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Se jubiló, recorrió las calles en el baúl de un auto y su festejo conquistó a millones en TikTok

La protagonista, identificada como Lili, celebró el fin de su etapa laboral con una original caravana en Ushuaia

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La protagonista se llama Lili, quien festeja con un cartel y recorriendo las calles de Ushuaia (TikTok: @gasty.ok)

Una mujer convirtió el día de su jubilación en un festejo inolvidable y terminó conquistando a millones de personas en las redes sociales. Desde Ushuaia, un usuario de TikTok registró una escena que rápidamente se volvió viral: la homenajeada recorría las calles sentada en el baúl de un auto decorado especialmente para la ocasión, mientras exhibía un cartel con una frase que resumía el motivo de la celebración: “Me jubilé”.

El video fue compartido por el usuario @gasty.ok, quien grabó la secuencia desde el balcón de su departamento. En las imágenes puede verse cómo el vehículo avanza por la calle mientras familiares y amigos acompañan el recorrido, en una celebración similar a las tradicionales caravanas de egresados universitarios.

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La protagonista del video es Lili, quien decidió celebrar el cierre de su vida laboral de una manera poco habitual. Sentada en el baúl del auto, lucía unos llamativos anteojos de sol con una inscripción en los lentes, mientras sostenía un cartel enmarcado.

Lili celebró su jubilación con una original caravana que se volvió viral en TikTok (@gasty.ok)
Lili celebró su jubilación con una original caravana que se volvió viral en TikTok (@gasty.ok)

El vehículo también estaba preparado para la ocasión: llevaba globos rosas y cintas blancas que acompañaban el recorrido, convirtiendo la caravana en una escena que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

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La publicación tuvo una enorme repercusión en TikTok. Hasta el momento, el clip acumula más de 35 millones de reproducciones y alrededor de siete millones de “me gusta”, cifras que lo posicionaron entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Miles de usuarios reaccionaron con mensajes de felicitación y destacaron la alegría con la que Lili vivió ese momento tan especial. “Ya quiero tener 60, estar jubilada, ser coqueta y próspera”, “No sé si Lili está feliz o triste”, “Mi meta, solo faltan hoy y 40 años más de chamba”, “Hoy conocí la envidia” y “Felicidades señora, le ganó al sistema”, son algunos de los comentarios en la publicación.

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