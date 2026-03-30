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El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

En una charla llena de anécdotas y risas, la humorista sorprendió a la actriz recordándole una audición a la que se presentó para una de sus obras de revista

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La humorista contó cómo vivió la experiencia fallida en el casting de la actriz (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

En una de las mesas más distendidas de La noche de Mirtha (Eltrece), el humor, las anécdotas y los recuerdos del espectáculo argentino se cruzaron en un momento tan inesperado como divertido. La protagonista del cruce fue Lizy Tagliani, quien no dudó en encarar a Carmen Barbieri y recordarle una situación del pasado que generó risas y complicidad en toda la mesa.

Todo comenzó cuando, fiel a su estilo, Mirtha Legrand lanzó una de sus clásicas preguntas filosas: “¿Con quién te peleaste esta vez?”. Lejos de esquivar el tema, Barbieri respondió con sinceridad y humor: “¿Con quién me peleé? No me acuerdo. Creo que no. No me estoy peleando últimamente. Me están buscando, sí, me buscan, pero trato de que no me encuentren”. La frase generó las primeras risas y marcó el tono de una charla que fue creciendo en confianza.

La actriz aprovechó para reflexionar sobre su presente y el cambio en su forma de vincularse con el conflicto mediático. “He jugado mucho con el humor y la pelea. Es un hilo muy delgado. Entonces, estoy grande y no tengo más ganas de estar enemistada o que la otra persona se sienta mal por algunas cosas que he dicho o digo”, explicó, dejando en claro que hoy elige correrse de las polémicas.

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En ese sentido, también defendió su estilo humorístico, muchas veces señalado por su ironía. “Soy muy irónica con mi humor, tengo un humor muy negro, pero mi humor nunca es burlándome de nadie. Yo tengo un humor muy limpio”, sostuvo. Incluso, ante la observación de Hernán Drago sobre cómo cambió la recepción del humor en los últimos años, reafirmó su postura: “Yo no cambio mi humor porque no es mi humor burlarme de nadie”.

La conversación avanzaba entre reflexiones y recuerdos cuando, en medio de un intercambio sobre el teatro de revista —género que Barbieri quiere volver a impulsar—, surgió el momento más desopilante de la noche. Mientras la actriz contaba sus planes para montar un gran espectáculo junto a su hijo Federico, Lizy intervino con una confesión que descolocó a todos. “Fui al casting una vez de Carmen, hizo un casting y fui… no quedé igual”, lanzó, generando sorpresa inmediata. Mirtha, sin perder la oportunidad, sumó picante: “Ah, ¿no quedaste? ¿Te dijeron: ‘No te quiero’?”, lo que desató carcajadas en la mesa.

Lejos de incomodarse, Lizy redobló la apuesta y encaró directamente a Barbieri: “Sí, una sola vez. No me tomaste”. La reacción de la conductora de El Nueve fue tan espontánea como honesta: “¿En serio me decís? No me acuerdo”, respondió entre risas, dejando en claro que el episodio había quedado en el pasado, al menos para ella.

Lizy Tagliani
Lizy Tagliani declaró su deseo de incursionar en el género de revista y recibió una invitación pública de Barbieri para sumarse (Adrián Escandar)

El ida y vuelta no terminó ahí. Carmen intentó reconstruir el recuerdo y agregó: “Me acuerdo cuando me gritabas. ¿Te acordás? En el Bailando… ‘¡Carmen!’”. Lizy, entre risas, volvió a gritar como en aquellos tiempos y confirmó la escena: “Sí, en el Bailando”, mientras ambas recreaban ese momento con complicidad. La anécdota, lejos de generar tensión, terminó consolidando el clima distendido de la mesa. Lo que podría haber sido un reclamo incómodo se transformó en un guiño entre dos figuras que hoy comparten el humor como lenguaje común.

En paralelo, Barbieri continuó hablando de sus proyectos laborales y su deseo de volver a apostar por el teatro de revista, un género que considera emblemático y que, según señaló, hace tiempo no se ve en gran escala. “Estamos buscando el señor que ponga el dinero”, bromeó, al detallar que ya tienen el equipo armado, desde el autor hasta el vestuario, pero que falta la inversión para concretarlo. “Es como poner una comedia musical, porque es mucha gente en movimiento, mucha escenografía y mucho cambio de ropa”, explicó, destacando la magnitud del proyecto. Y, con entusiasmo, adelantó: “El año que viene la vamos a hacer”.

En ese contexto, Lizy no dudó en sumarse con humor: “Yo amaría, nunca hice revista”, a lo que Barbieri respondió con una invitación directa: “Conmigo la harías”. Un cierre perfecto para una charla que combinó pasado, presente y futuro.

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