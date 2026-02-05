Intentó devolver un pez volador al mar pero el resultado inesperado fue tendencia viral

El cantante compartió en redes sociales su intento de rescate a un pez volador durante sus vacaciones en Maldivas, pero el animal fue devorado por otro pez segundos después (Tik Tok @craigdavid)

El cantante británico Craig David, de 44 años, se convirtió en protagonista de un fenómeno viral tras compartir un episodio inesperado durante sus vacaciones en Maldivas. El video, difundido por Daily Mail, muestra cómo el intento del artista por rescatar a un pez volador derivó en un desenlace sorprendente: el animal, liberado en el mar, fue devorado por un pez mayor apenas segundos después.

La grabación, realizada en un muelle de Maldivas, circuló masivamente luego de que David la publicara en sus redes sociales. En las imágenes, el cantante encuentra un pez volador fuera del agua y decide devolverlo al océano con la intención de ayudarlo.

El video, grabado en un muelle de Maldivas, evidencia cómo un pez volador fue devorado al instante tras ser devuelto al océano por el cantante (Captura de video Tik Tok @craigdavid)

Durante la secuencia, David anima al animal con frases como: “Voy a sujetarte, aquí vamos, te pongo de vuelta, vamos amigo, quédate conmigo, quédate conmigo”. Luego, afirma: “Eso es por la luna llena. Espero que siga vivo”, según expresa en el video.

En su esfuerzo por motivar al pez, repite: “Vamos, todavía tienes fuerzas, todavía las tienes”. Sin embargo, al regresar al agua, un pez más grande lo devora ante la sorpresa del músico. “Dios mío”, exclama David, y añade: “Qué mal”.

Entre los mensajes, un usuario señaló con pragmatismo: “Para ser justos, tampoco habría sobrevivido en tierra”, mientras que uno de los comentarios más celebrados resumió el espíritu del momento: “Esto es National Geographic con su anfitrión Craig David”.

Los peces voladores, conocidos por su capacidad para impulsarse fuera del agua y planear distancias cortas sobre la superficie, utilizan esta habilidad como mecanismo de defensa ante depredadores. Su característica más llamativa son sus aletas pectorales, que les permiten desplazarse hasta doscientos metros sobre el mar en un solo salto.

La sorprendente reacción del pez mayor impactó tanto a Craig David como a los usuarios que viralizaron el material en internet (Créditos: @craigdavid/Instagram)

Craig David alcanzó la fama internacional en 2000 con su álbum debut, que incluyó éxitos como “7 Days” y “Rewind”. El disco fue compuesto en el dormitorio de su vivienda social en Southampton, donde vivía con su madre, una historia que el cantante recordó este año.