Un nuevo estudio revela que las empresas con trabajo remoto cuadriplican sus ingresos frente a las presenciales

El análisis de Scoop Technologies y Boston Consulting Group mostró un aumento del 21% en ventas para compañías con políticas de empleo flexibles. (iStock)

Las empresas que permiten el trabajo a distancia han experimentado un crecimiento de los ingresos cuatro veces superior al de las que son más estrictas en cuanto a la asistencia a la oficina, según revela un nuevo estudio, lo que aviva el debate sobre la productividad y el rendimiento en los lugares de trabajo actuales.

El análisis de 554 empresas públicas que emplean a un colectivo de 26,7 millones de personas encontró que las empresas “totalmente flexibles” -que son completamente remotas o permiten a los empleados elegir cuándo asisten a una oficina- aumentaron las ventas en un 21% entre 2020 y 2022, sobre una base ajustada por industria. Esto contrasta con el crecimiento del 5% de las empresas con plantillas híbridas o totalmente presenciales.

El estudio, realizado por el asesor de trabajo flexible Scoop Technologies Inc. y Boston Consulting Group, incluyó empresas de 20 sectores, desde la tecnología hasta los seguros. El crecimiento de los ingresos se normalizó con respecto a las tasas medias de crecimiento del sector para que las empresas de las áreas con mejores resultados no sesgaran las conclusiones.

Empresas de distintos sectores, incluida la tecnología y seguros, evidenciaron crecimiento financiero al adoptar modelos de trabajo remoto o híbrido. (Archivo)

Según el estudio, entre las compañías que exigían al menos cierta asistencia a la oficina, las que acudían unos días a la semana aumentaban las ventas el doble que las que estaban en la oficina a tiempo completo. Según Rob Sadow, cofundador y Consejero Delegado de Scoop, las mejores tasas de crecimiento de las empresas que trabajan a distancia podrían deberse a su capacidad para contratar más rápido y en una zona geográfica más amplia, así como a una mayor retención de los empleados.

En la aseguradora Allstate Corp., por ejemplo, el 84% de los nuevos empleados contratados en Estados Unidos el año pasado no viven cerca de una de sus oficinas locales, y los puestos de trabajo a distancia reciben el doble de solicitudes, según Lauren DeYoung, que trabaja en varios departamentos para supervisar los acuerdos de trabajo flexible.

“Esto empieza a ser un argumento más convincente para que los directores financieros y los directores generales no estén cinco días en la oficina”, afirma Sadow. “La gente se pregunta si el crecimiento de los ingresos es el mejor indicador. No hay una respuesta perfecta, pero creemos que es un primer paso en la dirección correcta”.

Según datos recientes, las firmas que ofrecen total flexibilidad para trabajar a distancia incrementaron considerablemente su rendimiento económico. (Archivo)

El estudio es uno de los primeros análisis de amplio alcance sobre el impacto de las distintas modalidades de trabajo en el rendimiento de las empresas. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios que comparan a los trabajadores remotos con los de oficina han tenido un alcance limitado y se han centrado, por ejemplo, en los trabajadores que introducen datos en la India o en los que trabajan en centros de atención telefónica en China.

Los directivos de empresas como Amazon.com Inc. y JPMorgan Chase & Co., por su parte, rara vez citan datos financieros cuando imploran -o exigen- que los trabajadores vuelvan a sus escritorios, argumentando en cambio que el trabajo in situ refuerza la colaboración y la cultura. De las 5.565 empresas incluidas en la base de datos de Scoop, el porcentaje de las que exigen trabajo a tiempo completo en la oficina ha descendido al 38% en octubre, frente al 49% de principios de año.

Sin embargo, los defensores del regreso a la oficina disponen de nuevos datos que refuerzan su posición. Otra encuesta de la consultora laboral Mercer, realizada a 4.505 empleados estadounidenses a tiempo completo, reveló que los que trabajaban en la oficina cuatro días a la semana tenían los niveles más altos de motivación y pertenencia.

Rob Sadow, CEO de Scoop, atribuye mejores resultados económicos a la rápida contratación y retención del talento gracias al trabajo a distancia. (Freepik)

También eran los más propensos a recomendar su empresa como un buen empleador y los que estaban más convencidos de que podían alcanzar sus objetivos profesionales. Sin embargo, una encuesta similar realizada por Mercer el año pasado reveló que los que trabajaban sólo un día en la empresa eran los más comprometidos.

Lauren Mason, directora senior de Mercer, afirma que los resultados del último estudio de su empresa le sorprendieron y podrían deberse a que los empleados remotos se sienten marginados dentro de su organización aunque estén satisfechos con su modalidad de trabajo. “Esa es una teoría que tenemos”, dice, y añade que esos sentimientos son a menudo más frecuentes entre las mujeres, que participan en el trabajo flexible en mayor medida que los hombres. “Y no es algo bueno”.

Según la encuesta de Scoop-BCG, entre las empresas que exigen un determinado número de días en la oficina, sólo el 6% exige cuatro días, mientras que la mayoría exige dos o tres. Investigaciones anteriores del profesor asociado de la Harvard Business School, Prithwiraj Choudhury, concluyeron que solo uno o dos días en la oficina es la configuración ideal para el trabajo híbrido, ya que proporciona a los trabajadores la flexibilidad que anhelan sin el aislamiento que supone trabajar de forma totalmente remota.

Empleados con acceso al trabajo en oficina algunos días por semana muestran mayor compromiso, según recientes encuestas de la consultora laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una buena práctica, según los expertos en lugares de trabajo, es dar a cada equipo cierta autonomía sobre cuándo y dónde trabajar, en lugar de que el director general imponga una política de asistencia para toda la empresa que rara vez funciona para todos. Según Gallup, los equipos que establecen juntos su política híbrida son los que cuentan con un mayor compromiso de los empleados.

“Últimamente, hablo con más empresas que tienen directrices poco estrictas sobre el trabajo híbrido, pero que aún no han establecido una política”, afirma Debbie Lovich, socia senior de BCG que dirige los esfuerzos de la consultora en el lugar de trabajo. “Están buscando datos para saber qué hacer”.

