Virales

Récord mundial de picante: un canadiense consumió 25 chiles Carolina Reaper en tres minutos

La prueba de Mike Jack fue validada por Guinness World Records y marcó un nuevo hito en la carrera del especialista que acumula 20 títulos internacionales con una alimentación basada en plantas

Comió 25 de los chiles más picantes del mundo en tres minutos y rompió un récord Guinness
Mike Jack comió 25 chiles Carolina Reaper en 3 minutos y 3,53 segundos y superó su propio récord Guinness World Records (Créditos: Guinness World Records)
Guardar

El creador de contenido canadiense Mike Jack estableció un nuevo récord mundial al comer 25 chiles Carolina Reaper en 3 minutos y 3,53 segundos. La marca, validada oficialmente por la organización Guinness World Records, se logró el 30 de agosto de 2026 y superó el registro anterior del propio competidor en el circuito internacional de consumo veloz.

El hito confirmó la posición del deportista extremo en la cima de las pruebas de resistencia a la capsaicina, dentro de una disciplina que exige una preparación física y mental rigurosa frente a desafíos extremos de alcance mundial.

PUBLICIDAD

El resultado cobra magnitud al evaluar la potencia biológica del Carolina Reaper. Esta variedad de pimiento alcanza un promedio de 1,6 millones de unidades en la escala Scoville, el sistema de medición utilizado por la comunidad científica para determinar la concentración de capsaicina, el compuesto químico responsable de activar las neuronas sensoriales del dolor en la cavidad bucal.

Para dimensionar el nivel de picor, un pimiento jalapeño tradicional contiene entre 2.500 y 8.000 unidades Scoville, lo que significa que el Carolina Reaper resulta entre 200 y 600 veces más picante.

El canadiense acumula 20 títulos internacionales con una alimentación basada en plantas

La prueba concretada a finales de agosto forma parte de la trayectoria profesional de Jack en los certámenes de velocidad y resistencia gastronómica. A lo largo de su carrera como competidor, el especialista canadiense obtuvo 20 títulos oficiales de Guinness World Records, convirtiéndose en uno de los participantes más ganadores de la franquicia. Una característica distintiva de su perfil deportivo es que concentra la totalidad de sus intentos en alimentos aptos para una dieta vegana.

PUBLICIDAD

Comió 25 de los chiles más picantes del mundo en tres minutos y rompió un récord Guinness
Mike Jack acumula 20 títulos de Guinness World Records y concentra sus desafíos en alimentos compatibles con una dieta vegana (Créditos: Guinness World Records)

Esa particularidad le otorgó visibilidad masiva en plataformas digitales como YouTube e Instagram, donde acumula miles de seguidores bajo el seudónimo de “aspiradora vegana”, una alusión directa a la rapidez con la que ingiere grandes volúmenes de alimentos sin ingredientes de origen animal.

“Me gusta ponerme a prueba y ver hasta dónde puedo llegar”, afirmó Jack a los adjudicadores de la entidad internacional tras completar la validación de su última marca.

El hábito por las concentraciones extremas nació durante sus años de estudiante

El gusto de Jack por los condimentos fuertes no comenzó en la infancia. Según recordó el propio creador de contenido, su padre solía preguntarle en tono de broma por qué alguien querría experimentar dolor corporal durante la comida.

Su relación con el picante cambió de forma radical durante su etapa en la universidad, cuando comenzó a incorporar salsas industriales a sus platos cotidianos hasta aumentar la dosis de forma progresiva.

Comió 25 de los chiles más picantes del mundo en tres minutos y rompió un récord Guinness
El canadiense contó que empezó a usar salsa picante en la universidad y luego probó pimientos entre los más picantes del mundo (Créditos: Guinness World Records)

Tras experimentar con preparaciones de pimientos picantes, un amigo le sugirió registrar sus entrenamientos en un canal de vídeo. Su primer hito certificado de manera oficial ocurrió el 26 de enero de 2020, cuando consumió tres chiles Bhut Jolokia —conocidos popularmente como chiles fantasma— en 9,75 segundos.

Aunque esa marca inicial fue batida posteriormente por el estadounidense Gregory Foster al fijar un tiempo de 7,47 segundos en noviembre de 2021, el intento sirvió para que el canadiense estructurara su método de entrenamiento.

La meditación budista y los ejercicios de respiración son claves en su preparación

Para tolerar el impacto fisiológico de la capsaicina en el estómago y la garganta, el competidor aplica diferentes técnicas de acondicionamiento según el formato del desafío. En los retos de resistencia prolongada, como el hito que logró el 9 de septiembre de 2023 en Warwick, Quebec, donde comió 100 chiles Carolina Reaper en 36 minutos y 38,81 segundos, el canadiense recurre a la meditación budista orientada a la respiración.

