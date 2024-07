Recuéstese, quédese quieto, tómese un descanso: su cerebro necesita reposo

El tiempo de inactividad ayuda a estar más sanos y productivos. (Monique Wüstenhagen/dpa)

El tiempo de inactividad es una parte necesaria de la vida. La ciencia demuestra que nos ayuda a estar más sanos, más concentrados, más productivos y más creativos. Sin embargo, a menudo lo perdemos de vista.

“El tiempo de inactividad es importante para nuestra salud y nuestro cuerpo, pero también para nuestra mente”, afirma Elissa Epel, profesora del departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco.

Epel y otras personas reconocen que muchos tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo si no hacemos cosas, pero las investigaciones apuntan a los costes de estar siempre “conectados” y a la importancia de dar un respiro a nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está hecho para soportar una actividad constante.

Incluso los momentos más breves de inactividad, o pausas, son importantes, afirma Robert Poynton, autor de “Haz una pausa: No eres una lista de tareas pendientes”.

Las pausas breves -tanto si respiras un poco antes de entrar en una habitación como si caminas por el bosque durante 10 minutos- pueden conducir a la necesaria autorreflexión.

Las pausas breves fomentan la autorreflexión y reducen el estrés crónico. (Christin Klose/dpa-tmn)

“Creo que tenemos la sensación de que tenemos que ponernos manos a la obra”, afirma Poynton, profesor asociado de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Pero “si siempre estamos haciendo cosas, no nos hemos tomado tiempo para decidir o examinar si lo que estamos haciendo es lo más interesante, importante, fructífero, delicioso, placentero o saludable”.

Evitar la sobrecarga cerebral

El tiempo de inactividad no es lo mismo que el aburrimiento, que indica que lo que estás haciendo no te atrae, tal y como informó The Post el año pasado en una columna sobre Brain Matters acerca de lo que el aburrimiento podría estar diciéndote.

Según Epel, coautor del libro “El Efecto Telómero”, investigaciones bien establecidas han demostrado que el estrés diario de bajo nivel puede crear un desgaste tan intenso en los sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo que se acelera el envejecimiento de nuestras células.

Epel añade: “Las intervenciones basadas en la atención plena pueden ralentizar el envejecimiento biológico interrumpiendo el estrés crónico, dándonos libertad para afrontar situaciones difíciles sin el desgaste y dando un respiro a nuestro cuerpo”. La investigación ha demostrado los numerosos beneficios del descanso, aunque sea breve, para la salud cerebral.

La sobrecarga de actividad puede desgastar los sistemas fisiológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño estudio publicado en la revista Cognition descubrió que quienes se tomaban breves descansos se concentraban mejor en una tarea en comparación con quienes no lo hacían. Los autores del estudio sugieren que la estimulación sostenida puede hacer que nuestro cerebro se habitúe a una actividad, lo que a la larga nos lleva a considerarla poco importante.

Un metaanálisis de 2022 publicado en la revista PLOS One analizó cómo las “micro pausas” pueden afectar al bienestar. La revisión descubrió que pausas tan breves como 10 minutos pueden aumentar el vigor y reducir la fatiga.

Los periodos de descanso pueden ser especialmente beneficiosos en las largas jornadas de trabajo. En 2021, cuando muchos estadounidenses trabajaban a distancia todo el tiempo, Microsoft realizó un estudio en el que siguió a dos grupos de personas: El primero tenía reuniones consecutivas de Zoom, y el otro grupo tomaba descansos de meditación de 10 minutos entre reuniones. Microsoft monitorizó la actividad cerebral de 14 participantes en el estudio mediante un electroencefalograma (EEG).

En el primer grupo, “lo que se ve es un cerebro lleno de cortisol y adrenalina”, dice Celeste Headlee, periodista y autora de “No hacer nada: cómo escapar del exceso de trabajo, la sobrecarga y la infravivencia”. “Está cansado, estresado, probablemente más irritable y probablemente menos compasivo”. ¿El otro grupo? “Puedes ver en colores brillantes la diferencia que marcan (los descansos)”, dice. “Son cerebros que están relajados”.

