El gato que no podía caminar recibió una silla de ruedas impresa en 3D tras volverse viral

El refugio estima que Gelato podría quedar en adopción en pocas semanas y no descarta que con el tiempo deje de necesitar el aparato

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Un arnés fabricado con cartón, reglas de plástico y autos Hot Wheels fue la primera herramienta que le dio movilidad a Gelato, un gatito en adopción que llegó al refugio Cincinnati Animal CARE (CAC) sin poder sostenerse en pie. La historia, publicada en redes sociales, atrajo tanta atención que derivó en la donación de una silla de ruedas personalizada impresa en 3D.

Según informó People, Gelato arribó al CAC junto a otros cuatro gatitos que fueron hallados en la calle, y los exámenes médicos revelaron que sufría una lesión en la columna vertebral. Aunque conservaba sensibilidad y algo de movimiento en las patas traseras, era incapaz de desplazarse por sí solo.

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Su tamaño reducido sumaba un problema extra: ninguna de las sillas de ruedas disponibles en el refugio se ajustaba a su cuerpo. Fue entonces cuando Mallory Smith, técnica veterinaria líder de la institución, fabricó un dispositivo a medida con cartón, reglas y cinta adhesiva.

Gelato, el gatito que no podía caminar, recibió una silla de ruedas impresa en 3D tras volverse viral en redes sociales (@cincyanimalcare/Instagram)

La viralización trajo consecuencias concretas. Una persona de la comunidad se ofreció a fabricar para Gelato un dispositivo de movilidad con impresión 3D, diseñado a partir de las medidas exactas del felino. Según Smith, la nueva silla tardó unas dos horas en imprimirse, es más resistente que la original y tiene la ventaja de ser ajustable a medida que el animal crezca.

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“Gracias a todos los que dieron ‘me gusta’, compartieron y ayudaron a difundir la historia de Gelato, este pequeño ahora tiene una silla de ruedas personalizada impresa en 3D fabricada especialmente para él“, escribió el refugio en su cuenta de Facebook al anunciar la novedad. “Sus compartidos realmente marcan la diferencia y nos ayudan a llegar a las personas que pueden ayudar a animales como Gelato.”

Mallory Smith fabricó un primer arnés para Gelato con cartón, reglas de plástico, cinta adhesiva y autos Hot Wheels (@cincyanimalcare/Instagram)

En la misma publicación, el CAC mencionó a Smith y a su equipo médico: “Un enorme agradecimiento a nuestra líder asistente veterinaria, Mallory, y a nuestro increíble equipo médico por pensar siempre fuera de lo convencional y encontrar formas creativas de ayudar a los animales que más nos necesitan.”

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La organización resumió el recorrido del felino con una frase: "De reglas, precintos de plástico y Hot Wheels a una silla de ruedas personalizada impresa en 3D, Gelato está oficialmente en movimiento."

El progreso del gatito no se limita al nuevo dispositivo. De acuerdo con People, Smith señaló que, incluso sin la silla de ruedas, Gelato ya logra sostenerse en pie por breves momentos de forma autónoma, aunque todavía no puede dar pasos ni correr.

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La técnica estima que en unas pocas semanas el animal podría estar en condiciones de ser adoptado por una familia permanente, y no descarta que con el tiempo deje de necesitar el aparato.

El tamaño de Gelato impedía usar las sillas de ruedas del refugio, por lo que necesitó un dispositivo de movilidad a medida (Captura Video)

La actualización también generó respuestas en los comentarios de Facebook, donde la publicación acumuló miles de “me gusta”. Los usuarios celebraron el avance del gatito con mensajes que reflejaron el impacto de su historia.

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“Gelato no tiene idea de cuántas personas en este mundo lo quieren”, escribió un usuario. Otro comentó: “Voy a necesitar una camiseta con este pequeño y su nuevo carrito.” Un tercero añadió: “¡Vamos, vamos, GELATO!”