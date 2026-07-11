Olvidó un buzo en el tendedero y, cuando fue a buscarlo, descubrió un inesperado motivo para no moverlo

El video supera las tres millones de reproducciones en TikTok (@maret_diaries)

Una tarea cotidiana terminó transformándose en una historia que enterneció a miles de personas en redes sociales. Una joven mostró en TikTok lo que ocurrió después de dejar una prenda colgada durante varios días y explicó por qué decidió no volver a tocarla por un tiempo.

Según contó en la grabación, había lavado su ropa y la dejó secándose al aire libre. Pasaron varios días antes de que recordara retirarla del tendedero y, cuando finalmente fue a hacerlo, notó que una de las prendas ya tenía nuevos ocupantes.

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Un pequeño pájaro había elegido la capucha de un buzo gris como refugio para construir un nido y poner sus huevos. La forma de la capucha y su ubicación ofrecían un espacio protegido, lo que convirtió la prenda en un lugar ideal para resguardar la futura cría.

Lejos de retirar la ropa, la joven optó por dejarla donde estaba para no alterar el proceso natural.

El video documenta este hallazgo inesperado en una capucha (TikTok: @maret_diaries)

Conmovida por la escena, explicó que esperará a que los pichones nazcan y abandonen el nido antes de recuperar el buzo. Además, tomó una precaución extra para proteger a la familia de aves: colocó bolsas sobre el tendedero para reducir el impacto de la lluvia y evitar que el agua llegara hasta el nido.

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En publicaciones posteriores mostró cómo evolucionaba la situación y bromeó con sus nuevos “inquilinos”. Entre risas, escribió: “¿A cuánto subimos la renta, chicos?”.

El video, publicado por la usuaria @maret_diaries, acumuló más de tres millones de reproducciones y despertó una ola de comentarios por el inesperado hallazgo que encontró en el patio de su casa.

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En tanto, la historia generó cientos de reacciones de personas que celebraron el gesto de la joven de priorizar el bienestar de las aves. “Lo sigo desde que era 1 huevito”, “¿Si le ponés una sombrilla grande?“, ”Que bueno que encontró hogar en la ropa de alguien que es bueno, por que ya se ve de todo en este mundo" y “Cuando la pachamama te hace parte de los procesos”, son algunos de los mensajes en la publicación.