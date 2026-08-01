Un joven resolvió un cubo con los ojos vendados en 11,56 segundos y rompió un récord mundial

Tommy Cherry fijó un récord mundial al resolver un cubo 3x3x3 con los ojos vendados en 11,56 segundos

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Tommy Cherry volvió a inscribir su nombre en los libros de récords mundiales el pasado 28 de junio al registrar el tiempo más veloz en resolver un cubo de rompecabezas rotatorio 3x3x3 con los ojos vendados: 11,56 segundos, según confirmó Guinness World Records.

El estudiante de 21 años, oriundo de Estados Unidos, alcanzó esta marca en el marco de una competencia oficial, en una disciplina que domina desde 2021. Cherry comenzó su camino en este récord el 5 de agosto de aquel año, en el condado de Palm Beach, Florida, con un tiempo de 15,27 segundos.

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Desde entonces, ha superado su propia marca en repetidas ocasiones y compite por el liderazgo mundial junto al australiano Charlie Eggins, su principal rival en la categoría.

Ambos competidores comparten, además, el récord de tiempo promedio más veloz para resolver el mismo tipo de cubo con los ojos vendados: 14,05 segundos cada uno. Cherry estableció su marca en el Campeonato Europeo WCA de Rubik’s 2024, celebrado el 28 de julio de 2024 en Pamplona, España. Eggins igualó el registro el 10 de enero de este año durante el torneo Cubing at The Cube 2026, en Sídney, Australia.

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Guinness World Records validó la marca que Tommy Cherry registró el 28 de junio en una competencia oficial (Récord Guinness)

La historia de este tipo de récords se remonta a más de dos décadas. El 11 de marzo de 2001, Ralf Laue, de Alemania, fue el primero en establecer una marca oficial en la categoría, con un tiempo de 5 minutos y 42 segundos durante la grabación del programa Guinness World Records: Primetime, en Los Ángeles, Estados Unidos.

El recorrido personal de Tommy Cherry

Cherry no solo compite: también enseña. A través de su emprendimiento Tommy Cherry Coaching Company, ofrece clases para principiantes y competidores avanzados por igual. “Es para principiantes y profesionales por igual, ¡cualquiera puede aprender!”, declaró en Guinness World Records. Paralelamente, el joven cursa sus estudios universitarios de grado.

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Su vínculo con los cubos comenzó el 30 de julio de 2015, cuando tenía aproximadamente 11 años. Pocas semanas después, el 12 de septiembre, ya participaba en su primera competencia oficial. El camino hasta los récords mundiales fue gradual: primero ganó torneos locales, luego regionales, llegó a las finales nacionales y alcanzó el top 10 mundial antes de romper su primer récord en 2021.

Tommy Cherry inició su camino en esta disciplina en 2021, cuando logró un tiempo de 15,27 segundos en Palm Beach, Florida (Récord Guinness)

“Poco a poco me fui volviendo más veloz y llegué a avances en mi progreso. Durante gran parte de mi carrera competitiva me enfoqué en ser tan rápido como fuera posible en la mayor cantidad de eventos, pero terminé destacándome más en la modalidad con los ojos vendados”, explicó el joven.

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Las técnicas y modalidades que domina

Su técnica la aprendió de forma autodidacta a través de tutoriales de YouTube, pero su destreza ya trasciende lo convencional. Cherry puede resolver el cubo con los pies, con una sola mano y hasta con los ojos cubiertos en simultáneo.

También practica modalidades grupales, como el llamado “cubo en equipo con vendas”, donde uno resuelve el cubo sin haberlo visto nunca y otro lo guía, llegando incluso a comunicarse solo mediante contacto físico —toques en el hombro— sin palabras.

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Tommy Cherry también enseña a resolver el cubo de Rubik a través de Tommy Cherry Coaching Company mientras cursa sus estudios universitarios (Récord Guinness)

En el plano competitivo sin vendas, el joven tiene un tiempo promedio de apenas 7 segundos y un mejor tiempo personal de 4,53 segundos.

Cherry expresó a Guinness World Records: “Es un sentimiento difícil de describir. Fue mucho más que el dinero: fue sentir que todo el esfuerzo que había puesto en practicar desde mi récord anterior dio sus frutos de una vez, lo que fue tan emocionante como aliviador”.

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El competidor adelantó que planea seguir buscando nuevas marcas, incluyendo récords en modalidades grupales dentro del circuito de la WCA.