Historias

“Ojalá haya inspirado a mucha gente”: un músico ocultó su leucemia durante meses y se volvió viral cantando desde su cama de hospital

Leif Bent, de 28 años, fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda en mayo de 2026 y decidió compartir una actuación acústica desde su habitación de hospital que acumuló más de un millón de reproducciones combinadas

Leif Bent, músico independiente de 28 años, compartió una versión acústica de Heavy Smile durante su tratamiento por leucemia mieloide aguda

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Leif Bent, músico independiente de 28 años, recibió en mayo de 2026 un diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) tras semanas de síntomas que confundió con una gripe. El hallazgo tomó por sorpresa hasta a su equipo tratante: la enfermedad ya había comprometido gravemente su médula ósea, pero él seguía de pie.

Durante meses de quimioterapia e internación, el músico no dijo nada públicamente. Sus seguidores en redes sociales ignoraban lo que estaba atravesando. Entonces, desde su cama de hospital, grabó una actuación acústica de su canción Heavy Smile y la publicó sin ningún anuncio previo. El video tuvo una importante repercución con miles de visitas, según informó la revista People.

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El diagnóstico llegó cuando el músico lucía sano y sin factores de riesgo

Bent creció en Alemania, donde a los seis años tomó una guitarra por primera vez. Con el tiempo desarrolló una carrera como músico independiente y mantuvo hábitos de vida saludables: dejó el alcohol hace años, hacía ejercicio con regularidad y cuidaba su alimentación. Por eso, cuando a comienzos de 2026 empezó a sentir la garganta inflamada y dificultad para respirar, dio por sentado que era una infección pasajera.

Persona con gafas y bata médica en una habitación con cama hospitalaria, guitarra, computadora portátil, silla y soporte de suero
El alemán Leif Bent, de 28 años, acumuló miles de reproducciones combinadas mientras cursaba quimioterapia por leucemia mieloide aguda (@Leifbent)

Un especialista le recetó antibióticos. Como no mejoraba, volvió a la consulta. Fue entonces cuando notó manchas en la piel que parecían moretones. Los análisis de sangre que siguieron entregaron el resultado que no esperaba: leucemia mieloide aguda. Se trata de una forma agresiva de cáncer que interrumpe la producción normal de células sanguíneas al atacar la médula ósea, con una tasa de supervivencia promedio del 30%. “No tengo factores genéticos, nada. Es una probabilidad entre un millón”, dijo en declaraciones a People.

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Los especialistas quedaron sorprendidos de que el joven permaneciera de pie dada la extensión del daño en su médula. El tratamiento comenzó de inmediato: cinco ciclos de quimioterapia, cada uno de aproximadamente una semana, seguidos de varias semanas de recuperación mientras su sistema inmunológico se recomponía. La primera ronda fue la más difícil: debió ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras desarrollar una infección pulmonar grave cuando sus defensas estaban en el punto más bajo. Aun así, los análisis tras ese primer ciclo mostraron remisión completa.

Durante meses grabó actuaciones desde el hospital sin publicar ninguna

Retrato de un joven con camiseta negra con estampado de un ave y cadena con dije de llave, con palmeras desenfocadas al fondo
Leif Bent atravesaba cinco ciclos de quimioterapia por leucemia mieloide aguda y logró remisión completa tras el primer tratamiento, según People (@Leifbent)

Bent no desapareció del todo de la música durante su internación. Grabó varias actuaciones desde su habitación, pero no las compartió. La incertidumbre lo frenaba. Luego, la misma reflexión que lo llevaba a preguntarse qué estaba esperando en la vida lo empujó a dar el paso. “Me dije: está bien, hagámoslo. Compartamos esto y veamos qué piensa la gente”, contó al medio.

La canción que eligió fue Heavy Smile, una pieza sobre sostener una mirada positiva frente a las dificultades. Interpretada en acústico, sin producción, desde una cama de hospital, acumuló miles de reproducciones. El video no venía acompañado de ninguna explicación sobre su enfermedad, pero la imagen hablaba por sí sola. “Creo que esa canción, esa situación y la crudeza de tocarla así llegó a mucha gente y ojalá haya inspirado a mucha gente”, expresó el músico en declaraciones recogidas por People.

El equipo tratante descartó el trasplante de médula ante la buena respuesta al tratamiento

Leif Bent, músico alemán de 28 años con leucemia mieloide aguda, se volvió viral al interpretar Heavy Smile desde su cama de hospital (@Leifbent)
Leif Bent, músico alemán de 28 años con leucemia mieloide aguda, se volvió viral al interpretar Heavy Smile desde su cama de hospital (@Leifbent)

Frente a la evolución favorable, los profesionales evaluaron un trasplante de médula ósea. El hermano de Bent fue identificado como donante compatible, pero la opción se descartó dado el nivel de recuperación del joven. Si la enfermedad reaparece, esa alternativa sigue disponible.

Al momento de la publicación del artículo en People, el músico completaba su cuarta ronda de quimioterapia. Los últimos ciclos fueron menos intensos que los iniciales y le permitieron recuperarse con mayor rapidez. Con el cuadro en remisión, Bent tiene un objetivo claro: grabar su primer álbum de estudio. La misma pregunta que lo llevó a publicar el video desde el hospital —qué estaba esperando para actuar— es la que ahora guía ese plan.

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