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“Fuimos todos Montiel”: la frase que dejó el rescate de una pelota en los Bosques de Palermo y se volvió viral

La anécdota tomó fuerza por el comentario futbolero de la autora del clip y por la reacción del público, que celebró el gesto solidario de dos desconocidos ante la angustia de un nene

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Un nene había perdido la pelota en el lago y dos jóvenes acudieron al rescate (Instagram: @majostaffolani)

Una tarde en los Bosques de Palermo terminó convirtiéndose en una escena que conmovió a cientos de miles de personas en redes sociales. Todo comenzó cuando un niño perdió su pelota en uno de los lagos del parque y, al no poder recuperarla, rompió en llanto. Sin embargo, la reacción de dos jóvenes que estaban en el lugar cambió por completo el desenlace.

La historia fue compartida por la usuaria de Instagram @majostaffolani, quien relató cómo un pequeño accidente terminó despertando una cadena de gestos solidarios entre personas que ni siquiera se conocían.

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Según contó la creadora del video, el niño había visto cómo su pelota terminaba en el medio del lago y no podía recuperarla. "Manchó su buzo con lágrimas, estaba desconsolado“, describió la mujer al recordar la angustia del menor.

Lejos de resignarse, decidió acercarse a un grupo de jóvenes que descansaba en un banco cercano para contarles lo que había ocurrido y preguntar si alguien podía ayudar.

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Un joven se lanzó al lago de los Bosques de Palermo para recuperar la pelota que un niño había dado por perdida (Instagram)
Un joven se lanzó al lago de los Bosques de Palermo para recuperar la pelota que un niño había dado por perdida (Instagram)

El relato llegó a dos de los chicos, que no dudaron en acercarse al borde del lago y meterse al agua para rescatar el balón. El primer intento no dio resultado. La pelota seguía demasiado lejos y uno de ellos decidió abandonar la búsqueda.

Sin embargo, el otro joven insistió una vez más. Fue hasta el otro lado del lago, nadó unos metros adicionales y finalmente logró alcanzar la pelota, que regresó a tierra.

"Nos aplaudieron, nos gritaron: fuimos todos Montiel“, contó entre risas la autora del video, en referencia al futbolista argentino recordado por convertir el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022.

El reencuentro con el dueño de la pelota

Mientras todo ocurría, un hombre que se encontraba en la plaza había guardado el número de teléfono del padre del niño y decidió avisarle que la pelota había sido recuperada.

Poco después, el padre regresó junto a su hijo hasta el lago para reencontrarse con quienes habían hecho posible el rescate. Como forma de agradecimiento, ambos les regalaron dos cajas de alfajores a los jóvenes que se habían metido al agua.

"Todos nos abrazamos con todos y festejamos“, concluyó la usuaria al relatar el emotivo cierre de la historia.

El niño volvió a sonreír tras recuperar la pelota gracias al gesto solidario de dos jóvenes en los Bosques de Palermo (Instagram)
El niño volvió a sonreír tras recuperar la pelota gracias al gesto solidario de dos jóvenes en los Bosques de Palermo (Instagram)

La publicación ya suma cerca de 400.000 reproducciones en Instagram y generó cientos de comentarios de usuarios que destacaron la solidaridad de los protagonistas. “Tremenda la movida que armaste. Y los pibes unos genios”, “Mejor país del mundo”, “Nos dió historia, nos dió narración, nos dió drama, nos dió héroes, nos dió patria, nos dió cine... Épico todo” y “El talento que maneja esta chica. Sos crack”, son algunos de los mensajes.

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