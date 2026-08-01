“Spider-Man: Brand New Day” revive las portadas clásicas de los cómics de Marvel y lleva cuatro villanos olvidados al cine

"Spider-Man: Brand New Day" toma portadas clásicas de los cómics de Spider-Man como referencia visual para la cuarta película de Tom Holland

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Marvel rememora el legado de sus páginas más clásicas de los cómics en la nueva entrega del personaje arácnido. Spider-Man: Brand New Day no solo retoma los villanos más extravagantes del superhéroe, sino que recrea portadas que marcaron décadas de historietas.

La producción de Marvel Studios tomó como referencia una serie de tapas del catálogo del Hombre Araña para construir la estética del film. El propio estudio publicó un repaso de los cómics que inspiraron la película.

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La cuarta película de Tom Holland en la piel de Peter Parker también marca el debut en pantalla grande de varios antagonistas que hasta ahora solo habían existido en papel: Boomerang, Tarantula, Ramrod y Scorpion llegan al universo cinematográfico con historias de origen que los fans de los cómics reconocerán al instante.

Spider-Man Adventures #2

Spider-Man Adventures #2 adaptó un episodio de la serie animada de los 90 y mostró el origen de Scorpion como enemigo de Peter Parker

Spider-Man Adventures (1994) #2, con portada de Alex Saviuk, adaptó al papel el episodio “The Sting of the Scorpion” de la serie animada de los 90.

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Mac Gargan era un investigador privado contratado por J. Jonah Jameson para descubrir los secretos fotográficos de Parker; el contratista llegó a pagarle 10.000 dólares para que participara en un experimento médico que le otorgó fuerza, agilidad y la capacidad de adherirse a las paredes.

El procedimiento también destruyó su salud mental y lo convirtió en uno de los enemigos más persistentes de Spider-Man, reconocible por la cola electromecánica que maneja como arma.

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Amazing Spider-Man #221

Amazing Spider-Man #221 presentó el cruce de Ramrod con Spider-Man y explicó su transformación en un cyborg tras un accidente laboral

Ramrod debutó originalmente en Daredevil (1964) #103 antes de cruzarse con Spider-Man en Amazing Spider-Man (1963) #221, con portada de Bob Wiacek.

En ese número, el villano irrumpe en el campus universitario de Peter Parker en busca de un veneno alucinógeno para ajustar cuentas con el dueño de un bar de música country. Ramrod, exjefe de una cuadrilla de construcción, sufrió heridas graves en un accidente laboral que derivaron en su transformación en un cyborg de fuerza y velocidad sobrehumanas, con una placa de metal incrustada en el cráneo.

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Amazing Fantasy (1962)

Amazing Fantasy #15 introdujo en 1962 a Peter Parker y marcó el nacimiento de Spider-Man en los cómics de Marvel

Sin villano de por medio, Amazing Fantasy (1962) #15 alberga la portada más reconocida de la historia del arácnido, dibujada por Jack Kirby y Steve Ditko.

En 1962, entre las páginas de esa antología, apareció por primera vez un adolescente tímido llamado Peter Parker junto a la proclama: “Aunque el mundo se burle de Peter Parker, el tímido adolescente, pronto se maravillará ante el impresionante poder de… ¡Spider-Man!” La edición marcó el nacimiento de un personaje que se extendería por más de seis décadas de historietas.

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Amazing Spider-Man #345

Amazing Spider-Man #345 sirvió de inspiración para la aparición de Boomerang, un villano equipado con proyectiles especializados por el Secret Empire

Frederick Myers, conocido en el mundo del crimen como Boomerang, nació en Australia y emigró a Estados Unidos con aspiraciones en el béisbol.

Cuando su carrera deportiva se truncó, eligió un camino diferente: unirse al Secret Empire, organización que lo equipó con un arsenal de proyectiles especializados. Entre ellos, las shatterangs —a modo de granada—, las screamerangs —generadoras de ondas sónicas de alta intensidad— y las gravityrangs, capaces de crear campos gravitacionales.

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La portada recreada en el film corresponde a Amazing Spider-Man (1963) #345, con arte de Erik Larsen, donde Boomerang aparece junto al villano Cardiac en un barco a la deriva.

Amazing Spider-Man #134

Amazing Spider-Man #134 introdujo en 1974 a Anton Rodriguez, el primer Tarantula de la historia de Marvel

La edición Amazing Spider-Man (1963) #134, con portada de John Romita y Danny Crespi, introdujo en 1974 al primer Tarantula de la historia de Marvel: Anton Rodriguez, revolucionario proveniente del ficticio país de Delvadia.

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Su vestuario azul y rojo evoca deliberadamente el traje del propio Spider-Man, aunque en una versión más sombría. El rasgo más temido de este villano son sus botas con puntas envenenadas, que en el primer enfrentamiento con el trepamuros bastaron para dejarlo inconsciente de un golpe.

Thor & I Nuovi Vendicatori #105

La trama central de Thor & I Nuovi Vendicatori #105 siguió a Maya Lopez, conocida como Ronin, en su investigación sobre la Yakuza y La Mano en Japón

En diciembre de 2007, Panini Comics publicó bajo el sello Marvel Italia el número Thor & I Nuovi Vendicatori #105, una edición mensual de 80 páginas con portada de Leinil Francis Yu.

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El volumen reúne cuatro historias, entre ellas “Nuovi Vendicatori: Rivoluzione parte 1” —basada en New Avengers #27, de abril de 2007— e “Illuminati: L’Arcano”, con guión de Brian Michael Bendis y Brian Reed, y dibujos de Jim Cheung.

El hilo central sigue a Maya Lopez, conocida como Ronin, quien en Japón monitorea los movimientos de la Yakuza y su vínculo con La Mano, una secta ninja liderada por la letal Elektra.

Tras ser capturada y asesinada por Elektra, Lopez es resucitada mediante rituales de la secta. Los Nuevos Vengadores (Luke Cage, Wolverine, Spider-Man, Iron Fist, Jessica Drew, el Doctor Strange y un personaje misterioso con el traje de Ronin) la rescatan gracias a un correo electrónico que Maya envió a Matt Murdock antes de su captura.