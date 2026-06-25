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Perdió las piernas en Afganistán, diseñó sus propias prótesis y conquistó el Everest en una gesta que se convirtió en récord Guinness

Hari Budha Magar, exsoldado gurkha nepalí, se convirtió en la primera persona con amputación doble en alcanzar la cima más alta del planeta, tras superar la prohibición del Gobierno de Nepal y el escepticismo ante su hazaña

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Perdió ambas piernas en Afganistán y se convirtió en el primer doble amputado en escalar el Everest
Hari Budha Magar se convirtió en la primera persona con amputación doble por encima de la rodilla en alcanzar la cima del Everest el 19 de mayo de 2023 (Créditos: Guinness World Records)

El ascenso al Everest de Hari Budha Magar quedó registrado el 19 de mayo de 2023, cuando el exsoldado gurkha nepalí y padre de tres hijos se convirtió en la primera persona con amputación doble por encima de la rodilla en alcanzar la cima, según informó Guinness World Records. El montañista presentó el desafío como una forma de cambiar la percepción sobre la discapacidad.

Hari Budha Magar perdió ambas piernas en Afganistán el 17 de abril de 2010 y, de acuerdo con la entidad, fue la primera persona con esa condición en lograrlo. La entidad señaló que asumió el reto para inspirar a otras personas y cuestionar prejuicios sobre la discapacidad.

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Magar restó importancia al reconocimiento y ubicó el sentido del desafío en otro plano. “Para mí esto no trataba de un récord. Trataba de cumplir mi sueño de infancia de escalar el Everest, pero también quería crear conciencia sobre la discapacidad”, declaró a Guinness World Records.

También vinculó la montaña con una motivación personal y nacional. “Quería cambiar las percepciones sobre la discapacidad, no solo cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino cómo nos perciben los demás”, afirmó.

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De la lesión en Afganistán a una campaña para cambiar percepciones

Perdió ambas piernas en Afganistán y se convirtió en el primer doble amputado en escalar el Everest
El ascenso al Everest de Hari Budha Magar buscó cambiar la percepción sobre la discapacidad e inspirar a otras personas (Créditos: Guinness World Records)

Magar integró el primer batallón de los Royal Gurkha Rifles del Ejército británico. Tras la amputación, relató un periodo de impacto emocional y desconcierto que marcó su visión sobre la discapacidad.

“Perdí casi dos años de mi vida sin saber qué podía hacer”, señaló. También dijo que pensó que su vida había terminado y que sería visto como una carga.

Según Guinness World Records, ese testimonio pasó a ocupar un lugar central en su mensaje público. Magar sostuvo que esas ideas no afectaban solo a su caso, sino que reflejaban cómo se considera a muchas personas con discapacidad en distintas partes del mundo.

Antes de afrontar el Everest, la mayor altura a la que había llegado era el monte Kinabalu, en Sabah, Malasia, con 4.095 metros, durante su formación militar. El Everest alcanza 8.484,86 metros, de acuerdo con Guinness World Records.

Prótesis diseñadas por él y una batalla legal antes del Everest

Para preparar el intento, Magar escaló montañas más pequeñas y se convirtió en la primera persona con amputación doble en superar los 6.000 metros. Entre las cumbres que afrontó antes del Everest figuran Mont Blanc, Kilimanjaro, Chulu Far East y Himlung Himal.

Perdió ambas piernas en Afganistán y se convirtió en el primer doble amputado en escalar el Everest
Hari Budha Magar diseñó sus propias prótesis para escalar en hielo y nieve ante la falta de dispositivos para una amputación doble por encima de la rodilla (Créditos: Guinness World Records)

El objetivo también incluía una dificultad técnica que afectaba su movilidad. No encontró prótesis diseñadas para una persona con amputación doble por encima de la rodilla que permitieran escalar en hielo y nieve, así que desarrolló las suyas.

Además, tuvo que adaptar toda la ascensión a sus capacidades. Ajustó desde las prótesis hasta el equipo que utilizó y la ruta por la que subió.

A eso se sumó un obstáculo institucional en Nepal. “El Gobierno de Nepal prohibió a las personas con amputación doble y a las personas con discapacidad visual escalar cualquier montaña de más de 6.500 metros en Nepal, así que hicimos gestiones y llevamos una campaña ante Naciones Unidas en Ginebra, pero no funcionó, así que presentamos el caso ante la Corte Suprema de Nepal y ganamos”, dijo.

La financiación también fue una barrera. Según relató a la misma fuente, reunir fondos resultó muy difícil porque muchos posibles patrocinadores no creían que pudiera conseguirlo.

El mensaje que busca dejar tras la cima

Al llegar a la cima, la respuesta fue inmediata y cargada de emoción. “¡Fue una sensación increíble! No podía creerlo. Abracé a todos y lloré muy fuerte”, contó Magar a Guinness World Records.

En ese mismo relato, recordó la cantidad de negativas que escuchó antes de completar el objetivo. Dijo que tuvo que enfrentarse a quienes le repetían “no”, “no se puede”, “imposible” o “peligroso”.

Perdió ambas piernas en Afganistán y se convirtió en el primer doble amputado en escalar el Everest
Tras completar el Everest, Hari Budha Magar reforzó su campaña internacional sobre discapacidad, destacó que 1.300 millones de personas viven con discapacidad y avanzó con un libro y un documental (Créditos: Guinness World Records)

Magar afirmó además que también completó las Siete Cumbres, la montaña más alta de cada continente. Según la entidad, completó las Siete Cumbres y, además, se convirtió en la primera persona con amputación doble por encima de la rodilla en escalar el monte Vinson y Puncak Jaya.

Guinness World Records añadió que recibió un MBE y un premio Pride of Britain. En otra de sus reflexiones, animó a quienes dudan de sus capacidades: “Si adaptas tu vida según el tiempo, la situación y tu capacidad, puedes hacer posible cualquier cosa”.

Ahora concentra sus esfuerzos en la concienciación sobre la discapacidad y en inspirar a otras personas. También escribió el libro Conquering Dreams, cuya publicación está prevista para el 27 de agosto, y trabaja en un documental.

Magar recordó que la discapacidad puede afectar a cualquiera en cualquier momento y apuntó que en el mundo viven 1.300 millones de personas con discapacidad. Según Guinness World Records, esa dimensión sostiene el mensaje que acompaña su trayectoria después del Everest.

Su enfoque final apuntó menos al récord que a las condiciones que permiten ampliar posibilidades. La historia que quiso asociar a la cima es que, con apoyo adecuado, la discapacidad no anula la opción de construir una vida plena y con objetivos propios.

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