Quiso espantar a las palomas con un cuervo de plástico, pero ocurrió lo inesperado

El video publicado en TikTok se volvió viral (@selenadachsdante)

Las palomas suelen convertirse en un problema para quienes viven en departamentos con balcones o casas con terrazas, donde estas aves se posan con frecuencia y dejan suciedad. Para evitarlo, muchas personas recurren a distintos métodos disuasorios, entre ellos la colocación de figuras que imitan a sus depredadores.

Con esa idea, una usuaria de TikTok, identificada como @selenadachs, decidió comprar un cuervo de plástico para intentar mantener alejadas a las palomas que visitaban su balcón. Sin embargo, el resultado terminó siendo muy distinto al esperado y el video se volvió viral.

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En la grabación, la joven explicó el motivo de su compra. “Compré un cuervo para que espante a las palomas porque siempre vienen para acá y las odio”, comentó mientras mostraba el muñeco colocado en el balcón.

Pero, lejos de intimidarse, una de las palomas apareció posada a escasos centímetros del cuervo de plástico, completamente indiferente a su presencia.

El cuervo de plástico no logró intimidar a la paloma, que permaneció a su lado como si nada ocurriera (TikTok)

La escena llamó todavía más la atención porque, mientras la paloma permanecía tranquila, la gata de la dueña observaba atentamente el supuesto depredador.

Al advertir que el método no había dado resultado, la joven terminó reaccionando con humor y le gritó a la visitante: “¡Salí!”.

La publicación superó las 230.000 reproducciones en TikTok y generó cientos de comentarios de usuarios que tomaron la situación con humor. “Amiga no hay cuervos en el hemisferio sur, la paloma no sabe que es eso”, “No puedo más con el ‘salí’”, “Pensé que iba a ser un cuervo de verdad” y “Amaría tener palomitas en mi balcón”, son algunos de los mensajes.

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¿Los cuervos de plástico realmente sirven para espantar palomas?

Las figuras de aves rapaces o cuervos forman parte de los métodos visuales que algunas personas utilizan para intentar ahuyentar palomas y otras especies urbanas. Su eficacia, sin embargo, suele ser limitada cuando permanecen inmóviles durante mucho tiempo, ya que las aves pueden habituarse rápidamente y dejar de percibirlas como una amenaza.

Por ese motivo, especialistas en control de aves suelen recomendar combinar distintos métodos de disuasión y cambiar periódicamente la ubicación de estos elementos para evitar que pierdan efectividad. En el caso de la usuaria de TikTok, la paloma ni siquiera pareció inquietarse por la presencia del supuesto depredador, una escena que terminó convirtiéndose en el verdadero atractivo del video.

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