La adicción al smartphone afecta la salud mental y estructura cerebral. (iStock)

La trampa del smartphone

Hay una gran diferencia entre el tiempo de inactividad y el aburrimiento: el primero es una actividad necesaria que nos revitaliza, mientras que el segundo es un estado desagradable en el que queremos estar haciendo otra cosa, dice Andreas Elpidorou, profesor de filosofía de la Universidad de Louisville que estudia el aburrimiento.

“El aburrimiento es lo que experimentamos cuando nuestra tarea o situación no nos atrae cognitivamente de forma adecuada: no nos interesa lo suficiente, no nos estimula, no capta nuestra atención ni nos aporta significado”, afirma. Es tentador echar mano del teléfono cuando estamos aburridos porque es una forma fácil de evitar esta incómoda sensación.

Aunque no hay nada inherentemente malo en ello (todos lo hacemos), no es una gran solución al aburrimiento porque es una actividad pasiva, dice James Danckert, profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, y coautor de “Out of My Skull: La psicología del aburrimiento”. Danckert añade: “Lo que realmente quiere el aburrimiento es que te dediques intencionadamente a algo que tenga sentido”.

Nuevas investigaciones han empezado a demostrar los efectos negativos que nuestros teléfonos móviles pueden tener en nuestra salud. La adicción a los teléfonos inteligentes (que, según Danckert, afecta a entre el 4% y el 8% de la población) es cada vez más común en todo el mundo. Se ha relacionado con problemas de salud física, como la fatiga visual digital y la degeneración del disco cervical, así como con la ansiedad y la depresión.

Los descansos mejoran la concentración y el vigor, según estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas investigaciones recientes también sugieren que puede afectar a la estructura de nuestro cerebro: según dos estudios, la adicción a los teléfonos inteligentes está relacionada con una menor integridad de la materia blanca y un menor volumen de materia gris en el cerebro.

No es un problema moderno

Pero nuestra incapacidad para tomarnos un respiro no es un problema nuevo.

En el popular libro de mindfulness de 1994 “Donde quiera que vayas, ahí estás”, Jon Kabat-Zinn afirmaba que llenamos todas nuestras horas de vigilia con ocupaciones, acciones y distracciones. “La vida nos ofrece poco tiempo para estar hoy en día, a menos que aprovechemos la oportunidad a propósito”, escribió.

En “Walden”, el clásico de Henry David Thoreau de 1854, extraído de los más de dos años que vivió en una cabaña cerca de Walden Pond en Massachusetts, escribió: “No basta con estar ocupado. Las hormigas también lo están. La pregunta es: ‘¿en qué estamos ocupados?”.

La mayoría de los estadounidenses piensan que el tiempo de inactividad es algo extra o indulgente, un capricho que hay que ganarse sólo después de haber realizado todas nuestras tareas productivas, dice Amber Childs, psicóloga y profesora asociada del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale.

La mayoría piensa que el descanso es un lujo, pero es una necesidad básica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero los estudios sugieren lo contrario: El tiempo de inactividad es una necesidad humana básica. “No hay un lugar donde se diga que esto es una parte normativa, esperada y apreciada de lo que significa estar vivo, estar bien, estar completo y prosperar”, afirma.

Cómo integrar el tiempo de inactividad en su vida

Dale a tu mente y a tu cuerpo un respiro con estos tres consejos.

No te concentres en nada. El tiempo de inactividad debe dejarte descansado, regenerado y recargado, dice Childs. Puede ser tan sencillo como relajarse junto al fuego o sentarse al aire libre y dejar que la mente divague.

Trabaja hasta conseguirlo. Estar sentado 30 minutos al día es estupendo, pero no todo el mundo puede conseguirlo. Empieza poco a poco: la próxima vez que estés esperando a que te traigan la comida o te lleven a casa, no hagas nada. En lugar de eso, simplemente existe.

En caso de duda, acuéstese. Las investigaciones de Epel han analizado los beneficios del descanso profundo, un estado reparador que puede mejorar nuestro bienestar físico y psicológico. Se puede conseguir mediante el yoga y la meditación consciente, pero Epel afirma que el método definitivo es tumbarse en el suelo.

