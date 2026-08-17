Quién es la profesora que realizó 1.826 flexiones en una hora y consiguió un récord Guinness

Laura A. Hunt estableció un récord Guinness al completar 1.826 flexiones en una hora en la categoría femenina en Pittsburgh, Pennsylvania (Créditos: Guinness World Records)

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Laura A. Hunt estableció el récord Guinness de mayor cantidad de flexiones en una hora en la categoría femenina al completar 1.826 repeticiones en Pittsburgh, Pennsylvania, según Guinness World Records. El hecho se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2025.

Hunt es coordinadora atlética y profesora de educación física de la Falk School, una escuela de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. De acuerdo con Guinness World Records, superó la marca anterior de 1.575 flexiones que había conseguido la canadiense DonnaJean Wilde el 28 de septiembre de 2024 en Alberta, Canadá.

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Según publicó el organismo, la docente afrontó la prueba con el objetivo de mostrarles a sus hijos, a sus estudiantes y a otras personas que vale la pena asumir desafíos difíciles. “Siempre he sido una persona orientada a las metas y motivada por los desafíos”, señaló Hunt en declaraciones recogidas por la entidad.

Hunt cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de educación física y también trabajó como entrenadora personal. Para preparar el intento, entrenó fuerza, equilibrio, zona media y movilidad. También afirmó que llegó a promediar 5.500 flexiones por semana antes de la jornada del récord.

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La profesora de educación física Laura Hunt superó por 251 repeticiones la marca de 1.575 flexiones que tenía DonnaJean Wilde desde 2024 (Créditos: Guinness World Records)

El intento oficial se realizó en un gimnasio de Pennsylvania, con la presencia de un testigo independiente, un especialista en acondicionamiento físico, dos cronometradores y familiares y amigos de Hunt. Según detalló Guinness World Records, la profesora comenzó con series de 15 repeticiones y avanzó hasta superar la marca de Wilde en la serie 105.

De acuerdo con Guinness, Hunt cerró la hora con una ventaja de 251 repeticiones sobre el registro anterior. Ese margen surge de la diferencia entre su marca de 1.826 y el récord que hasta entonces pertenecía a Wilde.

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Otras marcas Guinness en categorías distintas

La disciplina también registró otras marcas recientes en variantes de alta exigencia. En otra categoría, el deportista Rohtash Chaudhary, de India, completó 847 flexiones en una hora con una carga de 27,21 kilos sobre la espalda en un intento oficial realizado en Nueva Delhi. La prueba correspondió a una modalidad distinta y formó parte de los récords de resistencia física reconocidos por Guinness World Records.

Otro caso reciente fue el del maestro de yoga Kamal Kaloi, también oriundo de India, quien consiguió el récord masculino de 86 flexiones bajo el agua con una sola respiración. El intento se realizó en una piscina de Vietnam en octubre de 2025, dentro de una categoría diferente que combinó fuerza, apnea y control corporal.

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