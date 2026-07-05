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Rompió el televisor de los padres de su novia en pleno festejo por el triunfo de la Selección y el video se volvió viral

El joven celebró con tanta intensidad la victoria de Argentina frente a Cabo Verde que lanzó un objeto contra la pantalla

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El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @ludmilabogaron7)

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó festejos inolvidables en todo el país. Sin embargo, uno de ellos terminó de la peor manera cuando un joven, desbordado por la emoción, rompió el televisor de la casa de sus suegros durante la celebración.

Las imágenes fueron publicadas por la usuaria de TikTok @ludmilabogaron7, quien compartió la secuencia apenas terminó el partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final de Mundial.

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En el video puede verse al novio de la creadora del contenido, vestido con una campera de Boca Juniors, celebrando con tanta euforia el triunfo argentino que termina arrojando un objeto hacia el televisor.

El impacto fue inmediato. La pantalla quedó dañada y comenzó a mostrar una imagen borrosa, atravesada por líneas, señal de que el golpe había afectado el panel. El episodio tuvo un ingrediente que hizo aún más llamativa la escena: todo ocurrió en la casa de los padres de la joven.

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La euforia por el triunfo de la Selección terminó con un televisor roto durante el festejo (TikTok)
La euforia por el triunfo de la Selección terminó con un televisor roto durante el festejo (TikTok)

Junto al video, la usuaria escribió con humor: “Gana la Selección y mi novio (el de Boca) se emociona mucho y le rompe el tele a mis papás”.

Cuando advirtió lo que había ocurrido, el joven escondió la mano y se hizo el desentendido ante la mirada del resto de los presentes, una reacción que provocó la sorpresa de quienes estaban en la vivienda.

La publicación no tardó en viralizarse. Hasta el momento suma casi dos millones de reproducciones y alrededor de 352.000 “me gusta” en TikTok. Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, los usuarios inundaron la publicación con comentarios humorísticos.

“¿Se hizo cargo?“, ”Salí de ahí amiga", “Video llegando con el tele nuevo a la casa de los suegros”, “Pobre, no lo hizo de malo”, “Vean el lado positivo, el próximo partido de Argetina lo van a ver en tele nueva” y “Espero que les compre una tele de las mismas pulgadas y calidad o superior. El resarcimiento del daño siempre tiene que ser así”, son algunos de los mensajes en la publicación.

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