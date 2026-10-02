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Hizo 10.000 verticales como gimnasta, pero se prendió fuego para alcanzar un Guinness: “Fue la mejor solución para entrar en calor”

El especialista esloveno Filip Kržišnik se mantuvo en posición vertical con el cuerpo envuelto en llamas durante 47 segundos en Viena, una marca certificada que lo convirtió en la primera persona en lograrla oficialmente

El hombre que hizo una vertical con todo el cuerpo en llamas durante 47 segundos y consiguió un récord Guinness
Filip Kržišnik estableció un récord Guinness al sostener la posición vertical en llamas durante 47 segundos en Viena. (Guinness World Records)
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El especialista esloveno Filip Kržišnik consiguió un récord Guinness al mantenerse en posición vertical con el cuerpo envuelto en llamas durante 47 segundos. La prueba se llevó a cabo en Viena, Austria, con un equipo de seguridad listo para actuar ante cualquier imprevisto.

Kržišnik, de 35 años, trabaja como doble de riesgo y coordinador de escenas para cine. Con esta marca, reconocida por Guinness World Records, se convirtió en la primera persona en registrar oficialmente la mayor permanencia en posición vertical con el cuerpo en llamas. El desafío exigía conservar el equilibrio y resistir el fuego durante el mayor tiempo posible.

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El especialista bromeó al explicar por qué aceptó la prueba. “No conseguí encontrar una solución mejor para entrar en calor”, comentó sobre su decisión de prenderse fuego para buscar el récord, según la organización.

El hombre que hizo una vertical con todo el cuerpo en llamas durante 47 segundos y consiguió un récord Guinness
El profesional de 35 años trabaja como doble de riesgo y coordinador de escenas cinematográficas. (Guinness World Records)

La experiencia como gimnasta fue clave para sostener la posición

Kržišnik conocía bien el movimiento antes de enfrentarse al fuego. Calcula que hizo unas 10.000 verticales a lo largo de su carrera como gimnasta. Esa práctica le permitió concentrarse en la postura y en el apoyo de los brazos mientras el traje protector se encendía.

La preparación incluyó verticales con peso y medición de tiempo, ejercicios de respiración y prácticas controladas con el cuerpo en llamas. El objetivo era mejorar la estabilidad, administrar el aire y conocer cada paso del procedimiento antes del intento oficial.

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El hombre que hizo una vertical con todo el cuerpo en llamas durante 47 segundos y consiguió un récord Guinness
La experiencia previa en gimnasia facilitó la precisión de la postura sobre el suelo. (Guinness World Records)

Consultado por los riesgos, Kržišnik afirmó que una preparación cuidadosa reduce el peligro. “Si te preparas, entrenas y ensayas correctamente, no debería ser peligroso en absoluto”, dijo en declaraciones difundidas por Guinness World Records.

Aun así, la maniobra requirió medidas de seguridad específicas. Varios asistentes permanecieron cerca de Kržišnik con extintores y el equipo debía intervenir de inmediato si la situación se salía de control. Las pruebas con fuego no son actividades recreativas y requieren personal capacitado, indumentaria adecuada y un protocolo definido.

El equipo apagó el fuego cuando ya no pudo conservar la vertical

Durante los 47 segundos que duró la marca, Kržišnik sostuvo las piernas por encima de la cabeza y apoyó las manos sobre el suelo. Cuando dejó de poder mantener el equilibrio, se recostó para que el equipo apagara las llamas. La secuencia terminó sin lesiones físicas, de acuerdo con la información de la entidad que certificó el registro.

El hombre que hizo una vertical con todo el cuerpo en llamas durante 47 segundos y consiguió un récord Guinness
La secuencia concluyó sin lesiones físicas luego de que los asistentes extinguieran el fuego al perder el equilibrio. (Guinness World Records)

El esloveno explicó que no estaba nervioso antes de comenzar, aunque sí esperaba lograr una buena marca. Su meta era acercarse al minuto completo.

“Estaba contento con 45 segundos, pero me habría sentido todavía más realizado con 60”, declaró el doble de riesgo. Ante la pregunta por eventuales heridas, respondió con otra broma: “Solo a mi orgullo”.

El tiempo conseguido por Kržišnik quedó como referencia para quienes pretendan superar esta marca en el futuro.

Josef Tödtling aportó su experiencia en pruebas con fuego

Para organizar el intento, Kržišnik trabajó con su amigo, el doble de riesgo austríaco Josef Tödtling, que cuenta con varias marcas vinculadas a este tipo de desafíos. Una de ellas es la de mayor duración de una combustión de cuerpo entero sin oxígeno, con 5 minutos y 41 segundos.

El hombre que hizo una vertical con todo el cuerpo en llamas durante 47 segundos y consiguió un récord Guinness
Varios asistentes permanecieron cerca con extintores para actuar ante cualquier eventualidad durante la prueba. (Guinness World Records)

Tödtling también posee el récord de mayor velocidad en bicicleta durante una combustión de cuerpo entero a lo largo de 200 metros: tardó 49,55 segundos. Su conocimiento de las medidas de protección y de la coordinación necesaria para estas escenas sirvió de apoyo durante la prueba realizada en la capital austríaca.

Kržišnik contó que llegó a las escenas con fuego de forma espontánea, después de desarrollar su carrera como gimnasta y trabajar en el cine. Tras obtener la marca, adelantó que tiene otras “ideas locas” para intentar nuevos récords.

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