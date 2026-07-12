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La reacción de una mujer durante Argentina-Suiza se volvió viral: se puso a limpiar la cocina para no sufrir el partido

Mientras la Selección buscaba el pase a las semifinales del Mundial 2026, encontró una particular forma de controlar los nervios. El video supera el millón y medio de reproducciones en TikTok

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Mientras la Selección argentina disputaba los cuartos de final del Mundial 2026, una mujer decidió ponerse a limpiar las paredes de la cocina para controlar los nervios (TikTok: @leonardogonzale1084)

Cada partido de la Selección argentina suele vivirse con intensidad, pero la integrante de una familia encontró una forma muy particular de atravesar los momentos de mayor tensión durante el duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Un usuario de TikTok, conocido como @leonardogonzale1084, mostró cómo todos seguían el encuentro desde la casa, aunque hubo una escena que terminó robándose toda la atención.

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Es que mientras el resto de la familia permanecía pendiente de lo que ocurría en la televisión, la mamá del creador del video decidió mantenerse ocupada limpiando las paredes de la cocina.

Con un trapo en la mano y completamente concentrada en la tarea, evitó mirar el partido de manera constante, en un intento de sobrellevar la ansiedad que le generaba el encuentro. "Te das cuenta que mi mamá está nerviosa porque...“, escribió el usuario sobre las imágenes, dejando que la escena hablara por sí sola.

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La tensión del partido llevó a una hincha a ponerse a limpiar la cocina para evitar mirar los momentos más decisivos del encuentro (TikTok)
La tensión del partido llevó a una hincha a ponerse a limpiar la cocina para evitar mirar los momentos más decisivos del encuentro (TikTok)

La publicación se viralizó rápidamente en TikTok, donde acumula más de 1,5 millones de reproducciones y alrededor de 173.000 “me gusta”.

Entre los comentarios, muchos usuarios se tomaron con humor el episodio, mientras que otros contaron que también recurren a distintas cábalas. “¿No se quiere poner nerviosa en mi casa?“, ”Mi cábala es no mirar el partido, me acerqué por una razón mínima y Suiza hizo el gol", “Yo también, 48 años, y hay lugares que solo se limpian cada 4 años” y “Mi cábala es no usar nadaa qué sea de Argentina, ayer emocionada me puse la remera de Argentina y metió gol Suiza, en ningún partido use nada”, son algunos de los mensajes.

Finalmente, la tensión dio paso al festejo. Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y la mamá del video pudo dejar la limpieza para sumarse a la celebración junto a su familia.

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