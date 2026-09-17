Superpuso capas de tatuajes hasta más de 100 veces y el Guinness tuvo que crear una categoría nueva para reconocerlo: quién es Ephemeral Remy

Jeremy Schofield, conocido como Ephemeral Remy, obtuvo el récord Guinness por la mayor cantidad de capas de tatuajes en el cuerpo en la categoría masculina (Créditos: Guinness World Records)

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El canadiense Jeremy Schofield, conocido como Ephemeral Remy, obtuvo el récord Guinness por ser la persona viva con más capas de tatuajes en el cuerpo, en la categoría masculina. Tiene al menos el 90% de la piel cubierta de tinta desde 2005 y, en algunas zonas, los diseños fueron superpuestos más de 100 veces.

El reconocimiento, incluido en la edición 2027 de Guinness World Records, contempla una modalidad distinta de la cobertura total del cuerpo. En este caso, la marca se define por la cantidad de veces que un tatuaje fue intervenido con nuevas capas de tinta a lo largo de los años.

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Schofield acumuló cerca de 40 capas de tinta en distintas partes del cuerpo

De acuerdo con la entidad, antes de convertir los tatuajes en una parte central de su vida, Schofield trabajaba como cocinero. Hoy administra estudios de tatuajes y empresas de redes sociales, pero su vínculo con la tinta comenzó con un diseño pequeño: el nombre de su hijo, grabado en la parte interna del antebrazo izquierdo.

Durante su juventud, ya se interesaba por las modificaciones corporales y llegó a tener más de 100 piercings. Sin embargo, no planeaba cubrir gran parte de su cuerpo. Los nuevos diseños y retoques se fueron sumando con el tiempo, hasta que varias zonas comenzaron a concentrar numerosas capas de tinta.

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Guinness World Records distinguió el récord de Jeremy Schofield de la cobertura total del cuerpo y creó una categoría basada en las capas superpuestas de tinta (Créditos: Guinness World Records)

Entre 2019 y 2020, otras personas empezaron a preguntarle si su historial podía tener un lugar en el Libro Guinness de los récords, debido a la cantidad de horas de trabajo y superposiciones acumuladas. Para 2022, Schofield consideraba que no existían registros públicos de otra persona viva que igualara esa cantidad de intervenciones.

La revisión de Guinness permitió diferenciar entre la extensión de piel tatuada y las capas aplicadas sobre una misma zona. A partir de ese criterio, la organización creó una categoría específica para su caso y le otorgó el récord por acumular aproximadamente 40 capas de tinta en distintas partes del cuerpo.

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El canadiense continúa con dos o tres sesiones semanales

Aunque gran parte de su piel ya está cubierta, Ephemeral Remy mantiene una agenda de citas programadas entre tres y seis meses por adelantado. Suele tatuarse dos o tres veces por semana, con el objetivo de continuar los retoques y las superposiciones que integran su trabajo corporal.

A lo largo de este proceso, pasó más de 1.000 horas en la silla y trabajó con más de 40 artistas. Entre los diseños que reúne se encuentran rosas, animales marinos, demonios, una representación de Nosferatu y un perro con esmoquin. Uno de los motivos centrales es un ojo ubicado en el torso, inspirado en un dibujo que Schofield había hecho durante su infancia.

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Ephemeral Remy tiene al menos el 90% de la piel cubierta de tatuajes desde 2005 y en algunas zonas los diseños fueron intervenidos más de 100 veces (Créditos: Guinness World Records)

Las sesiones también incluyeron intervenciones en zonas sensibles, como la entrepierna y los glúteos. Schofield contó a Guinness World Records que, en una oportunidad, un tatuador tuvo que estirar una de sus nalgas para que otro pudiera aplicar tinta en la parte interna. El profesional que había trabajado en el lado opuesto la semana anterior se había lesionado el hombro durante esa tarea.

Para Schofield, el avance de los tatuajes forma parte de un recorrido que sigue abierto. “Es un proceso continuo de aprendizaje y evolución”, afirmó al explicar que continuará incorporando capas y modificaciones a su cuerpo.

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Lucky Diamond Rich conserva la marca por cobertura total del cuerpo

La situación llevó a que Lucky Diamond Rich, anterior poseedor del reconocimiento de persona más tatuada, contactara a la organización para plantear que Schofield debía ser considerado. Rich, artista de origen neozelandés y perteneciente al pueblo quandamooka de la isla North Stradbroke, en Australia, posee el 100% de su cuerpo cubierto de tinta.

Tras analizar ambos casos, la entidad concluyó que las dos marcas podían coexistir. Rich posee el récord de persona viva con mayor cobertura total de tatuajes, en la categoría masculina, mientras que Schofield lidera la categoría por capas superpuestas.

Lucky Diamond Rich conserva el récord Guinness de mayor cobertura total de tatuajes, mientras Jeremy Schofield lidera la categoría por capas de tinta superpuestas (Créditos: Guinness World Records)

El editor en jefe de Guinness World Records, Craig Glenday, explicó que la conversación con ambos permitió advertir que se trataba de dos logros distintos. Rich supera a Schofield en porcentaje de piel cubierta, mientras que el canadiense registra una mayor cantidad de intervenciones sobre las mismas zonas.

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Rich también ha invertido más de 1.000 horas en sesiones de tatuaje. Antes de optar por una cobertura total de tinta negra, llevó numerosos diseños de colores. Su transformación incluye zonas poco frecuentes, como los párpados, el espacio entre los dedos de los pies, el interior de las orejas y las encías.

Las redes sociales concentran las reacciones negativas

Schofield aseguró que, fuera de internet, suele recibir preguntas y elogios por su aspecto. En las redes sociales, sin embargo, la respuesta fue diferente: contó que allí también enfrenta insultos, comentarios hostiles y amenazas de muerte.

Esa diferencia contrasta con la reacción de su entorno cercano. Sus familiares y amistades se acostumbraron hace años a sus peinados, perforaciones faciales y estilos de vestimenta, por lo que muchas veces no advierten un nuevo cambio hasta que él lo menciona.

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Jeremy Schofield afirmó que las redes sociales concentran insultos y amenazas, aunque decidió mostrar su proceso de tatuajes para explicar la superposición de tinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las críticas en línea, el canadiense decidió documentar el proceso de forma pública para mostrar cómo funciona la superposición de tinta. Según explicó, recibe mensajes diarios de tatuadores y clientes que comenzaron a probar este tipo de intervenciones a partir de su experiencia.

Al referirse a quienes piensan en hacerse su primer tatuaje, recomendó tomarse el tiempo necesario y evitar decisiones apresuradas. “Hay que ir despacio y disfrutar el recorrido; las cosas buenas llevan tiempo”, afirmó.

Schofield aún no cubrió por completo su rostro, las palmas de las manos ni las plantas de los pies. Si decidiera hacerlo, podría aspirar al récord de cobertura total que actualmente pertenece a Lucky Diamond Rich.

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