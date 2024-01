Alaska Airlines no oculta su frustración por los problemas de calidad de los aviones Boeing

El consejero delegado de Alaska Airlines cuestionó duramente a Boeing por los problemas de calidad detectados y exigió medidas inmediatas. (EFE/EPA/Caroline Brehman)

El consejero delegado de Alaska Airlines reveló el martes 23 de enero que ha mantenido “conversaciones muy duras y sinceras” con Boeing, instando a la compañía a mejorar sus programas internos de calidad y señalando que los inspectores de Alaska han encontrado tornillos sueltos en “muchos” de los reactores Max 9 de la aerolínea.

“Estoy más que frustrado y decepcionado. Estoy enojado”, dijo el consejero delegado Ben Minicucci, refiriéndose al accidente en el que parte de un avión Max 9 operado por su aerolínea se soltó en pleno vuelo a principios de este mes. “Esto le ha pasado a Alaska Airlines. Le pasó a nuestros huéspedes y le pasó a nuestra gente”. Las inspecciones realizadas en United Airlines desde el accidente han detectado problemas similares.

Las declaraciones de Minicucci a NBC News se produjeron el mismo día en que los directivos de United declararon que esperaban registrar pérdidas en el primer trimestre como consecuencia del accidente. También dijeron que están sopesando aviones alternativos para el crecimiento futuro debido a la preocupación de que el accidente - que llevó a la Administración Federal de Aviación a inmovilizar indefinidamente más de 100 de los aviones - retrasará aún más la certificación de una nueva versión más grande del avión, el Max 10.

Tras el desprendimiento de una parte del avión, se activaron protocolos de revisión y cuestionamientos a las prácticas de calidad de Boeing. (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU/AP)

El impacto financiero y operativo de la inmovilización podría ser aún más significativo para Alaska Airlines, que tiene previsto presentar sus resultados el jueves. Aunque la compañía cuenta con un número menor de Boeing Max 9, los 65 aviones afectados representan alrededor del 20% de la flota total de Alaska. “La realidad es que la inmovilización del Max es la gota que ha colmado el vaso de la confianza en que el Max 10 funcionará en el plazo previsto”, declaró Michael Leskinen, director financiero de United, a los analistas durante una presentación de los resultados financieros de la compañía.

United no cancela su pedido de Max 10, pero la compañía ya no espera que se entreguen a tiempo, dijo el director ejecutivo Scott Kirby. La aerolínea tiene pedidos de 277 jets Max 10, con una opción para comprar 200 más. En 2017, cuando se cerró el acuerdo, United esperaba que los aviones se entregaran en 2020. “Boeing no va a ser capaz de cumplir con sus entregas contractuales en al menos muchos de esos aviones, y lo dejaré así”, dijo Kirby.

United esperaba incorporar los Max 10 a sus futuros planes de crecimiento, pero la incertidumbre sobre cuándo certificará la FAA que el avión está listo para los pasajeros significa que la aerolínea tendrá que seguir adelante sin contar con esas entregas de aviones. Kirby dijo que seguía confiando en el fabricante de aviones. “Están atravesando una mala racha, pero creo que Boeing está comprometida de arriba abajo a cambiar y arreglar la situación”, afirmó.

United Airlines ha revelado una notable preocupación por la capacidad de Boeing de cumplir con los plazos de entrega de la nueva versión del Boeing Max 10. (REUTERS/Jason Redmond/File Photo)

Cuando se le preguntó si Boeing tiene un grave problema de control de calidad que va más allá de un solo avión, Minicucci dijo que eso es preocupante. “Esta es la cuestión que está en cuestión aquí, que es lo que Boeing va a hacer de manera diferente en su programa de calidad para asegurarse de que cuando recibimos un avión, es en el más alto grado de excelencia”, dijo. “Y eso es lo que tiene que ser diferente en el futuro”.

