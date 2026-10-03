Levantó 159 kilos con un solo dedo y estableció un nuevo récord mundial

Egmond Molina consiguió el récord vigente de peso muerto con un solo dedo tras alzar 159 kilogramos (Guinness World Records)

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Levantar una barra desde el suelo con una mano exige fuerza y control; hacerlo con un solo dedo lleva la prueba a otro nivel. El arubeño Egmond Molina consiguió el récord vigente de peso muerto tras alzar 159 kilogramos, según difundió Guinness World Records.

Con esa marca, Molina superó en 6,40 kilos el registro anterior y volvió a encabezar una categoría que cambió varias veces de dueño desde 2024.

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El deportista de Aruba, apodado “La Grúa Humana”, ya había tenido el récord en dos ocasiones. En marzo de 2024 levantó 138,50 kilos y, en agosto de 2025, recuperó la marca con 151,5 kilos. Su último intento, realizado en enero de 2026, le permitió superar el registro que el finlandés Juha Andersson había fijado apenas un mes antes. Guinness World Records difundió el récord vigente el 1 de octubre de 2026.

La carga de 159 kilos levantada por Egmond Molina equivale al peso de una moto urbana pequeña (Guinness World Records)

La marca subió casi 30 kilos en menos de cuatro años

La disputa por el récord se intensificó a partir de 2024. Después de los 138,50 kilos de Molina, el chino Liu Weiqiang levantó 144,72 kilos en febrero de 2025.

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Seis meses más tarde, Molina retomó el primer puesto con 151,5 kilos. Sin embargo, el récord volvió a cambiar en diciembre de ese año, cuando Andersson, de Finlandia, alcanzó 152,60 kilos. El levantamiento de 159 kilos de Molina, realizado en enero de 2026, superó esa marca.

Entre febrero de 2022 y enero de 2026, el tope de la disciplina pasó de 129,50 a 159 kilogramos. El aumento fue de 29,50 kilos en menos de cuatro años, un período marcado por intentos sucesivos de distintos atletas para ampliar el límite de esta especialidad.

La marca de Molina superó por 6,40 kilos el registro previo del finlandés Juha Andersson (Guinness World Records)

Molina se refirió a esa rivalidad en declaraciones recogidas por Guinness World Records. “Esta categoría ha sido un campo de batalla activo, de ida y vuelta. Cada vez que el mundo creyó que me habían vencido, regresé para romper el récord una y otra vez y defender el orgullo de mi nación”, afirmó.

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Benik Israelyan sostuvo la marca durante diez años

Antes de los cambios recientes, el récord permaneció sin modificaciones durante una década. El armenio Benik Israelyan levantó 116,90 kilos con el dedo medio de la mano derecha en junio de 2011. En febrero de 2012 mejoró su propia marca hasta los 121,70 kilos.

Ese registro se mantuvo hasta febrero de 2022, cuando el británico Steve Keeler alzó 129,50 kilos. Así superó por 7,80 kilos la cifra de Israelyan y terminó con una etapa prolongada sin variaciones en el primer puesto.

Benik Israelyan conservó la marca global durante una década tras alcanzar los 121,70 kilos en 2012 (Guinness World Records)

Los antecedentes muestran que las mejoras no siempre fueron rápidas. La marca de Israelyan resistió 10 años, mientras que desde 2024 el primer lugar pasó por manos de competidores de Aruba, China y Finlandia en un lapso de menos de dos años.

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El meñique conserva una categoría con una marca de 110 kilos

El levantamiento con un dedo también tiene una modalidad reservada para el meñique. Allí, el récord vigente pertenece al armenio Suren Aghabekyan, quien levantó 110 kilos en marzo de 2013, de acuerdo con Guinness World Records.

La primera marca de esa prueba fue establecida por el británico Barry Anderson, que alcanzó 89,6 kilos en octubre de 2000. Lu Zhonghao, de China, llevó el récord a 91,6 kilos en julio de 2006.

Juha Andersson, el atleta finlandés que levantó 152,60 kilos con un solo dedo y estableció el récord mundial en diciembre de 2025 (Guinness World Records)

El noruego Kristian Holm mejoró el registro dos veces: llegó a 95,38 kilos en marzo de 2007 y a 104,43 kilos en noviembre de 2008. Más tarde, en septiembre de 2013, el chino Gong Taihong alcanzó 106,1 kilos.

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Ese recorrido culminó, hasta ahora, con los 110 kilos de Aghabekyan. La cifra se mantiene como la mayor carga levantada en peso muerto con el meñique.