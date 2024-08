Consejos laborales: cuándo informar sobre asuntos de oficina y cuándo mantener el silencio

Expertos en derecho indican que una infidelidad en el lugar de trabajo no necesariamente califica como ambiente hostil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lectores han estado divididos sobre si una persona que buscaba consejo recientemente debería contarle a la esposa de un compañero de trabajo que su esposo le estaba siendo infiel en el trabajo. Algunos lectores sentían firmemente que quien escribió la carta debería mantenerse al margen. Otros, muchos de los cuales habían estado en la posición de la esposa, sentían con la misma intensidad que la persona debería informarle, aunque apenas se conocieran.

Pero una frase se repetía en la discusión: “ambiente de trabajo hostil,” que la persona temía ser acusada de crear. Por otro lado, algunos comentaristas argumentaban que era la persona quien estaba siendo sujeta a un “ambiente de trabajo hostil” después de tropezar con los socios del asunto en un armario de suministros.

Según los expertos en derecho laboral que consulté, sin embargo, “ambiente de trabajo hostil” tiene un significado legal específico que no parece aplicarse en ninguno de los casos. Aunque el comportamiento de la pareja era inapropiado para el lugar de trabajo, “hay una diferencia entre una acción no profesional … y una acción ilegal,” dijo Amy Epstein Gluck, presidenta del departamento de Empleo, Trabajo y Beneficios en Pierson Ferdinand.

Para calificar como ambiente de trabajo hostil, el comportamiento tiene que ser “severo o persistente” lo suficiente como para interferir con la capacidad de un empleado afectado para realizar su trabajo, y tiene que ser tanto subjetivamente (a los ojos del testigo) como objetivamente (para una persona razonable) hostil u ofensivo, explicó Epstein Gluck.

Aunque pueda no cumplir con los criterios legales de un ambiente de trabajo hostil, sin embargo, los secretos sórdidos del armario de suministros pueden ser algo que el empleador querría saber, según el abogado laboral Jack Tuckner de Tuckner, Sipser, Weinstock & Sipser.

“Presumiblemente, la empresa no aprobaría la consorte en el armario en ningún caso, ya que podría … llevar a denuncias de acoso sexual o represalias si la relación de la pareja se deteriora, como a menudo sucede con estos casos,” escribió Tuckner a través de LinkedIn.

Entender la diferencia entre conducta no profesional y acciones ilegales en entornos laborales es clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que eso deja a la persona en la misma situación de antes: cargando con un desagradable secreto y dividida sobre si, cómo y a quién debería decirle algo, con solo su conciencia como guía.

Para complicar más las cosas: Incluso cuando una situación parece cumplir con los estándares de un ambiente de trabajo hostil—acoso severo o persistente—denunciarlo no garantiza claridad, como informó otro lector.

“Me arriesgué por una mujer joven soltera que estaba siendo acosada por mi compañero de trabajo, un hombre mayor casado,” dijo el lector, que pidió permanecer en el anonimato. “Me arrepiento.”

En ese momento, el lector, casado y de unos 30 años, compartía un espacio de trabajo en una gran corporación con una pasante femenina. Un compañero de trabajo mayor y casado “se mostraba lisonjero con la pasante cuando nadie más que yo estaba cerca. Haciendo comentarios personales, tocando su hombro o brazo,” dijo el lector en un correo electrónico.

Aunque la pasante no lo rechazaba directamente, estaba claramente incómoda. “La pasante me dijo en confianza lo mucho que temía venir a la oficina. Prácticamente me rogaba que no la dejara sola con él,” dijo el lector. Así que el lector, también incómodo con lo que estaba observando, se ofreció a hablar con la gerencia y recursos humanos. La pasante “parecía aliviada de que yo estuviera dispuesta a intervenir en su nombre,” dijo.

Recursos Humanos entrevistó a los tres trabajadores durante varios meses, después de los cuales el empleado senior se jubiló anticipadamente. La pasante también se fue poco después. “Nunca volvió a mirarme a los ojos ni habló conmigo,” dijo el lector, que encontró que su ambiente de trabajo había empeorado porque “la palabra se había corrido”.

Él también terminó dejando el departamento y ahora se pregunta si la situación “podría haberse manejado de manera más informal,” escribió. Si la pasante hubiera dicho directamente a su colega que sus atenciones eran indeseadas, “creo que él se habría retirado,” dijo el lector.

Los dilemas éticos y legales sobre infidelidad en el trabajo generan discusiones entre empleados y abogados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lector incluso cuestiona sus propios motivos: “Hablé por las situaciones en las que he estado, en el pasado… y deseando haber hecho algo diferente de solo ignorarlo o tomarlo a la ligera,” escribió. “No consideré las repercusiones para otros; para mis relaciones laborales, para la esposa del tipo, para la capacidad de la pasante de mantener su trabajo de verano”.

Lector, por lo que vale, digo que estás siendo demasiado duro contigo mismo.

Primero, no sabes si el tipo se habría retirado tranquilamente si la pasante hubiera hablado. Podría haber reaccionado violentamente o haber saboteado a la pasante de maneras difíciles de probar. Por eso a las víctimas de acoso les cuesta hablar en primer lugar, y por eso a menudo terminan dudando de sí mismas.

Segundo, no eres culpable del arrepentimiento o vergüenza de la pasante, de cómo lo manejó Recursos Humanos, o incluso de los sentimientos de la esposa. Tu ex colega lo es. Claramente sabía que su comportamiento no estaba bien, porque sabía lo suficiente como para ocultarlo a casi todos. ¿Por qué eras tú la excepción? Tal vez asumió que darías un toque de respetabilidad sin intervenir, un cómplice involuntario en su juego de caballero y joven ingenua.

Tercero, tus motivos están bien. Pusiste las necesidades de la pasante primero al escuchar sus preocupaciones y preguntar qué necesitaba de ti. Pero incluso si no lo hubieras hecho, aún tendrías el derecho de acudir a Recursos Humanos por tu cuenta.

“No solo las víctimas directas pueden experimentar un ambiente de trabajo hostil - los testigos de acoso o comportamiento inapropiado también pueden verse afectados, y están legalmente protegidos contra represalias por informar preocupaciones de buena fe”, confirmó Tuckner.

Lamento que las repercusiones recaigan sobre ti y la pasante. No puedo decir si lo que hiciste fue lo Correcto Único - pero fue algo bueno. Y eso es lo más cercano a lo que la mayoría de nosotros podemos esperar llegar.

(c) 2024 , The Washington Post