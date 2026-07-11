Creyó que enviaba un mensaje de voz por celular, pero un insólito detalle convirtió la escena en un fenómeno viral

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @florandress)

Los viajes en transporte público pueden dejar escenas inesperadas, pero pocas generan tanta sorpresa como la que registró una usuaria de TikTok durante un recorrido en colectivo. Lo que parecía una persona enviando un mensaje de voz terminó llamando la atención por un detalle que muchos descubrieron solo unos segundos después.

Una usuaria, identificada como @florandress, compartió el video en la plataforma, donde rápidamente comenzó a multiplicar reproducciones y comentarios.

En las imágenes se observa a una mujer gesticulando con entusiasmo mientras sostiene un objeto muy cerca de su boca, como si estuviera grabando un audio para enviarlo por una aplicación de mensajería.

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Su forma de hablar y los movimientos de las manos hacen pensar que mantiene una conversación importante, aunque quienes prestan atención descubren un detalle completamente inesperado.

La pasajera sostenía una tarjeta SUBE como si fuera un celular, en una escena que desató miles de reacciones en TikTok

La propia autora del video acompañó la publicación con una frase en tono de humor: “Dice la señora que si le hablás a la SUBE se acredita saldo gratis”.

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Recién entonces se advierte que la pasajera no estaba hablando frente a un teléfono celular, sino sosteniendo su tarjeta SUBE, protegida con una funda naranja.

La escena no tardó en viralizarse en TikTok, donde ya supera 1,5 millones de visualizaciones y reúne alrededor de 157.000 “Me gusta”. Los usuarios reaccionaron con humor y compartieron interpretaciones sobre la confusión protagonizada por la mujer. Si se paga el viaje con el celular entonces se puede hablar con la SUBE", “No la juzgo, podría ser yo. Dos días buscando el control remoto... Lo encontré en la heladera”, “Varios se dieron cuenta y nadie le avisó. Cuanta maldad” y “No la puedo juzgar, llame a mi nieta para decirle que perdí el celu”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios de la publicación.

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