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Un diseñador de 10 años lanzó una colección textil y consiguió su cuarto récord Guinness

La distinción fue otorgada por la organización tras una presentación junto a Mood Fabrics en Nueva York, donde exhibió géneros con estampados y poliéster reciclado ante diseñadores y referentes del sector

Tiene 10 años y se convirtió en la persona más joven en lanzar una colección textil
Max Alexander obtuvo a los 10 años el récord Guinness como la persona más joven en lanzar una línea de telas y textiles.
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Con 10 años, el estadounidense Max Alexander obtuvo el récord como la persona más joven en lanzar una línea de telas y textiles. Guinness World Records le concedió la distinción tras presentar su colección junto a Mood Fabrics en Nueva York.

El evento se realizó el 14 de septiembre en el distrito de la confección, una zona históricamente asociada con la producción de indumentaria en Estados Unidos. Max mostró los materiales de su nueva propuesta ante diseñadores, creadores de contenido y referentes del rubro. Entre los asistentes estuvo Fern Mallis, a quien el niño llama su “hada madrina” en el mundo de la moda.

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Según Guinness World Records, la colección combina telas suaves, estampados de animales y motivos de apariencia satinada elaborados con poliéster reciclado. La selección prolonga una característica presente en sus trabajos desde el comienzo: la reutilización de materiales y de objetos cotidianos para crear prendas.

Tiene 10 años y se convirtió en la persona más joven en lanzar una colección textil
Guinness World Records le concedió la distinción tras presentar su colección junto a Mood Fabrics en Nueva York.

Durante el encuentro, el diseñador colocó algunas de las piezas sobre maniquíes y explicó el origen de las materias primas. Mood Fabrics, una firma dedicada a la venta de textiles, participó en el desarrollo de la colección.

Alexander consiguió su cuarto récord durante el evento

La presentación incluyó un segundo desafío. Tras recibir el reconocimiento por la línea textil, el niño intentó establecer la mejor marca de velocidad para enhebrar una máquina de coser automática.

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Completó la prueba en 10,16 segundos y obtuvo así su cuarto título de Guinness World Records. Michael Empric, encargado de validar el intento, confirmó el resultado y le entregó la medalla al finalizar la prueba.

Tiene 10 años y se convirtió en la persona más joven en lanzar una colección textil
La colección de Max Alexander combina telas suaves, estampados de animales y motivos satinados elaborados con poliéster reciclado.

Según informó Guinness World Records, Max celebró la posibilidad de llevar la medalla a la escuela. Actualmente cursa quinto grado y combina sus estudios con una actividad que ya incluye colecciones propias, una marca de indumentaria y trabajos para figuras públicas.

El nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria iniciada cuando tenía cuatro años. De acuerdo con el relato de su familia, entonces les comunicó a sus padres que quería ser modista. A los 7 años presentó una colección completa en la Semana de la Moda de Denver, en Colorado, y alcanzó uno de sus primeros récords mundiales.

La reutilización de materiales definió sus primeros diseños

Desde sus primeras presentaciones, Alexander recurrió a elementos recuperados. Bolsas de compras, sacos de café y otros objetos de uso frecuente se transformaron en la materia prima de sus vestidos. Ese proceso también ocupa un lugar central en la cuenta @Couture.To.The.Max, donde difunde sus creaciones en redes sociales.

La repercusión de esos contenidos y de sus desfiles le dio proyección internacional. Más adelante lanzó su propia marca, confeccionó prendas para celebridades y participó en un documental presentado en el Festival de Cine de Tribeca.

Tiene 10 años y se convirtió en la persona más joven en lanzar una colección textil
Max Alexander inició su trayectoria en la moda a los cuatro años y a los siete presentó una colección en la Semana de la Moda de Denver.

En marzo de 2026, consiguió otra marca al convertirse en el diseñador más joven en presentar un desfile durante la Semana de la Moda de París. La colección que llevó a la capital francesa también se basó en materiales sostenibles.

En declaraciones recogidas por Reuters, el joven explicó que le atrae la posibilidad de usar casi cualquier objeto para confeccionar ropa. “Puedes hacer un vestido con pepinillos. Puedes hacer un vestido con cucharas. Puedes hacer un vestido con perchas”, afirmó al referirse a las alternativas que encuentra en el diseño.

La línea abre una etapa distinta en la carrera de Alexander

El lanzamiento amplía el trabajo de Alexander más allá del diseño de prendas y de las colecciones para pasarela. Con esta propuesta, su participación alcanza los géneros que otros confeccionistas podrán incorporar a sus propios proyectos.

Guinness World Records incluyó al joven entre sus talentos destacados y le dedicó un espacio en la edición 2027 de su libro. La publicación repasará su recorrido en la moda y los récords obtenidos antes de este lanzamiento.

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