Virales

La foca de casi 1.000 kilos que volvió al mar tras convertirse en una celebridad

Neil abandonó nuevamente las costas de Tasmania después de semanas de protagonizar escenas virales. Los especialistas advierten que, cuando alcance la adultez, podría triplicar su peso y representar un nuevo desafío para la convivencia con las personas

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Neil, el joven elefante marino de casi una tonelada, regresó al mar tras semanas de cautivar a vecinos y turistas en Tasmania (Crédito: Rebecca Thomson)
Neil, el joven elefante marino de casi una tonelada, regresó al mar tras semanas de cautivar a vecinos y turistas en Tasmania (Crédito: Rebecca Thomson)

Durante varias semanas, Neil volvió a convertirse en uno de los animales más fotografiados de Tasmania. El joven elefante marino del sur, que ya ronda los 1.000 kilogramos (unas 2.200 libras), recorrió playas, estacionamientos y calles residenciales mientras atraía a cientos de curiosos y millones de visualizaciones en redes sociales.

Sin embargo, tras su última visita a tierra firme, el enorme mamífero regresó al océano, donde permanecerá hasta su próximo ciclo natural. Aunque su partida alivió momentáneamente la preocupación de las autoridades, los científicos creen que el verdadero desafío recién comienza: Neil todavía está lejos de alcanzar su tamaño definitivo.

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Un visitante que ya es parte de Tasmania

Neil nació en 2020 en la costa sudeste de Tasmania, un hecho poco habitual para su especie. Los elefantes marinos del sur suelen reproducirse en la remota isla Macquarie, a unos 1.500 kilómetros al sur, pero él quedó asociado al lugar donde nació y desde entonces regresa varias veces al año a las costas cercanas a Hobart.

Cada visita despierta una enorme expectativa. Vecinos y turistas siguen sus recorridos, mientras videos del animal bloqueando calles, empujando conos de tránsito, observando viviendas o incluso moviendo una camioneta se vuelven virales.

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El enorme elefante marino sorprendió a vecinos y turistas al desplazarse por zonas urbanas, donde se convirtió en una verdadera celebridad (TikTok: @neiltheseal316)

Su popularidad llegó al punto de convertirlo en un verdadero símbolo local, con millones de seguidores que siguen cada una de sus apariciones en internet.

Por qué Neil seguirá creciendo

Aunque sus dimensiones ya impresionan, los especialistas remarcan que Neil todavía es un ejemplar joven.

Según el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tasmania (NRE Tas), los machos adultos de elefante marino del sur pueden alcanzar hasta 3.600 kilogramos y medir cerca de cinco metros de largo, lo que los convierte en la especie de foca más grande del planeta.

Los especialistas advierten que Neil aún es joven y podría triplicar su tamaño cuando alcance la adultez (Crédito: Dra. Sophia Volzke)
Los especialistas advierten que Neil aún es joven y podría triplicar su tamaño cuando alcance la adultez (Crédito: Dra. Sophia Volzke)

Los científicos explican que durante sus permanencias en tierra los machos jóvenes desarrollan conductas que luego utilizarán para competir durante la época reproductiva. Como Neil vive prácticamente solo lejos de las colonias naturales de su especie, suele interactuar con objetos urbanos, desde bolardos hasta vehículos, como parte de ese comportamiento exploratorio.

El riesgo de la fama

La creciente popularidad del animal también despertó preocupación entre los especialistas.

Durante su última aparición, miles de personas acudieron a observarlo pese a las reiteradas advertencias para mantener distancia. Las autoridades recordaron que incluso un movimiento aparentemente lento de un animal de ese tamaño puede provocar lesiones graves.

Tras varias semanas recorriendo las costas de Tasmania, el elefante marino de casi 1.000 kilos volvió a su hábitat natural (TikTok: @neiltheseal316)

Por ese motivo, el organismo ambiental desplegó vigilancia permanente mientras Neil permaneció en tierra y reiteró que no deben buscarse selfies ni ningún tipo de interacción directa con el ejemplar.

Una historia que plantea nuevos desafíos

El caso de Neil también abrió un debate sobre cómo convivir con animales silvestres que adquieren notoriedad en redes sociales.

Los especialistas recuerdan el antecedente de Freya, la morsa que se hizo famosa en Noruega en 2022 y cuya muerte generó una fuerte polémica internacional después de que las autoridades consideraran que la excesiva cercanía del público representaba un riesgo para las personas y para el propio animal.

En Tasmania, el objetivo es evitar un desenlace similar mediante medidas preventivas y educación pública. Mientras tanto, Neil ya emprendió el regreso al mar, aunque los científicos creen que volverá en los próximos meses y que, con cada visita, será un ejemplar todavía más grande.

Como advirtió el ecólogo Clive McMahon, la comunidad deberá prepararse para convivir con un animal que en el futuro podría triplicar su peso actual.

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