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Un hombre ingresó al Guinness tras dejar crecer las uñas de su mano durante 66 años

La organización certificó en 2014 una longitud total de 909,6 centímetros medida en Pune, Maharashtra, tras décadas de crecimiento desde 1952, y el hombre decidió recortarlas en julio de 2018

Un hombre de edad avanzada, vestido con camisa marrón, posa detrás de una mesa. Exhibe sus uñas de la mano izquierda, muy largas y enrolladas sobre la mesa
Shridhar Chillal obtuvo un récord Guinness por las uñas más largas en una sola mano, con 909,6 centímetros en la mano izquierda (Créditos: Guinness World Records)
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Solo cerca del 10% de la población mundial es zurda, pero Shridhar Chillal llevó esa particularidad a una dimensión inédita al convertir su mano izquierda en una marca histórica. El ciudadano de India obtuvo un récord mundial por tener las uñas más largas registradas en una sola mano, con un total de 909,6 centímetros. Las dejó crecer durante décadas y se las cortó en julio de 2018, tras recibir el reconocimiento oficial en 2014.

De acuerdo con Guinness World Records, la medición oficial se realizó el 17 de noviembre de 2014 en Pune, en el estado de Maharashtra, la India. El registro incluyó cada uno de los dedos de la mano izquierda: el meñique alcanzó 179,1 centímetros, el anular 181,6 centímetros, el dedo medio 186,6 centímetros, el índice 164,5 centímetros y el pulgar 197,8 centímetros.

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El origen de esta historia comenzó en 1952, cuando Chillal era adolescente. Según relató Guinness World Records, todo comenzó después de que un amigo suyo rompiera accidentalmente la uña larga de un maestro.

Hombre de edad avanzada con cabello gris, camisa y pantalón marrones, sujeta sus uñas extremadamente largas y enroscadas con una mano
Guinness World Records certificó la medición oficial de las uñas de Shridhar Chillal el 17 de noviembre de 2014 en Pune, Maharashtra, India (Créditos: Guinness World Records)

A partir de ese episodio, el docente les dijo que solo comprenderían el cuidado que exigían unas uñas así si intentaban dejárselas crecer. Ese comentario derivó en un desafío entre los dos jóvenes para ver quién lograba llevarlas más lejos.

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Cómo afectó el crecimiento de las uñas a su vida cotidiana

Con el paso de las décadas, el crecimiento de las uñas alteró varios aspectos de la vida cotidiana de Shridhar. Según detalló la entidad, el hombre trabajó como fotógrafo y tuvo que adaptar su cámara con un mango especial para poder utilizarla sin dañar las uñas. El tamaño también complicó actividades habituales y condicionó el uso de su mano izquierda durante años.

Tras 66 años con ese récord personal, decidió cortarse las uñas en julio de 2018. A Guinness World Records le dijo que, tras recibir el reconocimiento, sentía que había cumplido “el objetivo más grande de su vida”. Además del récord por la mano izquierda, también obtuvo la marca por la uña más larga de la historia, en referencia a su pulgar enrollado, cuya altura se comparó con la de una puerta estándar.

Hombre de edad avanzada. Camisa y pantalón marrones. Sandalias. Uñas extremadamente largas y enrolladas, de color ocre. Pared blanca. Suelo marrón
Shridhar Chillal decidió cortarse las uñas en julio de 2018, después de afirmar que había cumplido el objetivo más grande de su vida (Créditos: Guinness World Records)

Después del corte, las uñas de Shridhar Chillal pasaron a formar parte de exhibiciones permanentes en museos de Ripley’s Believe It or Not!, en Nueva York y Ámsterdam. De esa forma, su récord quedó preservado fuera del circuito de las mediciones oficiales.

Otros récords de uñas largas en Guinness World Records

El caso de Chillal no es el único dentro del universo de Guinness World Records. Otra de las personas con récords es Diana Armstrong, de Estados Unidos, quien posee las marcas de uñas más largas en un par de manos en la categoría femenina y también el récord histórico femenino en esa especialidad. Sus uñas suman 1.306,58 centímetros (42 pies y 10,4 pulgadas) y no se las corta desde 1997.

Guinness World Records también registra los récords de uñas largas de Diana Armstrong en Estados Unidos y de Lưu Công Huyền en Vietnam (Créditos: Récord Guinness)
Guinness World Records también registra los récords de uñas largas de Diana Armstrong en Estados Unidos y de Lưu Công Huyền en Vietnam (Créditos: Récord Guinness)

En 2024, Armstrong fue incorporada como GWR Icon, una distinción que la organización reserva para algunos de sus protagonistas. La estadounidense se convirtió así en otra referencia dentro de una categoría que mezcla resistencia, cuidado extremo y curiosidad pública.

Más recientemente, el artista Lưu Công Huyền, de Vietnam, estableció una nueva marca masculina. El 15 de enero de 2025, Guinness World Records le adjudicó el título de uñas más largas en ambas manos en la categoría masculina. El conjunto alcanzó 594,45 centímetros (19 pies y 6 pulgadas), después de 34 años de crecimiento.

Según el registro, las uñas de Huyền se enroscan entre sí por su longitud. Con ese dato, la organización sumó un nuevo capítulo a una categoría de sus archivos.

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