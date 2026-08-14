Virales
Agregar Infobae enGoogle

Bolas de disco en el jardín: ¿sirven realmente para alejar avispas e insectos?

Especialistas en paisajismo y manejo de plagas señalan que ciertos estímulos visuales pueden alterar el comportamiento de algunos animales pequeños, aunque no alcanzan como solución sostenida por sí solos

Ilustración acuarela de siete bolas de discoteca plateadas colgadas entre hojas verdes y cinco avispas volando alrededor de las bolas y el follaje.
El truco de colgar una bola de discoteca en el jardín se vuelve viral como recurso casero contra avispas e insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Colgar una bola de discoteca en el jardín se convirtió en un recurso casero viral para intentar ahuyentar avispas y otros insectos atraídos por la comida, fruta madura y actividad al aire libre en verano. El truco se apoya en los reflejos de luz para alterar la orientación de algunas especies, aunque su eficacia depende de las condiciones del entorno y no reemplaza otras medidas de control, aclaran los expertos.

Cómo funciona el método de los reflejos

La idea ganó visibilidad en redes sociales, pero su explicación parte de un mecanismo bastante concreto. Algunos insectos usan señales visuales para desplazarse y reconocer el espacio. Una superficie espejada que proyecta destellos variables puede interferir en esa referencia y volver menos atractivo un sector del patio, la terraza o la huerta.

PUBLICIDAD

Infografía con una bola de discoteca, avispas, moscas, un nido, un cubo de basura con comida y plantas, explicando el control de insectos.
Los reflejos de luz variables pueden interferir en la orientación visual de algunas especies de vuelo activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Spruce, sitio que ofrece guías sobre decoración y mejoras para el hogar, especialistas en jardinería y control de plagas señalaron que las avispas pueden verse afectadas por este tipo de reflejos, ya que dependen en parte de la luz para orientarse. El efecto, de todos modos, no aparece como uniforme ni garantizado. La respuesta cambia según la especie, intensidad solar, ubicación del objeto y tamaño del área que se busca proteger.

La lógica del método también permite ampliar el foco más allá de las avispas. El mismo principio podría tener alguna incidencia sobre otros insectos de vuelo activo que reaccionan al brillo o a cambios repentinos de luz. En ese grupo entran ciertas moscas y, en menor medida, algunos insectos presentes en jardines y zonas de cultivo.

PUBLICIDAD

Una bola de discoteca plateada cuelga de la rama de un árbol con hojas verdes y peras. Un jardín y cielo azul con nubes blancas al fondo.
La eficacia del método depende de la intensidad solar, la ubicación del objeto y el tamaño del área a proteger. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué insectos podría alejar y cuáles no

El punto central no pasa por pensar la bola de discoteca como una barrera total contra plagas, sino como un estímulo visual que puede incomodar a determinadas especies.

Entre los casos mencionados por expertos consultados aparecen avispas y moscas, por sus mecanismos de navegación visual. También se mencionan los pulgones, aunque en ese caso el efecto sería más limitado y menos consistente que el de otras coberturas reflectantes de mayor superficie.

Un primer plano macro de una avispa chaqueta amarilla en vuelo con sus patas extendidas y alas translúcidas, sobre un fondo verde suave y borroso.
El efecto puede sentirse en avispas y ciertas moscas, pero no funciona como barrera total contra plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia importa porque no todos los insectos responden del mismo modo. Las especies que se guían más por olores, humedad, refugio o disponibilidad de alimento pueden ignorar por completo este tipo de recurso. Por eso, el método tiene más chances de influir sobre insectos que cruzan una zona abierta de paso o de alimentación ocasional que sobre colonias ya instaladas cerca de la vivienda.

Tampoco conviene extender la promesa más allá de lo que sostienen las fuentes. La información disponible no indica que una bola de disco elimine insectos, destruya nidos o evite por sí sola que una plaga se establezca. Su alcance aparece como puntual, condicionado y complementario.

Bola de discoteca, flores rosadas, flores rojas, plantas verdes, rama de árbol, gancho amarillo, canasta colgante, cerca de madera, luz de sol.
El recurso no elimina insectos ni destruye nidos, y no evita por sí solo que una plaga se establezca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites que marcan los especialistas

Las condiciones de uso son decisivas. Si el objeto no recibe sol directo o si queda ubicado en un punto bajo, cubierto o demasiado alejado del área de circulación de insectos, el efecto baja.

En jardines grandes, un solo elemento reflectante difícilmente alcanza para modificar el comportamiento de especies que se desplazan por varios sectores.

Rosales rojos y rosados, varias esferas de espejo colgantes, pared blanca de casa, balcón con macetas, mesa y sillas de madera en un jardín.
La falta de sol directo, la sombra o una colocación baja reducen la capacidad del objeto para incomodar a los insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista Tamara Hogan, de Trees.com, advirtió que no hay evidencia suficiente para considerar este recurso como una solución de largo plazo contra las plagas de ese tipo. La observación apunta a un punto práctico: unos pocos reflejos dispersos no cubren toda una propiedad ni sustituyen estrategias más estables de prevención.

