un montón de emociones bloqueadas que no me dejaban soltar la comida”

A 30 años del motín de Sierra Chica: empanadas de carne humana, fútbol con la cabeza de un preso y una jueza en peligro

Fueron ocho días de violencia extrema que empezaron el 30 de marzo de 1996. Hubo canibalismo forzado y una jueza cautiva en el motín más brutal del sistema penitenciario argentino. La reconstrucción total de la rebelión más salvaje de la historia carcelaria de Argentina

A 30 años del motín de Sierra Chica: empanadas de carne humana, fútbol con la cabeza de un preso y una jueza en peligro
DEPORTES
La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

Tras quedar eliminado del Repechaje al Mundial 2026, el entrenador de Rumania fue internado de urgencia por una “arritmia cardíaca grave”

TELESHOW
Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos informó que acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos informó que acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

Los ministros de energía y finanzas del G7 se reúnen para tratar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente

El presidente de Siria llega a Alemania para abordar la reconstrucción de su país, el retorno de refugiados y la guerra en Irán

Amigo de Warhol, Basquiat y Blondie: el rapero que transformó la escena cultural de Nueva York

“Eres lo que recuerdas”: por qué Norberto Bobbio desafía el mito de la vejez sabia