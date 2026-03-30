Un jefe de seguridad vial de Río Negro chocó borracho sobre la Ruta 7 y fue aparado de su cargo

Así quedó el vehículo tras el choque en la Ruta 7 (Diario de Río Negro)

Un jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti fue apartado de sus funciones tras protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial 7, a la altura de calle 3, en la localidad de Centenario, provincia de Río Negro. Luego, confirmaron que estaba acoholizado.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el funcionario circulaba fuera de servicio y perdió el control de su vehículo, un Suzuki Fun blanco, impactando contra un guardarraíl.

El accidente se registró alrededor de las 6:40 y generó alarma en la zona, motivando la intervención de distintos cuerpos policiales. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría 5 identificaron al conductor como Sergio Casagrande, integrante de la división de Seguridad Vial de Cipolletti. El resultado del control de alcoholemia realizado en el sitio confirmó que Casagrande tenía 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, el vehículo presentaba daños visibles, especialmente en la parte trasera, y quedó en el lugar a la espera de ser retirado por una grúa. Según el informe oficial, tras el choque el automóvil giró sobre la cinta asfáltica y se detectaron restos del mismo sobre la calzada, lo que refuerza la hipótesis de un impacto de consideración.

El hombre regresaba de una fiesta familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor fue trasladado por una ambulancia al hospital de Centenario para su evaluación médica. Sin embargo, horas más tarde, personal policial constató que Casagrande se había retirado del establecimiento por sus propios medios, sin contar con el alta médica correspondiente.

El funcionario se encontraba franco de servicio y que previamente habría asistido a un evento familiar. Tras confirmarse el resultado positivo en el test de alcoholemia, se activaron los protocolos habituales: fue apartado preventivamente de sus funciones y se iniciaron actuaciones administrativas internas, además de las contravencionales. La investigación busca esclarecer las causas del siniestro y determinar si el vehículo estuvo involucrado en otro episodio previo.

Escándalo de alcoholemia en la Provincia de Buenos Aires

La semana pasada, un ministro de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, echó a un ex concejal involucrado en un escándalo de alcoholemia. Se trata de Jonatan Arce, de Bahía Balnca, quien renunció a su cargo por evadir un control policial a fines del año pasado.

Sin embargo, fue desginado en 19 demarzo como funcionario del Gobierno bonaerense, pero su nombramiento duró poco. Una vez que comenzó a circular la noticia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, solicitó su renuncia.

La resolución 453/2026 reflejaba que la incorporación corría a partir del 11 de marzo, pero con vigencia con carácter retroactivo desde el 26 de diciembre de 2025. Es decir, empezó a trabajar en la cartera de Seguridad apenas un mes después del incidente vial que tuvo en Bahía Blanca.

Fuentes de esa oficina ministerial argumentaron a Infobae que el problema estuvo en que el ex funcionario de 38 años “no contó de su falta ética grave” en Bahía Blanca, si bien fue una noticia de conocimiento público. Es decir, se ocultó aquel incidente durante el proceso burocrático de incorporación al gabinete.

La documentación que presentó Arce estaba en regla y carecía de antecedentes penales a nivel nacional y en la Provincia. Su CV tampoco reflejaba inconveniente alguno, según pudo corroborar este medio. “En la carpeta que él presenta (por Arce), solo menciona que fue concejal entre 2023 y 2025. No menciona nada de esto ni de cómo fue su renuncia, que nos excede, y él lo oculta. Pero desde un punto de vista legal, no tenía nada”, señalaron desde la oficina ministerial.

A pesar del traspié político, lo cierto es que el revuelo con Arce era conocido públicamente. Arce renunció el año pasado a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras el revuelo que generó haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un control vial el 21 de noviembre de 2025. El ex edil no pudo hacer frente a la presión social tras conocerse el escándalo.