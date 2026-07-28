Saltó desde más de 4.500 metros y se tatuó en plena caída libre

Guinness World Records validó el récord de Funky Matas por hacerse un tatuaje en caída libre a 4.572,91 metros sobre Florida

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Un artista estadounidense se convirtió en la primera persona en hacerse un tatuaje durante una caída libre en paracaídas, a más de 4.500 metros de altura, según confirmó Guinness World Records.

Funky Matas saltó desde 4.572,91 metros sobre Lake Wales, Florida y escribió en mano la palabra “FLY” mientras descendía a una velocidad aproximada de 190 kilómetros por hora. La hazaña le valió el récord mundial a la mayor altitud para un autotatuaje en caída libre.

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Varias empresas rechazaron el proyecto antes del salto

El proceso de preparación fue tan complejo como el salto en sí. Según relató Matas al Guinness World Records, varias empresas de paracaidismo se negaron a participar en el proyecto antes de que Jump Florida Skydive aceptara abrir sus instalaciones.

Funky Matas se tatuó la palabra “FLY” en la mano durante un salto en paracaídas a unos 190 kilómetros por hora (Créditos: Récord Guinness)

La noche previa al salto, el artista simuló la técnica con un ventilador industrial de frente para calibrar la estabilidad que necesitaría en el aire. El día del intento, la máquina de tatuar fue pegada a su mano con cinta adhesiva para evitar que saliera despedida durante la caída.

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La tinta estuvo a punto de congelarse durante el descenso

De acuerdo con la entidad, uno de los mayores obstáculos técnicos fue evitar que la tinta se congelara durante el descenso. Sin la posibilidad de recargar la máquina en pleno vuelo, debía trabajar con una cantidad limitada de pigmento y a contrarreloj, antes de que el frío del viento inutilizara el material.

La elección de la palabra “FLY” respondió tanto al contexto del salto como a su brevedad: tres letras que podían ejecutarse en los segundos disponibles.

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El récord mundial reconoció la mayor altitud lograda para un autotatuaje en caída libre (Créditos: Récord Guinness)

“Considerando que íbamos a unas 120 millas por hora, creo que quedó bastante bien. Es definitivamente legible”, afirmó Matas. El artista, de 38 años, describió su motivación con una fórmula directa: “Amo la adrenalina, los tatuajes y la rebeldía, así que no había mucho que pensar”.

Ya acumula 273 autógrafos de famosos tatuados en su espalda

No es la primera vez que Matas figura en los registros de la organización. El artista ya ostentaba el récord de mayor cantidad de firmas tatuadas en el cuerpo masculino, con un total de 273 autógrafos en su espalda, entre los que se cuentan los de celebridades como 50 Cent, Will Smith, Bad Bunny y Jyoti Amge, la mujer más baja del mundo según el Guinness. Desde entonces, la colección creció con nuevas incorporaciones: Martha Stewart, Logan Paul y KSI son algunos de los últimos famosos en estampar su nombre en su piel.

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Matas practicó la técnica con un ventilador industrial y aseguró la máquina de tatuar con cinta adhesiva antes del intento (Créditos: Récord Guinness)

Matas dijo que tras batir su primer récord sintió “encendido un fuego” que lo impulsa a seguir buscando nuevas marcas. “Si yo puedo lograr algo así, espero que quienes buscan alcanzar sus propias metas —sea dejar un trabajo para perseguir su pasión o romper otro récord mundial— encuentren algo de valor en lo que hago”, señaló en declaraciones al Guinness World Records, donde anticipó que el mundo verá pronto más de sus “ideas locas”.