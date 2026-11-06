La historia de Aaryan Shukla, el joven de India que acumula nueve récords Guinness con sus cálculos mentales

El calculista indio debutó a nivel internacional a los ocho años en el Campeonato Abierto de Memoria de Turquía, donde ganó diez medallas

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Aaryan Shukla, de 16 años, se convirtió en el mejor matemático prodigio del mundo después de acumular nueve récords Guinness y ganar dos veces la Copa Mundial de Cálculo Mental. El adolescente, nacido en Nashik, en el estado de Maharashtra, India, resuelve en segundos operaciones que a cualquier persona le llevarían minutos.

Su historia comenzó a los seis años, cuando sus padres advirtieron una habilidad fuera de lo común con los números. En 2018, con apenas ocho años, representó a la India en el Campeonato Abierto de Memoria de Turquía: volvió con 10 medallas (siete de oro, una de plata y dos de bronce) y dos récords mundiales infantiles. Fue el punto de partida de una trayectoria internacional que no volvió a detenerse.

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Sus récords Guinness llegaron en 2024. El primer hito ocurrió en febrero de ese año, en Milán, durante la grabación del programa italiano Lo Show Dei Record. Con 14 años, Shukla sumó mentalmente 50 números de cinco cifras en apenas 25,19 segundos (aproximadamente una operación cada 0,5 segundos) ante el público que presenció la hazaña. La actuación quedó registrada oficialmente por Guinness World Records y marcó el comienzo de una racha de logros sin pausa.

En diciembre de 2024, estableció seis marcas en un solo día en Dubái.

Meses después de aquella aparición televisiva, Guinness lo invitó a su sede oficial en Dubái para una jornada de intentos. Con solo tres oportunidades permitidas por categoría, Shukla estableció seis marcas mundiales en un único día:

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La sede oficial de Guinness en Dubái certificó seis marcas mundiales obtenidas por Shukla en una sola jornada durante diciembre de 2024 (Créditos: Guinness World Records)

Suma mental de 100 números de cuatro cifras: 30,9 segundos.

Suma mental de 200 números de cuatro cifras: 1 minuto 9,68 segundos.

Suma mental de 50 números de cinco cifras: 18,71 segundos.

División mental de un número de 20 dígitos por uno de diez (serie de diez): 5 minutos 42 segundos.

Multiplicación mental de dos números de cinco cifras (serie de diez): 51,69 segundos.

Multiplicación mental de dos números de ocho cifras (serie de diez): 2 minutos 35,41 segundos.

Es, según Guinness, la única persona de la India en lograr ese rendimiento en condiciones controladas y en una sola jornada.

Campeón de la Copa Mundial de Cálculo Mental dos veces, la primera con 12 años

Paralelamente a sus récords, Shukla compitió en el Mental Calculation World Cup, torneo bienal al que solo acceden los 40 mejores calculistas del planeta. En 2022, con apenas 12 años, viajó a Paderborn, Alemania, y se consagró campeón superando a competidores adultos con años de trayectoria.

En septiembre de 2024 revalidó el título de forma contundente: obtuvo los seis trofeos en disputa, acumuló 819,84 puntos sobre un máximo posible de 900 y, en ese mismo certamen, estableció cinco nuevos registros mundiales.

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Dos plusmarcas logradas en el Campeonato Italiano de Cálculo Mental de 2026 elevaron a nueve el total de récords Guinness del calculista (Créditos: Guinness World Records)

Su logro más reciente llegó en abril de 2026, cuando fue invitado como huésped de honor al Campeonato Italiano de Cálculo Mental, organizado por studiogiochi en colaboración con la IMT School for Advanced Studies Lucca y la IUSS, la Escuela Universitaria de Estudios Avanzados de Pavía, en el marco de la red EFC (Educando Ciudadanos del Futuro).

Allí rompió dos nuevas plusmarcas: raíz cuadrada de diez números de ocho dígitos en 71,22 segundos y diez divisiones de números de diez dígitos entre números de cinco dígitos en 28,81 segundos. Con esas dos conquistas elevó a nueve su total de certificaciones mundiales.

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Cinco o seis horas de práctica diaria, además de la escuela

Detrás de cada actuación hay una rutina exigente. “La práctica diaria es uno de los aspectos importantes para prepararse para las competencias, así que practico unas cinco o seis horas por día”, afirmó Shukla en declaraciones a Guinness World Records.

El joven reconoce que, en el instante de resolver una operación, no puede describir con exactitud qué ocurre en su mente: “Es tan rápido que no puedes pensar, simplemente tienes que hacer los cálculos”, señaló. Para sostener ese ritmo sin descuidar sus obligaciones escolares, recurre a la meditación Sahaja Yoga como herramienta de concentración y equilibrio.

La rutina de Shukla combina entre cinco y seis horas diarias de práctica matemática con sesiones de meditación Sahaja Yoga (Créditos: Guinness World Records)

La habilidad de Shukla no proviene de una tradición familiar. Su padre, Nitin Shukla, fue categórico al respecto en entrevistas concedidas en 2025 a Guinness World Records y otros medios internacionales: “Somos una familia normal. Aaryan es una persona entre mil millones, pero no creo que seamos una familia de calculistas mentales”.

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Al mismo tiempo, subrayó que coronarse a tan corta edad conlleva obligaciones: “Cuando uno logra tanto siendo tan joven, tiene que cargar con esa responsabilidad en cada etapa y representar a su país”, declaró.

Su madre, por su parte, recordó que el interés por los números apareció desde los primeros años de vida: a los 8 años, Shukla ya participaba en competencias internacionales y regresaba a casa con medallas y trofeos.

Más allá de los récords, construye una comunidad global de calculistas

La proyección de Shukla excede los escenarios de competencia. Es uno de los miembros fundadores de la junta directiva de la Asociación Global de Calculistas Mentales (GMCA, por sus siglas en inglés), organización que promueve la educación matemática accesible y la salud cerebral a escala mundial, y donde representa a India ante sus pares internacionales.

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También participó en el Foro Global Misk en Riad, junto a líderes juveniles de distintos países, y fue convocado por el matemático Arthur Benjamin para una sesión del Museo Nacional de Matemáticas de Nueva York.

El joven figura además en la edición impresa del Guinness World Records 2026, donde su trayectoria como joven que batió récords es narrada en formato de historieta.