En la misma línea, Lucas Ford, de empresa de control de plagas, explicó que el método depende del sol y de la altura a la que se coloque el objeto. Sin buena cobertura de luz, el sistema pierde capacidad de interferir en el entorno visual de los insectos. Esa dependencia meteorológica vuelve al recurso menos previsible en días nublados o en patios con sombra.

Una mesa larga de madera con un corredor de tela, exhibe tazones con pan, ensaladas, frutas, y jarras con flores silvestres. Hay cajas de madera.
La prevención se apoya en quitar restos de comida, bebidas azucaradas y basura expuesta para reducir atractivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medidas ofrecen más respaldo

Los especialistas consultados ubican este truco dentro de una serie de recursos domésticos posibles, pero no lo presentan como la herramienta principal. Para reducir la presencia de avispas y otros insectos alrededor de la casa, recomiendan limitar los factores que los atraen.

  • Retirar restos de comida y bebidas azucaradas
  • Evitar acumulación de basura expuesta
  • Recoger fruta caída
  • Usar plantas aromáticas como menta, albahaca o caléndula
  • Controlar insectos que atraen a las avispas, como pulgones y arañas

Si disminuye la oferta de comida, también puede bajar la presencia de estos insectos en el jardín.

En ese marco, la bola de discoteca queda más cerca de un apoyo ocasional que de una respuesta integral. Puede resultar útil en espacios reducidos, con buena luz y como complemento de tareas básicas de limpieza y prevención, pero la información citada por medios especializados no la ubica como un método suficiente por sí mismo.

Temas Relacionados

JardineríaPlagasInsectosNewsroom BUEJardínAvispasPlantasBalcón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

Drake Landon, trabajador de Famous Players en Columbia Británica, Canadá, improvisó el afiche de Spider-Man: Brand New Day al estilo del meme “Spooder-Man”. La imagen acumuló más de 51.000 votos mientras la película supera los 1.700 millones de dólares

Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

Una influencer sufrió un ataque de chinches en un hotel del Reino Unido

Hannah Stephenson, de 31 años, dijo que se hospedó una noche y amaneció con ronchas, hinchazón y manchas de sangre, además de verse rodeada de insectos

Una influencer sufrió un ataque de chinches en un hotel del Reino Unido

Tiene 95 años, compite contra adolescentes y acaba de entrar en el récord Guinness como el competidor más longevo de cubo Rubik

Frank Ziemenski, un estadounidense nacido en 1931, participó en el torneo Two Buffalo Cube Days 2026 en Nueva York y fue reconocido como el participante oficial de mayor edad en la historia de la disciplina

Tiene 95 años, compite contra adolescentes y acaba de entrar en el récord Guinness como el competidor más longevo de cubo Rubik

Qué hacer y cómo evitar que una gaviota robe la comida

No actúan por azar: observan a las personas, leen señales visuales y deciden qué atacar. La ciencia explica por qué el fenómeno crece en zonas costeras y cuáles son las conductas que lo favorecen

Qué hacer y cómo evitar que una gaviota robe la comida

Un niño se negó a usar el cinturón de seguridad y obligó a cancelar un vuelo entero en Canadá

El avión de Porter Airlines debía cubrir la ruta entre Victoria y Toronto, pero el menor y el adulto que lo acompañaba fueron retirados de la aeronave tras resistirse a cumplir las normas básicas de seguridad; la demora superó el horario de cierre de la pista

Un niño se negó a usar el cinturón de seguridad y obligó a cancelar un vuelo entero en Canadá

DEPORTES

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Insólito robo en Corinthians: un hincha se llevó una camiseta histórica de la sede del club y no sabía que lo estaban filmando

Grave denuncia del arquero de Corinthians tras el partido con Rosario Central: “No sé qué les pasa en la cabeza, se creen más humanos que nosotros”

Oficial: Liverpool vendió un 30% de las acciones del club a un consorcio liderado por Jeff Bezos

Hostil columna contra Enzo Fernández en un diario inglés en medio de su negociación con Manchester City: “Es la cara del juego sucio”

TELESHOW

Joaquín Levinton apareció vestido de ninja en Es mi sueño y descolocó a Abel Pintos: “Me da miedo”

Joaquín Levinton apareció vestido de ninja en Es mi sueño y descolocó a Abel Pintos: “Me da miedo”

Carlos Rottemberg y el libro que refleja sus 50 años de productor: “El teatro siempre dialoga con la época”

Quién es el conductor estrella que podría volver a la televisión luego de 8 años

La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

Las confesiones íntimas de Moria Casán y Sofía Gala sobre la maternidad: “Nunca me levanté para hacerte una sopa”

INFOBAE AMÉRICA

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Alerta ambiental en el Golfo Pérsico: enormes manchas de petróleo aparecieron frente a las costas de Irán tras ataques a embarcaciones