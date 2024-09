Las empresas de marihuana en Estados Unidos están ganando más dinero vendiendo cerveza que cannabis

La reclasificación del cannabis podría generar 73 millones de euros anuales para Verano Holdings. (Joe Buglewicz/Bloomberg)

La gran apuesta de Tilray Brands Inc. por el cannabis legal se está demostrando tan optimista que ahora depende del mercado del alcohol que antes pretendía interrumpir.

Una esperada relajación de las leyes de cannabis en Estados Unidos, conocida como reclasificación, aún está a meses de distancia, dejando vigentes restricciones asfixiantes a las ventas debido a la clasificación de la marihuana junto con drogas como el LSD y la heroína. Eso ha llevado a las empresas de cannabis a buscar otros negocios, incluidos el alcohol y el cáñamo, socavando las promesas como las de Tilray en su presentación de 2019 de que capturaría el gasto de cerveceros, destiladores y bodegas.

“Los operadores de cannabis en Estados Unidos están haciendo todo lo posible para generar flujo de caja y resistir hasta que se logre la reclasificación”, dijo Scott Fortune, director gerente de Roth MKM. “Si no logramos la reclasificación, veremos una mayor eliminación, consolidación de muchos minoristas, marcas y operadores dentro de la industria”, añadió.

Para evitar ese destino, empresas como Tilray han buscado negocios más legítimos como la venta de alcohol y cáñamo para sobrevivir. En el trimestre fiscal que terminó en mayo, la empresa más que duplicó las ventas de alcohol respecto al año anterior a 76,7 millones de dólares, la mayor cantidad de cualquier línea de productos y unos 5 millones de dólares más de lo que obtuvo de la venta de cannabis. Eso marcó el primer trimestre en el que Tilray generó más ingresos por alcohol que por marihuana.

El optimismo de que Estados Unidos cambiará su postura sobre la marihuana aumentó este año cuando la Agencia de Control de Drogas (DEA) dijo que estaba revisando la clasificación de la droga. El presidente Joe Biden se mostró a favor del cambio en mayo.

Las acciones de cannabis subieron el lunes después de que el expresidente Donald J. Trump dijera que apoya cambiar la clasificación de la droga de una sustancia de la lista I a la lista III. La DEA escuchará opiniones de expertos sobre la clasificación propuesta en diciembre.

“Estoy tan cerca del 100% de confianza en que obtendremos una decisión positiva como razonablemente podría estar”, dijo Darren Weiss, presidente de Verano Holdings Corp., en una entrevista.

Para las empresas, el cambio significaría el fin de los gravosos impuestos aplicados por tratar con sustancias restringidas: Verano estima un flujo de caja adicional de cerca de 73 millones de euros (80 millones de dólares) anualmente solo con este cambio. Potencialmente, allanaría el camino para legitimar la industria, facilitando operar como un negocio regular y mejorando el acceso a servicios financieros.

La DEA está revisando la clasificación del cannabis tras un apoyo del presidente Joe Biden. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Garantizando el futuro

Aun así, los veteranos de la industria son cautelosos al depositar su fe en que el gobierno de Estados Unidos cambie su postura sobre el cannabis, y los esfuerzos de diversificación actuales son un intento de aislar sus negocios sin importar el resultado.

“Nunca quiero estar aquí esperando y dependiendo de la legalización del gobierno”, dijo el director ejecutivo de Tilray, Irwin Simon, en una entrevista.

Tilray ha ido más lejos que sus pares para diversificarse, adquiriendo al menos 12 cervecerías con sede en Estados Unidos. Solo el mes pasado, adquirió cuatro cervecerías artesanales de Molson Coors Beverage Co.

El movimiento conlleva el riesgo de entrar en un mercado en declive, ya que cada generación sucesiva está menos interesada en beber alcohol que la anterior. Alrededor de la mitad de los jóvenes de 18 a 25 años que respondieron a una encuesta nacional dijeron en 2023 que habían bebido en el último mes, frente al 60% en 2014.

“La cerveza no va a desaparecer”, dijo Simon, quien también ve oportunidades para aprovechar las redes de distribución de las marcas de alcohol. “Mi objetivo es cómo hacemos que la cerveza sea genial para beber.”

Algunos inversores son escépticos respecto a esa lógica.

“No creo que las marcas tengan suficiente peso como para contradecir el perfil de ingresos decrecientes de esos productos,” dijo Emily Paxhia, socia gerente de Poseidon Investment Management, que invierte exclusivamente en cannabis.

De manera similar, Verano no ve un futuro más prometedor en la venta de alcohol. “El alcohol no está en nuestro radar,” dijo Weiss. “Es un poco anatema para lo que hacemos en ciertos aspectos”, agregó.

La Ley Agrícola actual permite la venta y envío nacional de productos intoxicantes de cáñamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Incluso Green Thumb Industries Inc., la segunda mayor empresa de cannabis por valor de mercado, ha considerado entrar en el negocio del alcohol. Su director ejecutivo y cofundador Ben Kovler abiertamente cortejó a Boston Beer Co. en una carta publicada en X. Green Thumb no respondió a solicitudes de comentarios.

Las empresas de cannabis también han comenzado a vender productos a base de cáñamo, algo que algunas anteriormente evitaban.

Canopy Growth Corp., a través de su subsidiaria Wana, anunció el mes pasado su primer producto intoxicante de cáñamo que se venderá a través de un recién lanzado mercado de venta directa al consumidor. El cáñamo, primo de la marihuana utilizado para hacer bebidas y comestibles intoxicantes, puede venderse y enviarse legalmente a nivel nacional debido a una laguna en la Ley Agrícola. Esa legislación se revisará más adelante este año.

“El riesgo de no hacer algo es mucho mayor que el riesgo de involucrarse”, dijo Joe Hodas, presidente de Wana, en una entrevista. La empresa matriz de Wana ha visto reducirse sus ventas durante tres años consecutivos y su valor de mercado ha disminuido a 382 millones de euros (562 millones de dólares) ayer desde 17.200 millones de euros (25.600 millones de dólares) en febrero de 2021.

“La categoría de bebidas y la categoría de productos formulados serán probablemente la mayor categoría en el espacio del cannabis”, dijo Boris Jordan, director ejecutivo de Curaleaf Holdings Inc., en una entrevista. Espera que su negocio de bebidas, lanzado en junio, genere 91 millones de euros (100 millones de dólares) anualmente para finales de 2025.

Junto con los beneficios fiscales de vender cáñamo, la fabricación se puede centralizar y enviar entre estados, dijo Jordan, mientras que el cannabis requiere cadenas de suministro estado por estado. Una presencia más nacional significa más exposición del consumidor, incluso en lugares sin mercados regulados de cannabis.

“No ha habido un gran valor de marca en el cannabis, pero ahora pueden comenzar a construir su marca a nivel nacional y aún así obtener beneficios al vender productos con THC derivados del cáñamo,” dijo Fortune de Roth MKM.

Las acciones golpeadas, junto con los esfuerzos de diversificación y las expectativas de un cambio en la normativa, han llevado a Wall Street a apostar por un resurgimiento de la industria. Los analistas solo tienen una calificación de venta entre 68 recomendaciones para cinco de las mayores empresas de cannabis, mientras que sus precios objetivo implican un rendimiento promedio del 96% después de que el grupo perdió cerca del 69% en los últimos tres años.

(c) 2024 , Bloomberg