Las previsiones financieras de United y los comentarios de los ejecutivos ponen de relieve las repercusiones del incidente del 5 de enero de 2024 en el vuelo de Alaska, en el que un tapón que cubría una salida de emergencia opcional salió volando por el lateral del avión, dejando un enorme agujero. Nadie resultó herido de gravedad, pero la FAA inmovilizó el avión al día siguiente y ha estado trabajando con Boeing en un plan para inspeccionar los demás Max 9 actualmente en servicio a fin de garantizar su seguridad.

La inmovilización ha provocado la cancelación de miles de vuelos tanto en United como en Alaska y ha mermado la confianza en Boeing. Las interrupciones se producen después de un año relativamente tranquilo para el sector aéreo, tras la accidentada recuperación de la pandemia de coronavirus, con una tasa de cancelaciones que descendió al 1,2%, según datos federales. La mejora de las condiciones impulsó las finanzas de las aerolíneas, con United reportando 600 millones de dólares en beneficios para el último trimestre.

"Boeing no cumplirá": Scott Kirby advierte sobre retrasos en los 737 Max 10. (REUTERS/Peter Cziborra)

Stan Deal, director de la división de aviones de Boeing, reconoció el martes las interrupciones y dijo que la compañía estaba siguiendo las indicaciones de la FAA. “Hemos defraudado a nuestras aerolíneas clientes y lamentamos profundamente los importantes trastornos que han sufrido ellas, sus empleados y sus pasajeros”, dijo Deal en un comunicado. “Estamos tomando medidas en un plan integral para que estos aviones vuelvan al servicio de forma segura y para mejorar nuestra calidad y rendimiento de entrega”.

Boeing no respondió a las preguntas sobre el futuro del Max 10, que todavía está bajo una revisión previa al lanzamiento por parte de la FAA. No obstante, Boeing anunció que el jueves llevará a cabo la primera de varias “paradas de calidad” en la fábrica de Renton, Washington, donde construye el 737 Max. Los equipos harán una pausa de un día para “participar en sesiones de trabajo centradas en la calidad”, según una nota de la empresa. Se trata de una de las medidas anunciadas por Boeing para recuperar la confianza en la empresa.

Kirby dijo que el equipo técnico de United ha estado trabajando jornadas de 18 horas diarias durante las últimas semanas para garantizar que el Max 9 podrá volver al servicio de forma segura cuando se desatraque.

El incidente de Alaska Airlines y las inspecciones adicionales de seguridad han resultado en cancelaciones masivas de vuelos, afectando así la confianza en la compañía fabricante y su reputación a nivel internacional. (NTSB/Reuters)

Minicucci dijo a la NBC que las inspecciones preliminares han llevado unas 10 horas por puerta. Ambas compañías siguen esperando la autorización de la FAA para completar las inspecciones formales. Una vez que la FAA emita su directiva, dijo Minicucci, se tardará varios días en completar todas las inspecciones. La FAA, por su parte, ha dicho que no hay un calendario para la reanudación de los vuelos de los Max 9.

United es uno de los principales clientes de Boeing. En junio de 2021, la aerolínea anunció el mayor pedido de aviones de su historia: 200 Boeing 737 Max y 70 Airbus A321neos. En aquel momento, el pedido supuso un gran impulso para los 737 Max y el mayor realizado por una aerolínea estadounidense después de que la FAA certificara que eran seguros para volver a volar tras los accidentes mortales de Indonesia y Etiopía.

Todavía se está investigando la causa del incidente de Alaska, y las autoridades intentan determinar si los pernos diseñados para sujetar el tapón estaban bien instalados. Esto ha suscitado nuevas dudas sobre el control de calidad de Boeing. La FAA ha iniciado una revisión por separado del proceso de fabricación de la compañía, y Boeing ha nombrado a un nuevo asesor interno para llevar a cabo una revisión interna. Minicucci dijo que Alaska también ha aumentado su supervisión de la línea de producción de Boeing.