Según explicó el deportista, este hábito mental le permite aislar la sensación de ardor y mantener la concentración durante lapsos extensos. Por el contrario, cuando debe afrontar pruebas de velocidad pura de pocos minutos, prefiera escuchar música de ritmo acelerado y realizar saltos de activación cardiovascular antes de iniciar el cronómetro.

“La prueba de los 100 chiles fue el título más difícil que intenté porque sostener el ritmo mientras el picor se acumula resulta extremo”, detalló.

Comió 25 de los chiles más picantes del mundo en tres minutos y rompió un récord Guinness
Mike Jack afirmó que su prueba más difícil fue comer 100 Carolina Reaper en 36 minutos y 38,81 segundos por la acumulación del picor (Créditos: Guinness World Records)

Tras consolidar su récord de 25 unidades en poco más de tres minutos, el competidor canadiense proyecta su próximo objetivo en el circuito internacional: obtener ejemplares de Pepper X, la variedad que Guinness World Records reconoció oficialmente a finales de 2023 como el chile más picante del planeta al promediar 2,69 millones de unidades Scoville.

Jack confirmó que ya inició las gestiones para adquirir cosechas certificadas con la intención de fijar las primeras marcas mundiales sobre este nuevo pimiento.

Temas Relacionados

Récord GuinnessVeganismoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un diseñador de 10 años lanzó una colección textil y consiguió su cuarto récord Guinness

La distinción fue otorgada por la organización tras una presentación junto a Mood Fabrics en Nueva York, donde exhibió géneros con estampados y poliéster reciclado ante diseñadores y referentes del sector

Un diseñador de 10 años lanzó una colección textil y consiguió su cuarto récord Guinness

Superpuso capas de tatuajes hasta más de 100 veces y el Guinness tuvo que crear una categoría nueva para reconocerlo: quién es Ephemeral Remy

La organización debió diferenciar entre la extensión de piel cubierta y la cantidad de intervenciones repetidas sobre una misma zona, un criterio que llevó a coexistir dos récords distintos de tinta corporal. Cómo este canadiense logró un hito sin precedentes

Superpuso capas de tatuajes hasta más de 100 veces y el Guinness tuvo que crear una categoría nueva para reconocerlo: quién es Ephemeral Remy

“Ojalá haya inspirado a mucha gente”: un músico ocultó su leucemia durante meses y se volvió viral cantando desde su cama de hospital

Leif Bent, de 28 años, fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda en mayo de 2026 y decidió compartir una actuación acústica desde su habitación de hospital que acumuló más de un millón de reproducciones combinadas

“Ojalá haya inspirado a mucha gente”: un músico ocultó su leucemia durante meses y se volvió viral cantando desde su cama de hospital

Despidió a la niñera por usar el celular, la Justicia falló en su contra y deberá pagarle más de 3 millones de pesos

El tribunal de Río Negro concluyó que la empleadora no demostró el supuesto uso de teléfono y auriculares durante el cuidado de una nena de tres años y ordenó el pago de una indemnización. La información se convirtió en tendencia en las redes

Despidió a la niñera por usar el celular, la Justicia falló en su contra y deberá pagarle más de 3 millones de pesos

Atokos, la isla griega que se volvió viral por sus cerdos nadadores

El pequeño territorio del mar Jónico recibe excursiones desde Ítaca, Léucade y Cefalonia. Videos difundidos en Instagram y TikTok impulsaron la llegada de visitantes durante el verano

Atokos, la isla griega que se volvió viral por sus cerdos nadadores

DEPORTES

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Argentina clasificó al Mundial de vóley y definirá este domingo ante Brasil el boleto a los Juegos Olímpicos 2028

La Sub 19 de Argentina consiguió su primer triunfo en los Juegos Suramericanos ante Uruguay y mantiene chances de clasificarse a semifinales

A la espera de River-Huracán, así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

TELESHOW

El álbum íntimo del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”

El álbum íntimo del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”

Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

J Balvin le dedicó un mensaje a Valentina Ferrer por su cumpleaños, días después de la separación: “Las flores son todas para ti”

Ricardo Darín sorprendió con un contundente elogio a su esposa Florencia Bas: “Es un montón”

El actor Germán Kraus instaló una impensada polémica: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador prevé lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo durante el fin de semana

El Salvador prevé lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo durante el fin de semana

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla asegura que “Nicaragua es una vergüenza” y hace comparaciones con Corea del Norte

Río Las Vacas teñido de rojo en Guatemala: suspenden a empresa y activan peritajes para determinar responsabilidad

Envían a juicio a un exministro de Obras Públicas por presunto acto de peculado en El Salvador