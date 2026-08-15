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Canta ópera en el tren, pero una soprano desconocida lo convirtió en viral: la historia del dúo que paralizó las redes

Pablo Lallana hacía lo de siempre cuando Gloria Mabel Mariucci se sumó sin avisar a su interpretación de La Traviata y el video del encuentro espontáneo acumuló miles de reacciones en pocas horas

Un encuentro en un tren de Buenos Aires se volvió viral por un dúo de ópera con “Libiamo ne’ lieti calici” de La Traviata

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Un cruce espontáneo en un tren de Buenos Aires volvió a poner a la ópera en el centro de las redes sociales: una soprano sorprendió a un tenor lírico al sumarse a cantar “Libiamo ne’ lieti calici”, de La Traviata, en una escena que circuló en videos y reels durante las últimas horas.

La mujer fue identificada en redes como Gloria Mabel Mariucci, mientras que el cantante es Pablo Lallana, el tenor misionero que meses atrás ya había ganado visibilidad por sus interpretaciones en la vía pública y que en redes utiliza la cuenta @tenorliricoar.

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La secuencia se difundió a partir de una publicación de Lallana, quien compartió el momento. Destacó a la cantante con una mención a su cuenta, @gloriamabelmariucci, junto a hashtags vinculados al fenómeno viral y a la pieza elegida.

Después de la circulación inicial del video, la propia Gloria Mabel Mariucci publicó su versión del encuentro. “Saliendo del tren en Tigre, me encontré con este tenor. Cantamos La Traviata; gracias, Pablo por este hermoso momento. Soy soprano y hace más de 30 años que canto en coros. Saludos Gloria”, escribió en sus redes, al hacer referencia a su encuentro en Línea Mitre.

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La soprana Gloria Mabel Mariucci se sumó de forma espontánea al tenor Pablo Lallana en una interpretación que circuló en videos y reels (Captura de video)
La soprana Gloria Mabel Mariucci se sumó de forma espontánea al tenor Pablo Lallana en una interpretación que circuló en videos y reels (Captura de video)

A partir de ese posteo, usuarios comenzaron a multiplicar comentarios y compartidos sobre la escena. Entre las reacciones que reunió el posteo se repitieron expresiones como “Qué genialidad!!!!”, “Así da gusto viajar!!!” y “Aplausos para ambos”.

También aparecieron mensajes de quienes aseguraron conocer a la cantante, como “Gloria querida!!! Siii la conozco, cantábamos en el Coro de la UTN, en Gral. Pacheco!!!”, además de otros comentarios como “Qué lindo y orgullo verte y oírte cantar tan lindo!!!”, “Qué país del recontra carajo!!” y “Sólo pasa en Argentina”.

Según la información difundida en redes, Mariucci es una soprano de Buenos Aires, vinculada al Coro Santa Isabel. Su aparición en el video generó repercusión por el contraste entre la rutina del viaje y una interpretación lírica en vivo dentro de un espacio cotidiano.

Quién es Pablo Lallana

El otro protagonista del momento viral es Pablo Lallana, un tenor oriundo de Misiones que construyó parte de su presencia pública a partir de intervenciones musicales en la calle y en espacios de circulación masiva. El artista superó el millón de reproducciones con un video grabado en la calle Florida, cerca de Plaza de Mayo, una viralización que amplió su alcance en redes sociales.

Pablo Lallana, tenor misionero y creador de @tenorliricoar, ya había ganado visibilidad por sus intervenciones musicales en la vía pública

Lallana comenzó su formación musical a los 10 años en la Escuela Superior de Música de Misiones, donde estudió piano. Más tarde integró distintos coros y profundizó su recorrido artístico en Buenos Aires y en su provincia natal, hasta consolidar su acercamiento al canto lírico.

También formó parte del Coro Estable del Centro del Conocimiento de Misiones y más tarde apostó por un proyecto propio de crossover lírico, con el objetivo de acercar la ópera a públicos más amplios.

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