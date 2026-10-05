Tienen 113 y 114 años, viven a 14.000 kilómetros de distancia y celebraron ser los más longevos del mundo con un festejo que cruzó el océano

El brasileño João Marinho Neto cumplió 114 años y felicitó al australiano Ken Weeks por su cumpleaños 113 (Créditos: LongeviQuest)

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El brasileño João Marinho Neto, reconocido como el hombre vivo más longevo del mundo, cumplió 114 años este 5 de octubre y envió un saludo a Ken Weeks, el australiano que llegó a los 113 y ocupa el segundo puesto en esa clasificación. Ambos nacieron el mismo día, con un año de diferencia, y se intercambiaron mensajes entre Brasil y Australia.

Según LongeviQuest, una organización internacional que investiga y verifica las edades de personas que superan los 110 años, Neto nació en 1912 en Maranguape, Ceará, y Weeks nació en 1913 en Grafton, Nueva Gales del Sur.

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La entidad revisa documentos y registros históricos antes de confirmar cada caso e incorporarlo a sus clasificaciones. Sus ciudades de origen están separadas por más de 14.000 kilómetros. Durante sus festejos familiares, los dos posaron con carteles hechos a mano para felicitarse.

Ken Weeks es el primer australiano registrado que llegó a los 113 años

Ken Weeks celebró los 113 años en la residencia Whiddon-Grafton de Australia (Créditos: LongeviQuest)

En Grafton, su ciudad natal, Weeks mantiene una rutina activa en su residencia. Recorre los pasillos con un andador, sigue las noticias y conversa habitualmente con otros residentes.

Fue el mayor de cinco hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue copropietario de una concesionaria y un taller de automóviles Chrysler. Más tarde abrió un negocio de venta y reparación de radios y aparatos eléctricos; luego administró con su esposa un local de comidas y bebidas.

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La celebración reunió a familiares y a miembros de la comunidad de Whiddon-Grafton en la residencia donde vive. Fue la primera celebración de un cumpleaños número 113 realizada en Australia en más de una década.

João Marinho Neto recibió la confirmación como el hombre más longevo del mundo en noviembre de 2024 (Créditos: LongeviQuest)

Junto con Neto y el japonés Hikaru Katō, Weeks forma parte del grupo de hombres vivos que nacieron antes del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Solo nueve hombres, incluido Neto, alcanzaron los 114 años

Neto fue reconocido como el hombre vivo más longevo en noviembre de 2024, cuando tenía 112 años. Entre las personas que alcanzan edades muy avanzadas predominan las mujeres. Meses antes, la británica Ethel Caterham, considerada la mujer viva de mayor edad, había cumplido 117 años.

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Ben Meyers, especialista de LongeviQuest, señaló que llegar a los 114 años es menos frecuente entre los hombres que alcanzar los 117 entre las mujeres, debido a la diferencia en la expectativa de vida de ambos sexos. La marca histórica masculina pertenece al japonés Jiroemon Kimura, fallecido en 2013 a los 116 años y 54 días.

Neto creció en zonas rurales de Ceará y trabajó en el cuidado de ganado desde la infancia (Créditos: LongeviQuest)

João nació en una familia de agricultores de Ceará y pasó su infancia en zonas rurales. Más tarde, sus padres se trasladaron a una zona de Apuiarés. Allí, desde los cuatro años, acompañó a su padre en el cuidado del ganado y en la cosecha de frutas.

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Se casó con Josefa Albano dos Santos, con quien tuvo cuatro hijos: Antônio, José, Fátima y Vanda. Más adelante fue padre de Vinícius, Jarbas y Conceição junto con Antonia Rodrigues Moura.

Tiene seis hijos vivos, 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos. En intervenciones anteriores, vinculó su bienestar con los lazos familiares. Según LongeviQuest, Neto sostuvo que el secreto de una vida larga consiste en rodearse de buenas personas y mantener cerca a los seres queridos.