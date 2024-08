El estudio cinematográfico de Disney se recuperó tras dos años difíciles

Bob Iger reduce la cantidad de películas de Disney y retrasa otras para mejorar la narrativa. (REUTERS/Yousef Saba/File Photo)

El legendario estudio cinematográfico de Walt Disney Co., respaldado por el éxito de Pixar Inside Out 2, está volviendo a la vida y se prepara para informar su primera ganancia trimestral en más de dos años.

Los analistas encuestados por Bloomberg News pronostican que la división que incluye películas cinematográficas registrará una ganancia de aproximadamente USD 78 millones cuando Disney informe las ganancias del tercer trimestre fiscal el 7 de agosto, el primer resultado positivo desde los tres meses que terminaron en abril de 2022.

El regreso a las ganancias sugiere que los esfuerzos del director ejecutivo Bob Iger por revivir la división cinematográfica están empezando a dar frutos. Tras regresar como director ejecutivo en noviembre de 2022, redujo la cantidad de películas que Disney produce y retrasó otras, diciendo públicamente que la empresa necesitaba tiempo para mejorar su narrativa.

Eso coincidió con una campaña de austeridad más amplia en la empresa, que luchaba por adaptarse de manera rentable a la creciente popularidad del streaming. Desde la pandemia y las dos huelgas que paralizaron Hollywood el año pasado, Iger ha eliminado más de 8.000 puestos de trabajo y ha recortado más de USD 7.500 millones en gastos anuales.

Los resultados del último trimestre se beneficiaron del estreno en mayo de Kingdom of the Planet of the Apes y de las primeras dos semanas de venta de entradas de Inside Out 2 tras su estreno a mediados de junio. Estos resultados siguen a una serie de fracasos de alto perfil, entre ellos Strange World, Lightyear de Pixar, Ant-Man and the Wasp: Quantumania de Marvel, Haunted Mansion, Wish e Indiana Jones and the Dial of Destiny.

La película Inside Out 2 se convierte en la más taquillera en la historia de Pixar. (Créditos: EFE/Adam S Davis)

Disney fue el estudio con mayores ingresos de Hollywood por un amplio margen entre 2016 y 2019 gracias a éxitos como Avengers, Black Panther y Star Wars. El título pasó a manos de Universal Pictures de Comcast Corp. en 2023 tras el éxito de esa compañía con éxitos de taquilla como The Super Mario Bros. Movie y Oppenheimer.

Rivales como Paramount Pictures, Warner Bros y Sony Pictures también han tenido un buen desempeño en los últimos meses, impulsados por títulos como A Quiet Place: Day One, Dune: Part Two y Anyone But You.

A raíz de los fracasos de Disney, Alan Bergman, quien ha sido el único director del negocio cinematográfico desde 2021, dijo a los empleados en un ayuntamiento en noviembre que Inside Out 2, Deadpool & Wolverine de Marvel y Alien: Romulus impulsarían la recuperación de la división.

Inside Out 2, con USD 1.520 millones en ventas de entradas hasta el momento, se ha convertido en la película más taquillera en la historia de Pixar, mientras que Deadpool & Wolverine de julio marcó el fin de semana de estreno más grande de la historia para una película con clasificación R y desde entonces ha recaudado más de USD 590 millones.

“Disney ha hecho un trabajo increíble reposicionando algunas de sus franquicias más valiosas”, dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de Imax Corp., que tiene contratos para reproducir varios de los lanzamientos de gran presupuesto de Disney este año en sus pantallas gigantes.

Disney implementa una campaña de austeridad eliminando más de 8.000 puestos de trabajo y recortando gastos. (DISNEY)

Aunque sus ingresos son menores que los de otras divisiones de Disney, el estudio cinematográfico es posiblemente el más importante, ya que desarrolla personajes e historias que inspiran productos de consumo, parques temáticos, cruceros y programas en el servicio de transmisión Disney+. En el año fiscal 2018, generó USD 3.000 millones en ganancias.

No todas las películas de Disney de los últimos dos años han sido un fracaso. Avatar: El camino del agua, de James Cameron, estrenada en 2022, se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia con USD 2.320 millones en ventas de entradas. Guardianes de la Galaxia Vol. 3, de James Gunn, estrenada el año pasado, recaudó USD casi 846 millones en taquilla mundial.

El mantra de “menos pero mejor” que guía ahora a Disney reducirá la producción cinematográfica de algunas de sus franquicias en los próximos años. Iger ha retrasado algunas películas hasta tres años hasta 2031 para garantizar el control de calidad. Redujo el volumen de películas de Marvel en particular para evitar sobrecargar al público, con el objetivo de hacer dos al año en lugar de cuatro.

El gigante del entretenimiento con sede en Burbank, California, podría tener otro éxito con la próxima película de terror de Alien, que según las estimaciones de Boxoffice Pro podría recaudar hasta USD 50 millones en taquilla durante el fin de semana en Estados Unidos y Canadá a finales de este mes. Dos secuelas animadas que se estrenarán este año -Moana 2 y Mufasa: El Rey León- también parecen prometedoras.

Más allá del desempeño del estudio, el informe de Disney de la próxima semana también arrojará luz sobre el progreso en otras prioridades de Iger, incluido el impulso de las ventas en sus parques a medida que la demanda se desacelera desde un pico posterior a la pandemia, y el logro de la rentabilidad en el streaming para el final del año fiscal de la compañía.