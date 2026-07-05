Llegaron desde Colombia a Mendoza en plena ola polar y su reacción al ver nevar conquistó TikTok

Una joven documentó su experiencia con la nieve y la compartió en TikTok (@monicaramirezdu)

Viajar suele traer sorpresas, pero para dos turistas colombianas la experiencia comenzó apenas bajaron del avión. Acostumbradas a un clima cálido durante todo el año, llegaron a Mendoza justo cuando la provincia atravesaba una intensa ola polar, con nevadas, heladas y temperaturas bajo cero.

En la grabación, difundida en TikTok por la usuaria @monicaramirezdu, las turistas contaron que nunca imaginaron encontrarse con ese panorama. “No podíamos creer que estaba nevando”, relataron mientras recorrían las calles del centro mendocino cubiertas por la nieve.

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Según explicaron, viajaron prácticamente sin ropa para soportar temperaturas extremas. “Vinimos cero preparadas porque somos de una ciudad tropical, donde la temperatura promedio es de 24 a 30 grados”, comentaron.

La primera solución fue salir a comprar medias térmicas antes de continuar con el recorrido turístico.

Las turistas colombianas recorrieron las calles de Mendoza abrigadas de pies a cabeza tras quedar sorprendidas por la intensa ola polar que afectó a la provincia (TikTok)

Pese al frío, las visitantes aprovecharon la jornada para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Uno de ellos fue la Casa San Martín, donde destacaron la importancia histórica del sitio.

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Más tarde caminaron por la Plaza Independencia y recorrieron la avenida Arístides, aunque les llamó la atención encontrar las calles mucho más vacías de lo que esperaban. “No sabemos si es por el clima”, comentaron entre risas.

Además de la nieve, hubo otro detalle que captó su atención: las pantallas gigantes instaladas frente a distintos bares y restaurantes para seguir los partidos del Mundial 2026. “Nos causó mucha curiosidad ver tantas pantallas afuera de los locales. Aquí sí están preparados para el fútbol”, dijeron en el video.

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La publicación supera las 220.00 reproducciones y despertó decenas de comentarios de mendocinos que se sintieron identificados con la escena. “Acá hibernamos como las tortugas, vinieron en un mal momento”, “Comida típica caliente para mitigar el frío”, “Hay poca gente en la Arístides por el frío, sino habría mucha” y “Bienvenidas a Mendoza”, son algunos de los mensajes en la publicación.