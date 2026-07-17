Un hombre hizo 847 flexiones en una hora con una mochila de 27 kilos en la espalda y rompió un récord Guinness

Rohtash Chaudhary rompió un récord Guinness al hacer 847 flexiones en una hora con una mochila de 27,21 kilos en Nueva Delhi (Créditos: Récord Guinness)

A la prueba no la definió solo la fuerza, sino el control: una hora exacta, una carga constante y la obligación de sostener la técnica sin perder regularidad, bajo la mirada de una jueza y con público siguiendo cada tramo del conteo.

Chaudhary, de 41 años, estableció un nuevo récord Guinness al completar 847 flexiones en una hora con una carga de 27,21 kilos sobre la espalda, en el estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, según Récord Guinness. La marca superó el registro anterior de Sami Jomah Hassan, vigente desde 2023.

PUBLICIDAD

El intento oficial confirmó un nuevo registro en una disciplina que exige resistencia, fuerza y regularidad bajo carga. Lo hizo tras una preparación diaria con series de flexiones con peso, una dieta rica en proteínas y trabajo mental para sostener el esfuerzo durante toda la prueba.

El accidente que marcó su carrera

Detrás de la marca hubo un antecedente personal que, según Récord Guinness, influyó en su camino en el deporte: un accidente de tráfico lo dejó casi dos años sin poder mover el cuerpo.

PUBLICIDAD

La marca de Rohtash Chaudhary superó el récord Guinness que Sami Jomah Hassan mantenía vigente desde 2023 (Créditos: Récord Guinness)

Chaudhary ya disfrutaba del entrenamiento físico antes de ese episodio. Durante la rehabilitación, recuperó el interés por desarrollar su cuerpo y retomó esa práctica como parte de su vida. A partir de entonces empezó a buscar varios títulos mundiales. Este año, además, marca su décimo aniversario como plusmarquista continuo.

Cómo se preparó

Antes del intento oficial, el deportista siguió una rutina estricta de madrugadas con varias series de flexiones y variantes de peso. También mantuvo una dieta rica en proteínas y preparación mental para sostener la resistencia.

PUBLICIDAD

El propio Chaudhary recordó que la mayor dificultad de esa jornada fue conservar la regularidad bajo una carga extrema y el desgaste acumulado. Aun así, el ambiente en el estadio ayudó a sostener el esfuerzo.

Rohtash Chaudhary preparó el intento oficial con entrenamiento diario, series de flexiones con peso, dieta rica en proteínas y trabajo mental (Créditos: Récord Guinness)

Muchos estudiantes de la zona asistieron para verlo y animarlo. Entre los presentes estuvo Mansukh Mandaviya, ministro de Juventud y Deportes de la Unión.

PUBLICIDAD

Al terminar la hora, sintió alivio, orgullo y gratitud al comprobar que la disciplina y los sacrificios habían dado resultado. La jueza oficial Aynee Toorabally le entregó el certificado de Récord Guinness.

Qué lo impulsa y cuáles son los nuevos planes

Chaudhary mantiene un entrenamiento diario y dice que su mayor impulso es transmitir a los jóvenes la alegría y la importancia del ejercicio físico. También ejerce como embajador del movimiento Fit India, una iniciativa gubernamental para promover la actividad física.

PUBLICIDAD

La jueza oficial Aynee Toorabally entregó el certificado de récord Guinness después de la prueba realizada en el estadio Jawaharlal Nehru (Créditos: Récord Guinness)

En declaraciones recogidas por Récord Guinness, vinculó su marca con una idea más amplia sobre el esfuerzo personal. “Los récords no están hechos solo para romperse; están hechos para recordarnos que el potencial humano no tiene límites. Si crees en ti mismo y eres constante, puedes lograr lo imposible”. El deportista aseguró que seguirá con su rutina diaria de entrenamiento, con el foco puesto en nuevos desafíos.